Getty Images Sport
ترجمه
ميكيل أرتيتا قال إن إيبريتشي إيزي يبدو "ضائعًا" بعد حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح أرسنال
إيزي يعاني في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ ديسمبر
استمتع إيزي ببداية واعدة في مسيرته مع أرسنال، حيث بلغ ذروته عندما سجل ثلاثية في ديربي شمال لندن الذي انتهى بهزيمة توتنهام هوتسبير. ومع ذلك، عانى اللاعب الدولي الإنجليزي من أجل فرض نفسه في ملعب الإمارات منذ ذلك الحين، حيث كانت مشاركته ضد برينتفورد يوم الخميس هي أول مشاركة له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 13 ديسمبر.
استمرت مشاركته في الشوط الأول فقط، حيث تم استبدال إيزي في الاستراحة مع عدم تسجيل أي أهداف في المباراة. وضع نوني مادويكي الزوار في المقدمة، لكن كين لويس-بوتر سرعان ما أدرك التعادل ليمنح فريق كيث أندروز نقطة مستحقة.
لم يكن شيرر، مهاجم نيوكاسل السابق، معجبًا بشكل خاص بإيزي، مدعيًا أن نجم كريستال بالاس السابق معرض لخطر فقدان مكانه في تشكيلة إنجلترا في كأس العالم الصيف المقبل.
- AFP
شيرر: إيزي بدا تائهاً وقد يغيب عن تشكيلة منتخب إنجلترا
قال شيرر لـ Betfair: "ميكيل أرتيتا لديه أمر أو أمران عليه تسويتهما. أعني أن موقف إيزي ضد برينتفورد كان مفاجئًا بعض الشيء لأنه بدا تائهًا أو على الأقل بدا كذلك في تلك المباراة.
"لقد استبدله في الشوط الثاني وتحسن أداء الفريق قليلاً. ضغطوا أكثر على برينتفورد ثم سجلوا الهدف. لكنني أعتقد أن برينتفورد استحق نقطة على الأقل.
"يبدو إيزي تائهاً. هذا أمر لافت حقاً، أليس كذلك؟ نحن نتحدث عن اللاعب الذي سجل ثلاثية في ديربي شمال لندن. كان الجميع يفكر، "واو، يا له من لاعب رائع، وسيكون له وقت رائع في أرسنال". الطريقة التي خرج بها مليئًا بالثقة في ملعب أرسنال عندما انتقل إلى هناك، بدا وكأنه مناسب تمامًا للمكان، وكأنه ينتمي إليه. لكنه بدا تائهًا ضد برينتفورد. بدا وكأنه يحتاج إلى أن يبتلعه العالم. لم يبدو مرتاحًا على الإطلاق.
لن يكون في تشكيلة إنجلترا إذا لم يكن يلعب. أعتقد أن هذه كانت أول مباراة له منذ منتصف ديسمبر من العام الماضي. لم يشارك في أي مباراة تقريبًا، ويجب أن يتغير هذا إذا أراد الانضمام إلى تشكيلة إنجلترا".
أرسنال يحذر من عودة مانشستر سيتي "المثيرة للإعجاب"
قلص مانشستر سيتي الفارق مع أرسنال بفضل فوزه على فولهام يوم الأربعاء، والذي جاء بفضل أهداف أنطوان سيمينيو ونيكو أورايلي وإرلينج هالاند، لكن شيرر لا يزال يعتقد أن الغانرز في وضع قوي في سعيهم للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 2003-04.
وأضاف قائد منتخب إنجلترا السابق: "لقد تأثرت حقًا بأداء مانشستر سيتي يوم الثلاثاء، فقد شاركت في برنامج Match of the Day، لذا شاهدت المباراة كاملة. كان أداء الفريق في الشوط الأول جيدًا للغاية من حيث الكثافة دون الاستحواذ على الكرة، وهو ما لم أشاهده منذ فترة. يبدو الفريق متماسكًا للغاية. يبدو أداءه الهجومي جيدًا للغاية. لذا، نعم، إنه يضغط بشدة على أرسنال.
"أعتقد أنه مع أداء أرسنال وصعوبة المباراة بالنسبة لهم في برينتفورد، هذا ليس مفاجئًا بالنسبة لي. لا يوجد الكثير من الفرق التي تفوز باللقب بسهولة، كما تعلم.
"أعتقد أنه عندما لا تفوز باللقب لفترة طويلة مثل أرسنال، فستمر بأوقات يحاول فيها الناس الضغط عليك. وهذا ما يحدث الآن.
"مانشستر سيتي يعرف ما يفعله. معظم لاعبيه مروا بهذه التجربة من قبل، ورأوا ذلك، وفعلوه، ويعرفون ما سيحدث وما يمكن توقعه.
"إذا كنت ستفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، فليس من المعتاد أن يكون ذلك بسهولة. أعلم أن ليفربول فعل ذلك الموسم الماضي، ولكن بسبب رغبة أرسنال وجوعه وكل تلك الأشياء، سيكون عليهم القيام بذلك بالطريقة الصعبة.
"لن أقول إن هناك شقوق في أرسنال. أعتقد أنه بسبب أداء مانشستر سيتي، لن يكون من المفاجئ الآن إذا حقق سيتي سلسلة نتائج جيدة. لقد رأينا ذلك من قبل مع بيب. حان الوقت لكي يحققوا سلسلة نتائج جيدة، لذا لن نتفاجأ. لكن شقوق، لا. ليس بعد. أعتقد أن أرسنال لا يزال في وضع قوي جدًا.
"أعتقد أن برينتفورد جعل الأمر صعبًا للغاية على أرسنال. كيث أندروز، كما قلنا، يقوم بعمل رائع. لقد جعلهم لائقين بدنيًا، أقوياء، صعبين، يصعب مراقبتهم من الرميات، الكرات الثابتة، كل هذه الأشياء. ولديهم بعض اللاعبين الموهوبين حقًا مثل إيغور تياجو وأواتارا.
"شاهدتهم في مباراة نيوكاسل وكانوا يستحقون النقاط الثلاث، وكانوا محظوظين لعدم حصولهم على النقاط الثلاث ضد أرسنال. لن أقول إن الشقوق لم تظهر بعد، لكن ستكون الأسابيع الثلاثة أو الأربعة القادمة مثيرة للاهتمام بالنسبة لأرسنال".
- Getty Images Sport
المدفعجية والمواطنون يعودون إلى كأس الاتحاد الإنجليزي
كلا الفريقين المتنافسين على اللقب سيخوضان مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الأسبوع. سيكون مانشستر سيتي أول من يخرج إلى الملعب عندما يواجه نادي سالفورد سيتي من الدرجة الثانية يوم السبت، بينما يستضيف أرسنال نادي ويجان أتلتيك، الفائز باللقب في عام 2013، يوم الأحد.
إعلان