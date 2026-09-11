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SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Zaki

ترجمه

اعتراف غريب من أرتيتا بعد تأخر رحلة نابولي : أتعمد خلق المشاكل ومضايقة اللاعبين لهذا السبب!

آرسنال
ميكيل آرتيتا
نابولي ضد آرسنال
نابولي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي الممتاز

أساليب أرتيتا تثير التساؤلات من جديد!

كشف ميكيل أرتيتا عن أساليبه الغريبة في إعداد آرسنال لمواجهة الاضطرابات غير المتوقعة، بعدما تحوّلت خطط الفريق في دوري أبطال أوروبا إلى فوضى.

رحلة آرسنال إلى إيطاليا تأخرت قبل مواجهة نابولي بشكل كبير بسبب مشكلات في مراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة، لكن المدرب أكّد أن فريقه كان جاهزاً. واعترف بأنه يعمد إلى تعطيل جداول الإعداد قبل الموسم عمداً لضمان قدرة لاعبيه على التعامل مع الشدائد المفاجئة دون تذمّر.

  • الفوضى في وسائل النقل تعرقل الرحلة الأوروبية

    تعرّضت استعدادات آرسنال لمواجهته أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا لضربة كبيرة يوم الثلاثاء. فقد تسبب عطل فني في نظام مراقبة الحركة الجوية بالمملكة المتحدة في اضطرابات شديدة، ما ترك بطل الدوري الإنجليزي الممتاز عالقاً لعدة ساعات قبل رحلته إلى إيطاليا.

    وأدى التأخير الطويل في نهاية المطاف إلى إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقرراً لأرتيتا قبل المباراة. غير أن الانتظار غير المتوقع لم يُخلّ بتركيز الفريق، إذ نجح آرسنال في النهاية في انتزاع فوز صعب بنتيجة 1-0 على الفريق الإيطالي.

    ورغم المتاعب اللوجستية الشديدة، أكد أرتيتا أن فريقه ظل غير متأثر على الإطلاق. وأوضح المدرب الإسباني أنه تعمّد افتعال كوابيس لوجستية مماثلة خلال فترة إعداد النادي قبل الموسم من أجل بناء قدرة اللاعبين على الصمود الذهني.


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    إجبار اللاعبين على الخروج من منطقة الراحة الخاصة بهم

    يعشق مدرب أرسنال عنصر عدم القابلية للتنبؤ، وأراد أن يعكس فريقه هذه العقلية. وفي شرحه لأساليبه غير التقليدية، فصّل أرتيتا كيف صنع الصعوبات خلال فترة الصيف.

    وقال أرتيتا: "أحب هذه التحديات. حاولت خلقها في فترة الإعداد. لذا عندما تحدث، نعرف كيف نتعامل معها ونكون على دراية بها مسبقًا. فنصل إلى الملعب في وقت متأخر جدًا، ونغيّر الروتين حتى يضطر اللاعبون للقيام بشيء آخر."

    وشدّد أرتيتا على أن المتغيرات غير القابلة للتحكم يجب ألا تسبب أبدًا انهيارًا داخل فريقه. فهو يتوقع من لاعبيه التأقلم بسلاسة في أي موقف.

    وأضاف: "عندما يحدث ذلك، وهو أمر وارد، فقد تُلغى الرحلة الجوية أو يتأخر القطار، أو تكون هناك حركة مرور كثيفة، فأنا لا أريد أن يُصاب اللاعبون والطاقم بالذعر. عندما يحدث ذلك، عليهم التأقلم معه."

    وبدلًا من إظهار الإحباط إزاء التأخير في المطار، حثّ المدرب فريقه على استغلال الوقت الضائع بشكل مثمر.

    وأشار أرتيتا: "حسنًا، أمامنا ساعتان أو ثلاث ساعات على متن الطائرة، هل يمكننا استغلالها؟ نلعب معًا، ونقضي بعض الوقت سويًا، وننام. لكن بالتأكيد لا يجب أن نتذمر أو نتخذ ذلك ذريعة لأنه لا يفيد على الإطلاق."


  • تاريخ من الدروس التكتيكية الغريبة

    يُعرف أرتيتا بأساليبه الدقيقة في إدارة اللاعبين. وقد تجاوزت عمليات التشويش التي أحدثها بشكل مُصطنع مجرد مشكلات تتعلق بالالتزام بالمواعيد. فخلال فترة الصيف، اعترف المدرب بأنه تعمّد تأخير وجبات الفريق وحافلته. كما غيّر الطريق المؤدي إلى الملعب دون سابق إنذار، وأجبر اللاعبين على استخدام غرفة ملابس شديدة الحرارة تفتقر إلى عدد كافٍ من أسرّة التدليك.

    وفي شرحه للفلسفة الكامنة وراء هذه الأساليب، أوضح أرتيتا الضرورة القصوى للتعامل مع السيناريوهات شديدة التوتر. وكشف قائلاً: «لقد فعلنا أشياء كثيرة. سيتعيّن علينا التكيّف مع سياقات مختلفة. ونحاول أن نتوقع ذلك وأن نتكيّف مع الظروف الصعبة. فحين لا يكون هناك عنصر مفاجأة أو توتر في يوم المباراة، أعتقد أن ذلك أمر مهم».

    وليست هذه الألاعيب الذهنية سوى الأحدث في سلسلة طويلة من الاستراتيجيات غير التقليدية. فقد سبق أن أطلق أرتيتا نشيد ليفربول عبر مكبرات الصوت خلال التدريبات لمحاكاة أجواء ملعب أنفيلد. كما استعان بحسب التقارير بلصوص محترفين خلال عشاء للفريق لاختبار مدى وعي لاعبيه بما يحيط بهم.


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    البناء على الزخم الأوروبي

    بعد أن حقق آرسنال فوزًا مستحقًا بشق الأنفس بنتيجة 1-0 في نابولي رغم كابوس السفر، سيسعى الفريق إلى ترجمة هذه الصلابة إلى بقية مشواره. وباعتباره حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب تتويجه التاريخي بالبطولة في الموسم الماضي، فإنه يحمل هدفًا كبيرًا على ظهره محليًا.

    علاوة على ذلك، من الواضح أن الخسارة المؤلمة بركلات الترجيح في نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي لا تزال تحفّز الفريق. وإن تجاوز الفوضى الخارجية في إيطاليا يثبت أن التهيئة النفسية التي يعتمدها أرتيتا تؤتي ثمارها، إذ تُبقي لاعبيه في تركيز تام وهم يسعون إلى تحقيق الثأر الأوروبي الأسمى.

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