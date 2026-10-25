ليلة حزينة للصديقين | إنتر ميامي يعكر صفو تكريم ليونيل ميسي بخسارة لقب جديد .. ونيمار في مباراة "غير آدمية" يدفع ثمن "حيلة خبيثة"!

بينما كانت الأمور تسير بشكل جيد بدرجة كبيرة بالنسبة للثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا، انقلبت الأمور في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد – بتوقيت مكة المكرمة – البرغوث على المستوى الجماعي مع إنتر ميامي، وناي على المستوى الفردي مع سانتوس!

إنتر ميامي تلقى الهزيمة - خارج أرضه - أمام نيوريورك ريد بولز بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ32 من الدوري الأمريكي 2026.

أما سانتوس فتعادل - على أرضه - في الوقت القاتل أمام باهيا، بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ32 من الدوري البرازيلي 2025-26.

في السطور التالية، دعونا نخبركم كيف سارت ليلة الثنائي الذي تزامل لسنوات في برشلونة وباريس سان جيرمان، قبل أن تفترق طرقهما..



