ميكيل أرتيتا يدافع عن نجوم أرسنال ويقدم آخر المستجدات بشأن إصابة غابرييل بعد الخروج المفاجئ من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ساوثهامبتون

تفاقمت الأوضاع سوءًا بالنسبة لفريق «المدفعجية» مع خروج المدافع الأساسي غابرييل من الملعب في الشوط الثاني. وقد تشكل غياب اللاعب البرازيلي المحتمل ضربة قوية لمساعي أرسنال في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ومبارياته المقبلة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. واعترف أرتيتا بأن المؤشرات الأولية كانت مقلقة بعد أن طلب المدافع الخروج من الملعب.

وقال أرتيتا عندما سُئل عن آخر المستجدات بشأن حالة المدافع: "لا أعرف. أعتقد أنه شعر بشيء ما. لا أعرف بالضبط ما هو. سيتعين علينا تقييم حالته. لكن من الواضح أن طلب اللاعب استبداله ليس خبراً ساراً".