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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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ميسي مع الأرجنتين في كوبا أمريكا؟ رد رسمي يحسم الأمور

ليونيل ميسي
الأرجنتين
كأس العالم
كوبا أمريكا

ميسي لم يكشف موقفه بعد من الاستمرار مع الأرجنتين

أكّد كلاوديو تابيا، رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني، أنّ المنتخب الوطني لن يمارس أي ضغط على ليونيل ميسي بشأن مشاركته في بطولة كوبا أمريكا 2028.

 ولا يزال نجم إنتر ميامي يمثّل محور المنتخب الوطني، لكنّ مستقبله على المدى الطويل مع المنتخب الأرجنتيني يبقى موضوعاً للتكهنات المكثّفة مع دخوله المرحلة الأخيرة من مسيرته.

  • لا ضغوط من قبل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

    الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مستعدّ لمنح ميسي كل الوقت الذي يحتاجه لاتخاذ قرار بشأن مستقبله الدولي عقب انتهاء كأس العالم 2026، حيث بلغت الأرجنتين النهائي قبل أن تتلقى خسارة بشقّ الأنفس بنتيجة 1-0 في الوقت الإضافي أمام إسبانيا بفضل هدف سجّله فيران توريس.

     وبعد أن قاد بلاده عبر دورة أخرى مرهقة من البطولة، لم يؤكد المهاجم البالغ من العمر 39 عامًا بعد ما إذا كان ينوي المشاركة في النسخة المقبلة من كوبا أمريكا.

    وفي حديثه إلى TyC Sports حول إمكانية مشاركة صانع الألعاب المخضرم في نسخة 2028، شدّد تابيا على أن القرار يعود إلى اللاعب وحده. وقال تابيا عندما سُئل عمّا إذا كان ميسي سيلعب في كوبا أمريكا 2028: «إنه قرار شخصي بحت يخصّه هو».

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    التأمل في إرث كأس العالم

    لا يزال تأثير ميسي منقطع النظير، إذ كان بمثابة نجم الفريق ومصدر إلهامه خلال مشوار المنتخب الأخير في كأس العالم 2026، حيث سجّل ثمانية أهداف مذهلة وصنع أربعة أخرى ليقود الأرجنتين إلى النهائي. 

    وسارع تابيا إلى الإشادة بجودة المهاجم المتواصلة والقيادة التي يضفيها على غرفة الملابس، بغض النظر عن عمره.

    وأضاف تابيا: «استمتعت بمشاهدته داخل الملعب؛ لقد كان حامل راية هذه النسخة من كأس العالم، تمامًا كما كان في كل بطولة شارك فيها. لا بد أن يشعر بذلك. في عام 2022، لم نكن نعرف ما إذا كان سيلعب في 2026. قال إنه يأخذ الأمر "مباراة تلو الأخرى"، وقد رأيناه في أفضل حالاته، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق».

  • مسيرة دولية قياسية

    إن سجل قائد إنتر ميامي مع منتخب الأرجنتين ليس أقل من استثنائي، إذ توّج بالفعل بلقبي كوبا أمريكا عامي 2021 و2024 إلى جانب كأس العالم 2022.

     وبرصيد قياسي بلغ 207 مباريات مع الأرجنتين وعدد مذهل من الأهداف بلغ 125 هدفًا على مدار 21 عامًا، رسّخ ميسي مكانته كأعظم لاعب في تاريخ الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

    وعلى الرغم من التراجع البدني الطبيعي الذي يصاحب اقترابه من سن الأربعين، لا يزال تألق ميسي الفني يجعله أول اسم يُدوَّن في قائمة التشكيلة. وقد كيّف أفضل لاعب في كأس العالم 2022 أسلوب لعبه ليتناسب مع خبرته الطويلة، لكن قدرته على صناعة اللحظات الحاسمة التي تقود إلى الفوز ما زالت على حالها.

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    الفصول الأخيرة لأيقونة وطنية

    وبينما ينتظر عالم كرة القدم إجابة نهائية، حثّ تابيا الأرجنتينيين على الاستمتاع ببساطة بالوقت المتبقي لميسي في الملعب. ويبقى التركيز منصبًّا على البهجة التي يضفيها على اللعبة أكثر من التفاصيل المتعلقة بتشكيلات البطولات المقبلة. 

    ويعتقد رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن الأمر الأهم هو أن يشعر ميسي بالراحة والحافز لمواصلة تمثيل القميص الأزرق والأبيض على الساحة الدولية.

    وقال تابيا عن قائد إنتر ميامي: «يجب أن نفخر به. أتمنى أن يواصل الاستمتاع بلعب كرة القدم، وأن نستمتع نحن بمشاهدته، وأن يتخذ القرار الذي يراه صائبًا».