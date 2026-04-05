ميكيل أرتيتا يدافع عن نجوم أرسنال ويقدم آخر المستجدات بشأن إصابة غابرييل بعد الخروج المفاجئ من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ساوثهامبتون
أرتيتا يظل داعماً لفريقه بعد خسارة مؤلمة في الكأس
في أعقاب هزيمة أرسنال بنتيجة 2-1، سارع أرتيتا إلى رد أي انتقادات تتعلق بمستوى الجهد أو الالتزام من جانب لاعبيه. سيطر «المدفعجية» على فترات طويلة من المباراة، لكنهم خسروا في النهاية بسبب الافتقار إلى الدقة في التسديد والهفوات الدفاعية التي استغلها «القديسون» استغلالاً كاملاً. وفي تصريحاته بعد المباراة، أوضح أرتيتا موقفه قائلاً: «أنا أحب لاعبي فريقي. وما قدموه على مدار تسعة أشهر. لن أنتقدهم لأننا خسرنا مباراة هنا بالرغم من الجهد الذي بذلوه. والطريقة التي يبذلون بها قصارى جهدهم. ربما لم يكن على بعضهم حتى أن يكونوا هنا اليوم. لن أفعل ذلك. سأدافع عنهم أكثر من أي وقت مضى."
غابرييل يتعرض لإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي خسرها فريقه
تفاقمت الأوضاع سوءًا بالنسبة لفريق «المدفعجية» مع خروج المدافع الأساسي غابرييل من الملعب في الشوط الثاني. وقد تشكل غياب اللاعب البرازيلي المحتمل ضربة قوية لمساعي أرسنال في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ومبارياته المقبلة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. واعترف أرتيتا بأن المؤشرات الأولية كانت مقلقة بعد أن طلب المدافع الخروج من الملعب.
وقال أرتيتا عندما سُئل عن آخر المستجدات بشأن حالة المدافع: "لا أعرف. أعتقد أنه شعر بشيء ما. لا أعرف بالضبط ما هو. سيتعين علينا تقييم حالته. لكن من الواضح أن طلب اللاعب استبداله ليس خبراً ساراً".
الدروس التكتيكية المستفادة من هزيمة ساوثهامبتون
أشاد مدرب أرسنال بالنهج الجريء الذي اتبعه ساوثهامبتون، ورفض أن يتخذ من كثافة المباريات ذريعةً للخسارة. وأقر أرتيتا بأنه على الرغم من خوض «المدفعجية» 51 مباراة هذا الموسم، إلا أنهم ببساطة لم يكونوا فعالين بما يكفي في اللحظات الحاسمة أمام فريق توندا إيكيرت.
وأضاف أرتيتا: "أهنئهم. أعتقد أنهم فريق جيد حقًا. ليس من المفاجئ أن يصلوا إلى هذه المرحلة. وكما قلت، هم أكثر كفاءة منا في اللحظات الحاسمة. ولهذا السبب وصلوا إلى ويمبلي، لذا أتمنى لهم كل التوفيق. كان الأمر مرتبطًا بشكل أساسي ببعض الأمور التي، في رأيي، علينا تحسينها بشكل كبير".
الأنظار تتجه نحو مباراة سبورتينغ
مع اقتراب مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يركز أرتيتا على ضمان ألا يؤدي الخروج من الكأس المحلية إلى إفساد الموسم بأكمله. ومن المقرر أن يتوجه «المدفعجية» إلى لشبونة لمواجهة سبورتنج لشبونة، ويؤمن المدرب بأن الجدول المزدحم ليس عذراً لتراجع مستوى الأداء.
واختتم الإسباني قائلاً: "على أحد ما أن يتحمل المسؤولية. وهذا الشخص هو أنا، وأمامنا أجمل فترة في الموسم". "لا أريد أن أقدم أي أعذار بشأن اللاعبين الغائبين، أو اللاعبين الموجودين الذين يعانون من مشاكل... علينا تقبل الوضع، ومواجهته، والعودة إلى البرتغال مرة أخرى بنشاط ووضوح وتطلع إلى المباراة".