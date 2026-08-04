أصبح كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز مرة أخرى موضوعًا لتكهنات واسعة النطاق حول زفافهما المرتقب. فقد انتشرت في الأيام الأخيرة دعوة يُزعم أنها خاصة بحفل الزفاف، تلاها ظهور أنباء عن قائمة ضيوف مبهرة تضم، من بين آخرين، ليونيل ميسي. غير أنه لا يوجد حتى الآن تأكيد موثوق بشأن هذا الأمر الأخير.
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ميسي موجود..دعوة مسربة لحفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا تثير الجدل!
- LaPresse
أشارت الدعوة المزعومة إلى حفل زفاف سيُقام في 1 أغسطس في «كوينتا دا ريجاليرا»، تلك المزرعة الشهيرة التي تشبه القصر في سينترا. وقد اطلع البرنامج البرتغالي «V+ Fama» على الوثيقة، لكنه شكك بنفسه في صحتها. ثم ثارت الشكوك حول التاريخ والمكان المذكورين.
وفي الوقت نفسه، تنتشر على مواقع إلكترونية مختلفة أسماء ضيوف مزعومين. ومن بين الأسماء المذكورة ميسي، وكيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وريو فرديناند، بينما ترد من عالم الترفيه أسماء مثل ريانا، وجنيفر لوبيز، ودريك، وترافيس سكوت، وفين ديزل.
- Getty Images Sport
ومع ذلك، لا يوجد تأكيد موثوق بأن هؤلاء الأشخاص قد تلقوا دعوة بالفعل. كما لم يثبت أن قائمة المدعوين المزعومة صادرة عن رونالدو أو محيطه.
وينطبق الأمر نفسه على ميسي. وتشير عدة مواقع إلكترونية، من بينها موقع «GiveMeSport»، إلى أن اللاعب الأرجنتيني قد تلقى دعوة لحضور حفل زفاف منافسه الرياضي.
كما أن هناك عدم يقين بشأن المكان. فمنذ أواخر عام 2025، ترد أنباء من البرتغال تفيد بأن رونالدو وجورجينا يرغبان في الزواج في ماديرا، جزيرة ميلاد اللاعب البرتغالي. وفي هذا الصدد، يُذكر بشكل متكرر أن الكاتدرائية التاريخية في فونشال ستكون مكان إقامة الحفل. ومن المقرر أن يُقام حفل الاستقبال بعد ذلك في فندق فاخر على الجزيرة.
أعلن رونالدو وجورجينا خطوبتهما في أغسطس 2025، ومنذ ذلك الحين تتزايد التكهنات حول حفل الزفاف. ولا يُعرف على وجه الدقة متى وأين سيُقام الحفل بالضبط.
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