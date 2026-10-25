ليلة حزينة للصديقين | إنتر ميامي يعكر صفو تكريم ليونيل ميسي بخسارة لقب جديد .. ونيمار في مباراة "غير آدمية" يدفع ثمن "حيلة خبيثة"!

كما هي عادته، ففي فترات تألقه، لا يهدأ إلا ببعض اللقطات الطفولية، يتصدر بها المشهد..
بداية تحول ليلة ناي كانت في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، وقتما تصارع على الكرة مع لاعب باهيا رودريجو نيستور، حتى دفعه الأخير خارج الملعب .. هنا نيمار لم يتمالك نفسه، وقرر حمل الكرة وضرب خصمه بها، ليسقط أرضًا مدعيًا التألم.
مبالغة نستور في رد فعله، أغضب نيمار كذلك، حتى توجه له ووجه له بعض العبارات الغاضبة، لتبدأ اشتباكات محدودة بين لاعبي الفريقين .. ووسط كل ذلك، تحصل نيمار على كارت أصفر مجاني نظير ضرب خصمه، ليتأكد غيابه عن المواجهة المقبلة أمام بالميراس.
لكن ولأن تلك المواقف لا تنتهي بالنسبة لنيمار، استمر الاستفزاز بينه وبين نيستور مع بداية الشوط الثاني، حيث دخل في حوارات جانبية مع عدد من لاعبي باهيا، انتهت بحديث مع نيستور، وضع خلاله ناي يده على فمه، مخالفًا القانون المستحدث مؤخرًا.
نيستور بادر على الفور بإخطار الحكم بوضع نيمار يده على فمه في حديثه معه، ومع الرجوع لتقنية الفيديو، لم يتردد الحكم في إشهار كارت أحمر مباشر في وجه قائد سانتوس.
علامات الاستغراب بدت على وجه نيمار، حيث أكد بعد المباراة أنه لم يوجه أي إساءة لخصمه، بل كان حديثًا طبيعيًا في كرة القدم، لكن نيستور قرر استغلال القانون حتى لو وبحيلة خبيثة، حيث قال: "كنا في منتصف الملعب نمزح ونضحك، ثم ذهبت للتحدث مع نيستور، اعترف بخطأي عندما وضعت يدي على فمي، لكنني لم أتفوه بأي شيء. لم أكن قد قلت أي شيء، ومع ذلك رفع يده مباشرةً وقال (اطردوا نيمار). لقد تحدثت بهدوء لكنه تصرف بسوء نية.عليه أن يعلم أن هذا القانون استحدث لمحاربة العنصرية، وليس لاستخدامه بهذه الطريقة!".
في الأخير، تمكن رفاق نيمار من إدراك التعادل بهدف لوان بيريس في الدقيقة 3+90، ليذهبوا بعده للاحتفال في وجه نيستور، مع توجيه بعض الإشارات البذيئة له!