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Union v Boca Juniors - Torneo Apertura Betano 2025Getty Images Sport
Muhammad Zaki

ترجمه

لعب مع ميسي .. إنتر ميامي يعين نجم الأرجنتين السابق لتدريب الفريق

إنتر ميامي
كريستيان كيلي غونزاليز
ليونيل ميسي
الدوري الأمريكي
A. Hoyos

سبق وتألق بألوان الأرجنتين وفالنسيا وإنتر

أعلن إنتر ميامي رسميًا تعيين كريستيان "كيلي" جونزاليس مدربًا جديدًا له، لتنتهي بذلك فترة توليّ جييرمو هويوس المسؤولية في تشيس ستاديوم.

ويتولى الدولي الأرجنتيني السابق، الذي لعب إلى جانب ليونيل ميسي، زمام الأمور في مرحلة حاسمة، إذ يسعى النادي إلى إنهاء سلسلة مخيبة من المباريات دون فوز وترسيخ طموحاته لما بعد الموسم.

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    تحرّك إنتر ميامي بشكل حاسم لوقف تراجعه الأخير من خلال تعيين الجناح السابق لفالنسيا وإنتر كيلي جونزاليس مدرباً جديداً للفريق.

    وأعلن النادي هذه الخطوة يوم الخميس، مؤكداً أن جونزاليس سيخلف هويوس، الذي كان يقود الفريق بصفة دائمة بعد فترة مؤقتة ناجحة. ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه إنتر ميامي من تراجع في المستوى، إذ يمرّ حالياً بسلسلة من خمس مباريات متتالية دون فوز.

    وأصدر النادي بياناً رسمياً لتوضيح فترة الانتقال، مشيراً إلى أن المدرب الجديد ليس جاهزاً بعد لتولي مكانه على خط التماس. وجاء في البيان: «أعلن نادي إنتر ميامي اليوم أنه توصّل إلى اتفاق مع كريستيان ألبرتو "كيلي" جونزاليس ليصبح المدرب الجديد للفريق الأول للنادي».

    وأضاف البيان: «سيتولى جونزاليس مهامه رسمياً بمجرد حصوله على تصاريح العمل اللازمة. وسيستمر جييرمو هويوس في قيادة الفريق مؤقتاً حتى وصول المدرب الجديد وطاقمه الفني».


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    زميل ميسي السابق

    من أكثر الجوانب إثارة للاهتمام في هذا التعيين تلك العلاقة القائمة بين جونزاليس وقائد الفريق ميسي.

    فقد كان الاثنان زميلين في منتخب الأرجنتين عام 2005، وتشاركا أرض الملعب خلال مباريات تصفيات كأس العالم أمام بيرو والأوروجواي.

    وقد أصبح هذا النوع من الألفة سمة متكررة لدى النادي، إذ إن كل مدرب تولى المسؤولية خلال فترة وجود اللاعب الأرجنتيني في الدوري الأمريكي كان تجمعه صلة سابقة مع ميسي.

    ورغم أن التناغم الشخصي واضح، فإن صاحب الـ52 عاماً يصل بسجل تدريبي أثار بعض التساؤلات. فقد سبق له أن قاد أندية من الدرجة الأولى في الأرجنتين مثل روزاريو سنترال، ويونيون دي سانتا في، وبلاتينسي، لكنه لم يحرز بعد أي لقب كبير كمدرب. أما تاريخه كلاعب فيبقى بلا منازع، بعدما استمتع بمسيرة حافلة في أوروبا مع سرقسطة وفالنسيا في الليجا، قبل انتقاله البارز إلى عملاق الدوري الإيطالي إنتر.


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    نهاية فصل هويوس

    يغادر هويوس منصب المدير الفني بعد فترة عمل بدأت في ظروف انتقالية. فقد كان في الأصل المدير الرياضي للنادي، ثم تولى المهمة كمدرب مؤقت في أبريل خلفًا لخافيير ماسكيرانو. وكان تأثيره المبكر لا يُنكر، إذ سجّل أنجح بداية لأي مدرب في تاريخ النادي.

    وأعرب النادي عن امتنانه لخدماته في البيان الرسمي، مضيفًا: "يودّ إنتر ميامي أن يشيد بشكل خاص ويشكر هويوس على التزامه وتفانيه الكامل تجاه النادي، وهو ما تجلى في استعداده لتولي المهمة خلال هذه الفترة التي بدأت في أبريل الماضي." ورغم أن النتائج فترت في نهاية المطاف، فقد لعب هويوس دورًا حيويًا في الحفاظ على قدرة الفريق التنافسية في المنطقة الشرقية.


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    يشير توقيت هذا التغيير إلى أن إدارة إنتر ميامي رأت أن ثمة حاجة إلى منظور جديد لتفادي انهيار في أواخر الموسم. فلم يذق النادي طعم الفوز في مباريات الدوري منذ 25 يوليو، وهو جفاف نتائج هدد بتقويض مسعاه للتتويج بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم. وينتقل التركيز الآن إلى الكيفية التي سينظّم بها غونزاليز تشكيلة زاخرة بالنجوم تضم أمثال لويس سواريز وميسي.

    تظل التوقعات مرتفعة إلى عنان السماء في فورت لودرديل، حيث يُعدّ أي شيء دون التتويج بالألقاب خيبة أمل نظراً إلى حجم الاستثمار في القائمة. ويواجه جونزاليس تحدياً فورياً في تطبيق أفكاره التكتيكية في وقت تتصاعد فيه ضغوط سباق ما بعد الموسم المنتظم. وسيكون المشجعون متلهفين لمعرفة ما إذا كانت رابطة روزاريو بين المدرب الجديد ونجمه قادرة على توفير الشرارة اللازمة لدفع ميامي مجدداً نحو صدارة الترتيب.

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