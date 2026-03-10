Goal.com
Calciomercato/Getty Images

ميلانو، كيف يمكن تحسين أفضل دفاع في أوروبا؟ جيلا فرصة حقيقية، جميع الأسماء على القائمة

حلول الصيف لحزمة التأخر في تدريبات فريق الروسونيري، الذي أصبح الآن الأفضل في أوروبا.

نجاح في الديربي، وتقليص الفارق إلى سبع نقاط، ونهاية موسم قد تجلب المزيد من السعادة لميلان بقيادة ماسيميليانو أليغري.

وهكذا، يخرج الفريق الأحمر والأسود بمعنويات عالية، راغبًا في الاستمرار في الإيمان بإمكانية اللحاق بإنتر ميلان واللعب بكل أوراقه في سباق الدوري الإيطالي، على الرغم من صعوبة ذلك ونجاحه في حالات قليلة جدًا في تاريخ الدوري الإيطالي.

المرحلة النهائية من هذا الموسم ستوفر لنا جميع الإجابات التي نبحث عنها، ولكن في غضون ذلك، بدأ مكتب نادي ميلان في شارع ألدو روسي بالفعل في التخطيط لمستقبل الفريق، مع التركيز على الدفاع الذي يحتاج، على الأقل من الناحية العددية، إلى تعزيزات مهمة استعدادًا للموسم المقبل.

  • عدد قليل من المدافعين المتاحين

    من الناحية العددية، كما قلنا. من حيث عدد اللاعبين والعناصر المتاحة، في الوضع الحالي، لا يمكن للمدرب أليجري الاعتماد إلا على الثلاثة الذين لعبوا كأساسيين في مباراة الديربي مع النيرازوري: دي وينتر، توموريوبافلوفيتش.

    في الواقع، ماتيو غابيا يتعافى من عملية جراحية لإصلاح فتق في الفخذ تم إجراؤها في الأيام الماضية، وسيبقى خارج الملاعب على الأقل حتى المباراة التالية بعد توقف الدوري بسبب مباريات المنتخبات الوطنية.

    أما أودوغو، فقد لعب 15 دقيقة فقط بين فيرونا في الدوري (4) وليتشي في كأس إيطاليا (11). نظرًا لصغر سنه، من المتوقع أن يخضع لمسار نمو محدد، ومن المرجح ألا يتم استخدامه كثيرًا في هذه المرحلة النهائية، ليتم إعارته في الموسم المقبل.

  • أفضل دفاع في أوروبا

    لكن على الرغم من قلة عدد اللاعبين، تمكن أليجري من فرض بصمته ورؤيته على خط الدفاع: الإحصائية التي يجب ذكرها هي الأكثر تباعدًا عن الموسم الماضي تحت قيادة باولو فونسيكا أولاً ثم سيرجيو كونسيكاو، لأن ميلان - حتى اليوم - هو أفضل دفاع في أوروبا.

    بفضل آخر مباريات لم يسجل فيها ماينان أي أهداف ضد كريمونيسي وإنتر، ظل الروسونيري عند 20 هدفًا في 28 مباراة في الدوري، ليصبحوا أفضل دفاع في الدوري الإيطالي، متفوقين في الترتيب على روما وكومو اللذين سجلا 21 هدفًا. لكن هذا الرقم لا يقتصر على الدوري الإيطالي، لأن ميلان هو الدفاع الأقل هزيمة بين الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

    فيما يلي الترتيب.

    • ميلان: 20
    • لينس: 21
    • أرسنال: 22
    • ريال مدريد: 23
    • بايرن ميونيخ: 24

  • كيف يمكن التحسين؟ هناك جيلا

    في الواقع، هذه الإحصائية ليست مفاجئة، حيث أن أليجري لطالما بنى انتصاراته على أساس دفاعي متماسك ومتوازن: الصلابة والانتباه وإدراك الخطر هي العناصر الأساسية للدفاعات التي يعتمدها أليجري.

    لكن في الواقع، كان المدرب الليفورني نفسه يتوقع تعزيزات من سوق الانتقالات في يناير لخط دفاعه، وقد يكون الصيف المقبل هو الوقت المناسب لتزويد ميلان بمدافع وسط جديد.

    لتحسين دفاع يعتبر بالفعل من الأفضل في أوروبا، يفكر المسؤولون في مقر النادي في شارع ألدو روسي دائمًا في ماريو جيلا، الذي تنتهي عقده مع لاتسيو في 2027. لا يزال المدافع المركزي للبيانكوسيليستي على رأس قائمة رغبات المدير الرياضي إيغلي تاري: في الوقت الحالي، لا توجد أي مؤشرات على تجديد عقده مع الفريق الروماني، ويمكن للروسونيري الاستفادة من هذا الوضع بتقديم عرض إلى لوتو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

    احتمال خسارة اللاعب مجانًا هو عامل يجب أخذه في الاعتبار، وبالسعر المناسب، يمكن لرئيس نادي لاتسيو أن يفكر فعلاً في بيعه: قد يكون السعر المناسب حوالي 15/20 مليون يورو، مع الأخذ في الاعتبار أن ريال مدريد لا يزال يمتلك 50٪ من حقوق إعادة بيع المدافع الإسباني المولود في عام 2000.

  • الأهداف الأخرى

    إذن، جيلا هو اسم يجمع بين الإدارة والفريق الفني للروسونيري، لكنه ليس الملف الوحيد الذي يتم استطلاعه ومتابعته من قبل ميلان.

    لا يزال جاتي من يوفنتوس (الذي يقدر قيمته بنحو 25 مليون يورو) مرشحًا، وكذلك دراغوسين من توتنهام، وأكي من مانشستر سيتي، وغوميز من ليفربول.

    لاعبون مختلفون، خبرات مختلفة، خصائص غير متشابهة، ولكنهم جميعًا متحدون بوجودهم في قائمة الروسونيري للدفاع منذ يونيو فصاعدًا. دفاع هو الآن الأفضل في أوروبا، ولكنه يحتاج - في المستقبل - إلى تعزيزات مهمة لمواصلة الأداء الجيد في إيطاليا والعودة إلى المنافسة في أوروبا، في حالة التأهل إلى النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا.

