أصبح حجم المشاكل البدنية التي واجهها أرسنال مؤخرًا موضوعًا رئيسيًا للنقاش خلال فترة التوقف الدولية في شهر مارس، حيث شكل لاعبو «المدفعجية» ما يقرب من نصف إجمالي اللاعبين الذين انسحبوا من منتخباتهم الوطنية في الدوري الإنجليزي الممتاز. فمن بين 23 لاعبًا في الدوري انسحبوا من منتخباتهم، كان 11 منهم من النادي اللندني الشمالي، مما أثار جدلًا حول ما إذا كان النادي يتصرف بحذر مفرط في سعيه للفوز بالألقاب على عدة جبهات.

وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة، تطرق أرتيتا إلى التنسيق بين النادي والمنتخبات الوطنية، قائلاً: "لدينا علاقة وتواصل جيدان للغاية مع معظم المنتخبات الوطنية - وبالتأكيد مع توماس [توشيل] أيضاً. لقد كنا داعمين للغاية طوال الوقت. عندما يتعين عليك الإبلاغ عن حالة كل لاعب، فإننا نكون صادقين دائماً، وكان لا بد من اتخاذ قرار طبي. وكان من الواضح ما هي النتيجة".