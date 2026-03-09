ميكا ريتشاردز يحذر أرسنال "لم تفوزوا بأي شيء بعد" لكنه يعتقد أن الغانرز هم المرشحون الأوفر حظاً للفوز بدوري أبطال أوروبا

في حين انتقد البعض النهج البراغماتي الذي يتبعه فريق الغانرز، بما في ذلك المدرب السابق لنيوكاسل آلان بارديو الذي ادعى أنه "لا يوجد شيء جميل" في أدائهم الأخير، يعتقد ريتشاردز أن الساحة الأوروبية ستناسب أرتاتا بشكل أفضل. وجادل بأن الترتيب التكتيكي للعمالقة القاريين سيلعب لصالح أرسنال أكثر من تكتيكات "الكتلة المنخفضة" التي غالبًا ما تستخدمها فرق الدوري الإنجليزي الممتاز اليائسة التي تسعى إلى انتزاع نقطة.

وأوضح ريتشاردز سبب اختياره لهم كمرشحين للفوز، قائلاً: "إنهم يتصدرون الدوري الإنجليزي الممتاز وأعتقد أن أرسنال هو المرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا لأنني أعتقد أن ذلك يناسبهم أكثر من المباريات المحلية. في دوري أبطال أوروبا، قد تكون المباريات أكثر إثارة، بينما في الدوري الإنجليزي الممتاز، يلجأ الجميع إلى التكتل الدفاعي ضدهم".