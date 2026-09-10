ميسي الصغير يخطف القلوب: العثور على كنز كروي في مانشستر يونايتد.. واحذروا فـ"إغراءات برشلونة عديدة"!

الآن.. لنذهب إلى أهم جزئية من تقريرنا؛ وهي محاولة عمالقة أوروبا خطف الموهبة الإنجليزية جي جي جابرييل، من العملاق المحلي مانشستر يونايتد.
إلا أنه أولًا؛ يجب شرح "الوضع التعاقدي" لجابرييل مع مانشستر يونايتد، في النقاط التالية:
* أولًا: اللاعب لا يمتلك "عقدًا احترافيًا" مع مانشستر يونايتد حتى الآن.
* ثانيًا: اللاعب يرتبط بـ"منحة أكاديمية" مع مانشستر يونايتد حتى 2027.
* ثالثًا: اللاعب يستطيع توقيع "أول عقد احترافي" مع مانشستر يونايتد في أكتوبر 2027 - عندما يبلغ من العمر 17 سنة -.
وبناء على ذلك؛ حاولت الكثير من الأندية الأوروبية العملاقة أمثال ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، التقرب من اللاعب.
لكن.. القصة الأكثر إثارة؛ هي ركض العملاق الكتالوني برشلونة وراء هذا اللاعب الملقب بـ"ميسي الصغير"، في إشارة إلى أسطورة النادي الأرجنتينية أساسًا.
نعم عزيزي القارئ.. صحيفة "ذا صن" البريطانية أكدت سابقًا، وجود اهتمام فعلي من برشلونة بموهبة الشياطين الحمر؛ كما نقل موقع "فور فور تو" في شهر مارس الماضي عن مصادر مقربة من جابرييل، أن العملاق الكتالوني قام بتنظيم عدة رحلات للاعب وعائلته.
الهدف من هذه الرحلات؛ إغراء جي جي جابرييل وعائلته، بانتقال اللاعب إلى برشلونة وإكمال تطوره داخل النادي الكتالوني.
وبالفعل.. برشلونة بمثابة عنصر جذب كبير لكثير من المواهب الصغيرة؛ لمجموعة من الأسباب المهمة، وهي:
* أولًا: برشلونة يمتلك واحدة من أفضل أكاديميات تطوير المواهب، وهي "لاماسيا".
* ثانيًا: برشلونة معروف أنه يعطي النجوم الصغيرة فرصة الظهور مع الفريق الأول، بغض النظر عن العمر.
* ثالثًا: برشلونة يمتلك جيلًا شابًا أكثر من رائع، بقيادة الجوهرة الإسبانية لامين يامال.
ورغم أن يامال يبلغ من العمر 19 سنة فقط؛ إلا أن الكثير من اللاعبين أصبحوا يتمنون مزاملته، في غرفة الملابس وفوق أرضية المستطيل الأخضر.
لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن؛ هو: "هل سينجح مانشستر يونايتد في الحفاظ على اللاعب.. أم يخطفه أحد العمالقة الأوروبية وخاصة برشلونة؟!".
والأقرب حسب المعطيات الحالية، هو أن اللاعب سيستمر في صفوف مانشستر يونايتد، خاصة إذا تحصل على فرصة مع الفريق الأول لكرة القدم؛ حيث تم استدعائه للمعسكر الصيفي الماضي، مع مشاركته لمدة 8 دقائق في "ودية" نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.
وأساسًا.. في الفترة الأخيرة لم تظهر أخبار جديدة عن برشلونة وجابرييل؛ في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة، قبل توقيع اللاعب عقده الاحترافي في أكتوبر 2027.