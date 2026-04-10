ميكيل أرتيتا يوجه تحذيرًا لخريجي أكاديمية أرسنال مايلز لويس-سكيلي وإيثان نوانيري في ظل الصعوبات التي يواجهها الفريق الأول

وعندما سُئل عن التوازن بين منح الشباب فرصة والتنافس على الألقاب، كان أرتيتا حازماً.

وقال أرتيتا عن نظام أكاديمية أرسنال: "إنه جزء منا". "في النهاية، ما يجب أن يميز هذا النادي هو السعي نحو التميز والبحث عن الأفضل، بغض النظر عما إذا كنت قادمًا من الأكاديمية أو من الخارج".

وتابع: "إذا استطعنا الحصول على لاعبين من هيل إند، فسيكون ذلك أفضل بكثير لأن الهوية موجودة هناك. نحن ننمو معهم وهم يعرفون بالضبط ما نبحث عنه. لكن في النهاية، عليهم أن يستحقوا ذلك. ليس لمدة أسبوع، ولا لمدة شهر، بل لسنوات. مثل أي شخص آخر، لا يهم القسم أو الدور الذي تشغله في النادي. عليك الحفاظ على الأداء، ويجب أن يكون ذلك على أعلى مستوى إذا أردنا الفوز والوصول إلى المكان الذي نريده".