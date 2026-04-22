Getty Images Sport
"ريان شرقي أفضل من يامال.. إنه قادر على فعل كل شيء!"
ادعاء جريء من نجم فياريال
في حين كان اسم يامال يتردد على كل لسان عقب انطلاقته التاريخية في إسبانيا، أشار ميكوتادزي إلى أن شرقي هو الموهبة الأفضل. وقد سبق لميكوتادزي أن تقاسم غرفة الملابس مع شرقي خلال فترة تواجدهما في أولمبيك ليون، وشاهد كلا اللاعبين عن قرب في المنافسات المحلية والدولية. وفي حديثه خلال فيلم وثائقي بثته قناة "كانال بلس"، لم يتردد الدولي الجورجي في وضع زميله السابق في مكانة أعلى من يامال.
- AFP
تنوع قدرات ظاهرة مانشستر سيتي
ووفقًا لميكوتادزي، فإن التنوع الكبير في أسلوب لعب شرقي هو ما يمنحه الأفضلية على الإسباني الشاب. فبينما يُشَاد بيامال لسرعته ومهاراته في المراوغة، يعتقد ميكوتادزي أن شرقي يقدم حزمة أكثر شمولية واكتمالًا في الثلث الأخير من الملعب. وفي معرض توضيحه لأسبابه، أشار مهاجم فياريال إلى أن قدرة شرقي على اللعب بكلتا قدميه دون الاعتماد على قدم مفضلة تعد ميزة حاسمة تغير مجرى المباريات، مصرحًا: "عندما تكون لاعب كرة قدم، فإنك تستمتع بمشاهدة هذا النوع من اللاعبين. شرقي أفضل من يامال".
"يمكنه فعل كل شيء"
لم تتوقف الإشادة عند مجرد المقارنات، حيث تعمق ميكوتادزي في السمات المحددة التي تجعل شرقي كابوسًا مزعجًا للمدافعين. وأوضح أنه في الوقت الذي لا يزال فيه يامال يطور مهارات قدمه اليمنى، يتمتع شرقي بطبيعة مزدوجة القدمين، مما يسمح له باختراق المساحات الضيقة بكل سهولة. وتابع ميكوتادزي: "شرقي هو شرقي، يلعب بكلتا قدميه، وهو ما يفتقده يامال حقًا حتى وإن كان يستخدم قدمه اليمنى. شرقي يجيد اللعب بالقدمين معًا، يمتلك الرؤية، يسجل الأهداف، يصنعها للآخرين، يمكنه تنفيذ الركلات الثابتة، باختصار.. يمكنه فعل كل شيء".
- Getty Images Sport
الحياة بعد ليون
غادر كل من ميكوتادزي وشرقي صفوف ليون في ظروف مختلفة، حيث اعترف المهاجم الجورجي بأن رحيله عن الفريق الفرنسي كان "ذكرى مؤلمة" بعد عام واحد فقط. ومع ذلك، فقد استعاد مستواه المعهود في إسبانيا، مسجلًا 11 هدفًا في 36 مباراة ليساعد فياريال على تأمين مركز قوي في الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز الثالث حاليًا. وفي غضون ذلك، تألق شرقي بشكل لافت في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله الصيفي من ليون، حيث سجل أربعة أهداف وقدم عشر تمريرات حاسمة في 27 مباراة. ويلعب النجم الفرنسي دورًا رئيسيًا في مساعي السيتي لحصد اللقب، ومن المتوقع أن يشارك مجددًا في المواجهة المرتقبة أمام بيرنلي منتصف الأسبوع.