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Kylian Mbappe Arsenal crest 2026Getty/GOAL
Chris Burton و محمود خالد

ترجمه

خاص | "مكانه الأنسب وأسلوب اللعب لا يهم" .. مدافع فرنسا السابق يتمنى انتقال كيليان مبابي إلى آرسنال!

حصريًا
كيليان مبابي
آرسنال
الدوري الإنجليزي الممتاز
ريال مدريد
الدوري الإسباني

هل يسير مبابي على حذر تييري هنري؟

اعترف ميكايل سيلفستر، مدافع فرنسا السابق، لموقع "جول"، بأنه لا يمكن استبعاد فكرة انتقال كيليان مبابي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في فترات الانتقالات المقبلة، موجهًا نصيحة إلى نجم ريال مدريد، بالبحث عن "أفضل منصة" يمكنه من خلالها السعي وراء الألقاب الكبرى.

وكان مبابي يعتقد أنه وجد ذلك عندما أصبح أحد عناصر "الجالاكتيكوس" الحديث في قلعة الريال، ولكن تحقيق أكبر الألقاب، أثبت بأنه أمر صعب المنال.

  • مبابي ينتظر الفوز بدوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية

    ولم يتمكن ريال مدريد من رفع أرقى الألقاب منذ موسمين، الأمر الذي أثار إحباط هدّافه "المخيف" مبابي، رغم أنه بذل قصارى جهده من أجل المصلحة الجماعية، حيث سجل 86 هدفًا في 103 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

    وأصبح الفرنسي، سريع الركض، أفضل هدّاف في تاريخ منتخب فرنسا، وأكثر المهاجمين تسجيلًا للأهداف في تاريخ نهائيات كأس العالم. وأصبحت إنجازاته التي تحطم الأرقام القياسية أمرًا معتادًا.

    ومع ذلك، لا مفر من النقاش حول النجاح الملموس. يواصل مبابي تألقه على الصعيد الفردي، لكن الجوائز الجماعية هي ما يميز الأفضل عن البقية.

    وإذا أراد مبابي أن يصبح مرشحًا لجائزة الكرة الذهبية، بعد أن وُصف بذلك منذ ظهوره على الساحة كمراهق موهوب قبل الأوان، فعليه أن يضع يديه على لقبَي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

    لقد اضطر كيليان إلى مشاهدة فريقه السابق باريس سان جيرمان، وهو يكتسح القارة في موسمين متتاليين. ولا يزال تحقيق هذا الحلم الأوروبي بمثابة أولوية قصوى للمهاجم الذي يبلغ 27 عامًا.

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    أي نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون الأنسب لمبابي؟

    وكما ينتظر آرسنال تحقيق أول لقب له في دوري أبطال أوروبا، بعد أن تعرض لخيبة أمل في النهائي خلال موسم 2025-2026، فهل سيتمكن الجانرز من توحيد قواه مع مبابي في مرحلة ما، والاستمتاع بنوع الاحتفالات التي يتوق كلاهما بشدة إلى خوضها؟

    وعندما طُرح هذا السؤال على سيلفستر، المدافع السابق لآرسنال و"الديوك"، في حديث له مع موقع "جول"، قال: "أعتقد أن هذا الأمر غير مرجح في المستقبل القريب، لكن من يدري في كرة القدم، فكل شيء غير متوقع. لا تقل أبدًا مطلقًا، لكنني أجد صعوبة في تصور ذلك في الوقت الحالي".

    وبسؤاله حول مزيد من التفصيل عمّا إذا كان آرسنال - مقارنةً بفرق مثل مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد - هو الأنسب لمبابي في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث أسلوب اللعب، أضاف سيلفستر: "لا أعتقد أن أسلوب اللعب يهم حقًا، عندما يكون لديك لاعب من الطراز الرفيع مثله؛ فهو سيتأقلم مع أي فريق.

    لذا أعتقد أن الأمر بالنسبة له يتعلق بمن سيكون قادرًا على الفوز باللقب الذي لا يزال ينقصني. إذا نظرت إلى مسيرتي، فأنا أبلغ من العمر 27 عامًا، وقد فزت بكل شيء ما عدا دوري أبطال أوروبا. سأختار النادي الذي يوفر لي أفضل منصة وإمكانيات لتحقيق ذلك".

  • هل يمكن لمبابي أن يحذو حذو تييري هنري؟

    وكان لاعب فرنسي آخر له صلة بآرسنال، وهو باكاري سانيا، قد صرح سابقًا لموقع "جول"، عندما سُئل عن احتمالية انتقال مبابي إلى ملعب الإمارات: "إذا انضم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، أعتقد أن الجانرز سيكون الخيار المناسب له.

    جميع اللاعبين في نفس الفئة العمرية تقريبًا، ديناميكيون وشباب. لاعبو آرسنال سريعون. إذا نظرت إلى خط الهجوم، ستجد (بوكايو) ساكا، الذي يتمتع بسرعة فائقة، و(إيبيريتشي) إيزي، الذي يتمتع بالقوة والسرعة. هناك سرعة ومتعة. آرسنال هو النادي الأنسب له في إنجلترا.

    لست متأكداً من أن هذا سيحدث. لا أعتقد أنه سيحدث أبداً لأنه قد ينهي مسيرته في أوروبا مع ريال مدريد؛ فهو يتمتع بنفس السرعة التي كان يتمتع بها هنري، ونحن نعرف مدى التأثير الذي أحدثه تييري في الدوري الإنجليزي، بفضل سرعته ومهارته. أعتقد أنه سيقدم أداءً جيدًا في إنجلترا".

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    عندما تنتهي رحلة كيليان في "جالاكتيكوس" ريال مدريد

    وإذا ما أصبح مبابي متاحًا في يوم من الأيام، فإن آرسنال، بالنظر إلى تاريخه الحافل بالنجوم الفرنسيين، سيكون بلا شك من بين الأندية المتنافسة على التعاقد مع هذا اللاعب الأكثر طلبًا. إلا أنه لا يزال مرتبطًا بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2029.

    ولكي يتحقق انتقال آخر، قد يقوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، سيتعين عليه الإعراب عن رغبته في مغادرة البرنابيو. وستحدد الأحداث على أرض الملعب المدة التي سيكون هذا النجم العالمي مستعدًا للبقاء فيها في إسبانيا؛ حيث يتعين عليه ملء الفراغات البارزة في سيرته الذاتية الرياضية المذهلة، حتى يتمكن من الاستمتاع بمسيرة طويلة في أي بيئة كان.

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