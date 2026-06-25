ميكيل أويارزابال إلى برشلونة؟ نجم إسبانيا يرد بغموض على الشائعات

في حين يتعامل أويارزابال مع مستقبله بهدوء، فإنه حريص على حماية زميله في الفريق يامال، البالغ من العمر 18 عامًا، من التدقيق العالمي المكثف.

وعلى الرغم من صغر سنه، أصبح يامال بالفعل محور الاهتمام في المنتخب الإسباني، حيث سجل 27 مباراة دولية وسبعة أهداف و12 تمريرة حاسمة، وذلك بعد الدور المحوري الذي لعبه في فوز إسبانيا ببطولة يورو 2024. يعتقد أويارزابال أن على اللاعبين المخضرمين في الفريق واجب حماية نجم برشلونة الصاعد.

وقال أويارزابال: «أعتقد أنه ربما لا يدرك ذلك تمامًا بنفسه، ولا أعتقد أن الناس خارج النادي يدركون تمامًا ما يعنيه له أن يكون في الثامنة عشرة من عمره، ولا أستطيع حتى أن أتخيل ما حدث في بطولة أوروبا الأخيرة عندما كان في السادسة عشرة، وما يعنيه لطفل في مثل عمره أن يفعل ما يفعله ويحقق ما يحققه. لذا، أعتقد أن الأمر يقع على عاتقنا، وعلى عاتقكم، وعلى عاتق الجميع، أن نعتني به، وأن نحاول جعله يشعر بالراحة، وأن نجعله يشعر بالدعم، لأنني أعتقد أنه في هذا العمر، إذا لم تكن لديك الاستقرار والاتزان، فقد يصبح كل شيء غير مستقر. وأعتقد أن هذه مسؤولية الجميع، وبالطبع مسؤوليته هو، لكنها مسؤولية الجميع أن نحاول مساعدته في هذا المسار".