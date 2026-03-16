AC Milan v FC Internazionale - Serie A
Gabriele Stragapede

ميلان، استمع إلى أمبروسيني: "على ليو أن يثبت غضبه على أرض الملعب. إنه لا يظهر حماساً كبيراً، ولا يصلح أن يكون مهاجماً، ما كنت لأقوم بتغييره"

تقييم قائد «الروسونيري» السابق لأداء اللاعب البرتغالي رقم 10 في ملعب «أوليمبيكو».

يبدو أن طموحات ميلان في الفوز بلقب الدوري الإيطالي قد تلاشت نهائياً بعد الهزيمة 1-0 في قلب ملعب الأوليمبيكو أمام لاتسيو بقيادة ماوريتسيو ساري. كان أداء لاعبي ماسيميليانو أليجري، العائدين من فوزهم في ديربي إنتر، غير مطمئن وإيجابي على الإطلاق، حيث لم يتمكنوا من تغيير مسار مباراة كان من الممكن أن تكون حاسمة - في اتجاه أو آخر - في تحديد الفائز باللقب في هذه المرحلة النهائية من موسم 2025/2026.

على مقاعد المتهمين، كان رافائيل ليو، الذي قدم أداءً باهتًا وكان بطل لحظة غضب وخيبة أمل شديدة عند استبداله. قام ماسيمو أمبروسيني، في تحليله بعد المباراة على DAZN، بتحليل لحظة اللاعب رقم 10 في الروسونيري.

جميع التحديثات في الوقت الحقيقي! انضم إلى قناة WHATSAPP الخاصة بـ CALCIOMERCATO.COM: انقر هنا

  • غضبه

    وعلق القائد السابق على الفور على الغضب الذي أبداه اللاعب البرتغالي عند استبداله بقرار من أليجري: «أعتقد أن الغضب الذي يظهره عند خروجه من الملعب يجب أن يظهره وهو داخل الملعب. فهو يعطي دائمًا انطباعًا بأنه يفتقر إلى تلك الروح التنافسية. لكن عليه أن يظهر هذا الغضب أثناء المباراة، بطريقة أو بأخرى. في الدقيقة 34، لمس الكرة 4 مرات، منها مرة بالرأس. الشعور السائد هو أنه، سواء من حيث طبعه أو خصائصه، لاعب يجب أن تحاول إبقائه متحمساً. فهو لا يتحمس كثيراً من تلقاء نفسه".

    • إعلان

  • الدور

    وبعد ذلك، تناول أيضًا مسألة الدور التي ظلت موضوع نقاش طوال الموسم: "في مركز المهاجم، تحصل على فترات راحة أكثر بكثير مما تحصل عليه عند اللعب في الجناح. لم أكن لأغيره اليوم. انتقل ميلان من تشكيلة 3-5-2 في الشوط الثاني إلى 4-3-3، مع بوليسيتش في الجناح وليو في المقدمة. وحتى في تلك الحالة... كنت سأبقيه في الجناح. ثم 4-2-3-1، وهو خارج التشكيلة... إنه مهدر في مركز المهاجم".

