ميكيل أرتيتا قال إن إيبريتشي إيزي يبدو "ضائعًا" بعد حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح أرسنال

قلص مانشستر سيتي الفارق مع أرسنال بفضل فوزه على فولهام يوم الأربعاء، والذي جاء بفضل أهداف أنطوان سيمينيو ونيكو أورايلي وإرلينج هالاند، لكن شيرر لا يزال يعتقد أن الغانرز في وضع قوي في سعيهم للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 2003-04.

وأضاف قائد منتخب إنجلترا السابق: "لقد تأثرت حقًا بأداء مانشستر سيتي يوم الثلاثاء، فقد شاركت في برنامج Match of the Day، لذا شاهدت المباراة كاملة. كان أداء الفريق في الشوط الأول جيدًا للغاية من حيث الكثافة دون الاستحواذ على الكرة، وهو ما لم أشاهده منذ فترة. يبدو الفريق متماسكًا للغاية. يبدو أداءه الهجومي جيدًا للغاية. لذا، نعم، إنه يضغط بشدة على أرسنال.

"أعتقد أنه مع أداء أرسنال وصعوبة المباراة بالنسبة لهم في برينتفورد، هذا ليس مفاجئًا بالنسبة لي. لا يوجد الكثير من الفرق التي تفوز باللقب بسهولة، كما تعلم.

"أعتقد أنه عندما لا تفوز باللقب لفترة طويلة مثل أرسنال، فستمر بأوقات يحاول فيها الناس الضغط عليك. وهذا ما يحدث الآن.

"مانشستر سيتي يعرف ما يفعله. معظم لاعبيه مروا بهذه التجربة من قبل، ورأوا ذلك، وفعلوه، ويعرفون ما سيحدث وما يمكن توقعه.

"إذا كنت ستفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، فليس من المعتاد أن يكون ذلك بسهولة. أعلم أن ليفربول فعل ذلك الموسم الماضي، ولكن بسبب رغبة أرسنال وجوعه وكل تلك الأشياء، سيكون عليهم القيام بذلك بالطريقة الصعبة.

"لن أقول إن هناك شقوق في أرسنال. أعتقد أنه بسبب أداء مانشستر سيتي، لن يكون من المفاجئ الآن إذا حقق سيتي سلسلة نتائج جيدة. لقد رأينا ذلك من قبل مع بيب. حان الوقت لكي يحققوا سلسلة نتائج جيدة، لذا لن نتفاجأ. لكن شقوق، لا. ليس بعد. أعتقد أن أرسنال لا يزال في وضع قوي جدًا.

"أعتقد أن برينتفورد جعل الأمر صعبًا للغاية على أرسنال. كيث أندروز، كما قلنا، يقوم بعمل رائع. لقد جعلهم لائقين بدنيًا، أقوياء، صعبين، يصعب مراقبتهم من الرميات، الكرات الثابتة، كل هذه الأشياء. ولديهم بعض اللاعبين الموهوبين حقًا مثل إيغور تياجو وأواتارا.

"شاهدتهم في مباراة نيوكاسل وكانوا يستحقون النقاط الثلاث، وكانوا محظوظين لعدم حصولهم على النقاط الثلاث ضد أرسنال. لن أقول إن الشقوق لم تظهر بعد، لكن ستكون الأسابيع الثلاثة أو الأربعة القادمة مثيرة للاهتمام بالنسبة لأرسنال".