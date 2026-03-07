ميكيل أرتيتا يشيد باستخدام ماكس داومان "الاستثنائي" للوقت والمساحة في أول مباراة له في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانسفيلد، والتي حطم فيها الرقم القياسي

أعطى أرتاتا فرصة تاريخية للاعب البالغ من العمر 16 عامًا داومان خلال مباراة أرسنال في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانسفيلد تاون. دخل خريج هيل إند التاريخ كأصغر لاعب يبدأ مباراة في المسابقة مع فريق الغانرز.

جاء قرار إشراك داومان ومارلي سالمون في التشكيلة الأساسية بعد صعودهما السريع، الذي بدأ خلال جولة النادي التحضيرية للموسم 2025 في آسيا. بينما ظهر داومان لأول مرة مع الفريق الأول في أغسطس 2025 خلال فوز أرسنال 5-0 على ليدز في الدوري الإنجليزي الممتاز، جاءت انطلاقة المدافع سالمون مع الفريق الأول في ديسمبر خلال فوز أرسنال 3-0 على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.

بعد مشاركته ضد مانسفيلد تاون، قدم لاعب الوسط البالغ من العمر 16 عامًا أداءً متميزًا، وحظي بإشادة واسعة النطاق لأدائه الذي لا يتناسب مع صغر سنه.