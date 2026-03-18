ميشيل أنطونيو يعرب عن «خيبة أمله» ويلقي باللوم على جراهام بوتر في رحيله عن وست هام، بعد أن انتهت مسيرته التي استمرت 10 سنوات في أعقاب حادث سيارة مروع
مشاكل الإصابات والانتقال إلى قطر
في حوار حصري مع talkSPORT، تحدث أنطونيو بالتفصيل عن رحلته الصعبة خلال العامين الماضيين. بعد الحادث المروع الذي تعرض له، تم الاستغناء عن اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا من قبل النادي اللندني في يوليو من العام الماضي. وعلى الرغم من محاولته استعادة لياقته البدنية من خلال المشاركة في مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز 2، إلا أن فشل انتقاله إلى ليستر سيتي وتشارلتون أتلتيك بسبب إصابات في أوتار الركبة أنهى آماله في البقاء في إنجلترا. ونتيجة لذلك، انتقل المهاجم إلى دوري النجوم في مارس من هذا العام، حيث انضم إلى السيلية بعقد قصير الأجل لإحياء مسيرته الكروية.
خروج وست هام يثير خيبة أمل كبيرة
لم يخفِ المهاجم المخضرم مشاعره تجاه الطريقة التي انتهت بها مسيرته الطويلة في ملعب لندن. وباعتباره هدافًا موثوقًا به على مدار عقد من الزمن، كان يتوقع المزيد من الولاء من الإدارة عقب حادث السيارة المروع الذي تعرض له. وقال: "شعرت بخيبة أمل شديدة. لأكون صادقاً، شعرت أنه بعد أن قضيت 10 سنوات في النادي، وكنت أحد لاعبيهم الأساسيين طوال هذه المدة، ولعبت حتى يوم حادث السيارة، وكنت أبدأ معظم المباريات حتى ذلك اليوم، كنت أعتقد أنهم سيمنحونني فرصة لأثبت نفسي بعد الحادث ويقدموا لي عقداً. لكن في نهاية المطاف، كرة القدم هي عمل تجاري، وشعروا أنهم مستعدون للتخلي عني، وهذا هو الواقع، لذا قرروا المضي قدماً، وكذلك فعلتُ أنا."
إلقاء اللوم على بوتر في عملية إعادة تنظيم غرفة تغيير الملابس
وعند الحديث عن الدافع وراء رحيله، أشار اللاعب الدولي الجامايكي بأصابع الاتهام بشكل قاطع إلى المدرب السابق غراهام بوتر. فهو يعتقد أن رحيله كان جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا تهدف إلى إبعاد الشخصيات المؤثرة من غرفة الملابس. وكشف قائلاً: "شعرت أن غراهام بوتر كان الدافع الرئيسي وراء ذلك، وأعتقد أنه كان يحاول التخلص من النظام القديم... لقد تخلص من الكثير من اللاعبين الكبار مثلي، وآرون كريسويل، وفلاديمير كوفال، وإدسون ألفاريز، وهم لاعبون كانوا يتمتعون بسيطرة أكبر على غرفة الملابس. تم التخلي عن المزيد من قادة المجموعة... أشعر أنه لم يكن يريد وجود أي شخص له تأثير في غرفة الملابس، لذا فإن أي شخص أتيحت له الفرصة للتخلص منه، فعل ذلك."
إبقاء الباب مفتوحًا أمام العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز
على الرغم من سنه والآثار الجسدية التي خلفتها الإصابات التي تعرض لها مؤخرًا، فإنه يرفض استبعاد فكرة العودة المثيرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. ويؤكد أن سرعته وقوته وحسه التهديفي لا تزال سليمة تمامًا. مشيراً إلى الاهتمام السابق من جانب برينتفورد، يعتقد أنه لا يزال يمتلك المؤهلات المطلوبة للعب في دوري الدرجة الأولى. في الوقت الحالي، ينصب تركيزه الأساسي على إثبات لياقته البدنية والاستمتاع باللعب مرة أخرى، ممتنًا لأن مسيرته لم تنتهِ في تلك الليلة المصيرية عام 2024، بينما ينتظر ليرى ما قد يجلبه سوق الانتقالات الصيفي من خيارات.
