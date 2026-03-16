ميلان، استمع إلى أمبروسيني: "على ليو أن يثبت غضبه على أرض الملعب. إنه لا يظهر حماساً كبيراً، ولا يصلح أن يكون مهاجماً، ما كنت لأقوم بتغييره"

يبدو أن طموحات ميلان في الفوز بلقب الدوري الإيطالي قد تلاشت نهائياً بعد الهزيمة 1-0 في قلب ملعب الأوليمبيكو أمام لاتسيو بقيادة ماوريتسيو ساري. كان أداء لاعبي ماسيميليانو أليجري، العائدين من فوزهم في ديربي إنتر، غير مطمئن وإيجابي على الإطلاق، حيث لم يتمكنوا من تغيير مسار مباراة كان من الممكن أن تكون حاسمة - في اتجاه أو آخر - في تحديد الفائز باللقب في هذه المرحلة النهائية من موسم 2025/2026.

على مقاعد المتهمين، كان رافائيل ليو، الذي قدم أداءً باهتًا وكان بطل لحظة غضب وخيبة أمل شديدة عند استبداله. قام ماسيمو أمبروسيني، في تحليله بعد المباراة على DAZN، بتحليل لحظة اللاعب رقم 10 في الروسونيري.