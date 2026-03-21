AC Milan v Torino FC - Serie A
ميلان، استمع إلى هيرنانيس: "تشكيلة 4-3-3؟ على أليجري أن يبدأ من هنا، فقد اللاعبون حماسهم"

تعليقات لاعب الوسط السابق حول الوضع الحالي لميلان.

فوز صعب، لكنه بالضبط ما كان يحتاجه ميلان بقيادة ماسيميليانو أليجري للانطلاق من جديد بعد الهزيمة أمام لاتسيو في ملعب الأوليمبيكو. فاز الفريق الروسونيري على غراناتا بنتيجة 3-2 وتجاوز نابولي مجدداً، مستعيداً المركز الثاني ومتقدماً مؤقتاً بفارق 5 نقاط عن إنتر المتصدر لترتيب الدوري الإيطالي في الجولة الثلاثين من البطولة.

فوز يرفع المعنويات بعد التعثر في العاصمة، ويمنح النادي الذي يقع مقره في شارع ألدو روسي 3 نقاط. وكان التغيير الذي أجراه أليجري في تشكيلة الفريق في الشوط الثاني حاسماً في هذا الصدد، حيث انتقل من تشكيلة 3-5-2 في البداية إلى 4-3-3 في الشوط الثاني، مما أضفى مزيداً من الحيوية والديناميكية على لاعبيه.

وقد تولى اللاعب السابق في وسط ملعب لاتسيو، هيرنانيس، الحديث عن هذا الخيار ووصفه وتحليله خلال استوديوهات برنامج "فاموس" على قناة DAZN.

  • كلماته

    يؤكد هيرنانيس أن ميلان قد اعتاد على هذا الوضع، وأن الفريق يحتاج الآن إلى دفعة قوية لإعادة إحياء الحماس: «كان من المهم جدًا أن يبدأ ميلان من جديد، وقد فعلوا ذلك بشخصية قوية. ميلان ليس في أزمة، بل في مرحلة من التعود. بدا أن كل شيء تحت السيطرة، لكنه أصبح الآن متوقعاً: فقد اللاعبون الحماس. في الشوط الثاني، شاهدنا فريقاً مختلفاً. يجب على أليجري أن يبدأ من هنا، عليه أن يجد شيئاً جديداً لإشعال الحماس والطاقة في هذا الفريق".

    • إعلان
