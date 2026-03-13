ميكيل أرتيتا أدار ظهره لبيب جوارديولا وأرسين فينجر ليتبنى أسلوب ديفيد مويس في كرة القدم في أرسنال

تم ترشيح أرتاتا لأول مرة كمدرب محتمل لأرسنال في عام 2018 بعد رحيل أرسين فينجر. لعب أرتاتا لمدة خمس سنوات تحت قيادة المدرب الفرنسي، وتولى قيادة فريق الغانرز وأصبح أحد اللاعبين المفضلين لدى الجماهير وفي غرفة الملابس. بعد اعتزاله في عام 2016، قرر أرتاتا الانضمام إلى طاقم غوارديولا بعد انضمام المدرب الكتالوني إلى مانشستر سيتي. كمدرب مساعد، نُسب إليه الفضل بشكل كبير في تطوير الثنائي المتميز راحيم سترلينج وليروي ساني، حيث حصل كلا اللاعبين على جائزة أفضل لاعب شاب من رابطة اللاعبين المحترفين في غضون ثلاث سنوات من العمل تحت قيادة أرتاتا.
ومع ذلك، في اللحظة الأخيرة، قررت إدارة أرسنال عدم المراهنة على مدرب غير مجرب مثل أرتاتا، وبدلاً من ذلك استعانت بخدمات المدرب المخضرم إيمري. عندما لم يستمر مدرب باريس سان جيرمان السابق سوى موسم واحد، قرر المدفعجية أن الوقت قد حان للثورة وعادوا إلى لاعب خط الوسط السابق.
خلال السنوات القليلة الأولى لأرتاتا كمدرب لأرسنال، كانت هناك علامات واضحة على تأثير فينجر وغوارديولا على فلسفته. لعب المدفعجية بثقتهم المعهودة في التعامل مع الكرة، وكرة القدم بلمسة واحدة أو لمستين لتطوير اللعب. عندما دخل أرسنال في صراع على اللقب في 2022-23، كان الفريق الأكثر إمتاعًا في البلاد.
قال أرتاتا عن فينجر هذا الموسم: "إنه موجود. إنه يعيش معي باستمرار في الحاضر. لم أكن لأكون هنا لولاه، وما عاشه وما غرسه فيّ مما سمح لي بالعيش في هذا النادي لكرة القدم.
"أرسين كشخص لديه هالة وشخصية تجعلك تشعر أنه يعيش معك. إنه دائمًا هنا. عندما أحتاج إلى التفكير والتأمل في أمور معينة، أعود دائمًا إلى تلك الفترة: كيف كان سيفعل ذلك؟ ما هي الأمور التي كان سيحللها ثم يتخذ قراره؟
"ثم ما علمني إياه بيب. وما علمني إياه والدي ووالدتي أيضًا. نحن جميعًا نتشكل من هذه التجارب والمراجع في الحياة. الأمر نفسه ينطبق على زوجتي. أود أن أكون في مكانك أيضًا، أود أن أعاملك وأجعلك تشعر كما لو أننا تبادلنا المقاعد، سيكون الأمر بنفس الطريقة.
"عندما أفكر في لاعب ما، أفكر: دعني أجلس في مكانه، لأرى ماذا يفكر. وربما ستكون لديك فكرة أفضل عن الموقف."