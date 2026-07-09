لا تفز بكأس العالم يا ميسي .. بطولة مشبوهة ستلوث تاريخك بمساعدة "نيجريرا" ومارادونا شهد على "سرقتك" في 2014

الطريقة التي تُعامل بها الأرجنتين في البطولة، جعلت البعض يتحدث مرة أخرى عن محاولات للإبقاء على ميسي في البطولة لأسباب تسويقية، مما يعيد لنا بالذاكرة ما قاله الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا عن تتويج ليو بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2014.
وقال مارادونا:"كنت لأمنح السماء لميسي، ولكن الأمر لا يكون عادلًا عندما تحاول حملات التسويق منحه أشياء لا يستحقها، هذا ظلم، آريين روبن لعب بطولة استثنائية، توماس مولر قدم تضحية هائلة أمام الأرجنتين، وخاميس رودريجيز كان الأفضل في كأس العالم".
والفوز بالنسخة الحالية من المونديال بهذه الطريقة، خاصة مع إمكانية استمرار الجدل التحكيمي، سيلوث تاريخ ميسي ببطولة مشبوهة محاطة بشكوك التحيز والمجاملة، لتكون نقطة سوداء في مسيرته الناصعة الحافلة بالإنجازات.
والأسوأ من ذلك هو إمكانية إدانة برشلونة في قضية الرشاوى التحكيمية "فضيحة نيجريرا"، ووقتها سيتلوث تاريخ ميسي مع النادي الكتالوني في مشهد آخر لا يُسأل عنه، تمامًا مثلما يحدث الآن!
قضية نيجريرا تضرب إنجازات برشلونة المحلية في الفترة من 2000 إلى 2018، لوجود اتهامات بحصول خوسيه نيجريرا على مدفوعات مالية ضخمة من النادي الكتالوني خلال تلك الحقبة الزمنية.
تخيل كم الإنجازات والألقاب المحلية التي حققها ميسي في تلك الفترة، والتي سيتم تدميرها تمامًا لو تمت إدانة برشلونة، وتأثير ذلك على شكل مسيرته عمومًا.
ميسي بكل بساطة لم يطلب من أحد مجاملته، فهو لا يحتاج لذلك، ليو فعل ما يكفي من إنجازات سواء بطولات أو كرات ذهبية "8"، وأثبت للجميع على أرض الملعب موهبته الفريدة، ولو خرج من البطولة سيتقبل الأمر بكل بساطة وبروح رياضية.
"إن كان الأمر صحيحًا"، فهي ليست مشكلة ميسي أن بعض المسوقين يريدون استمراره في كأس العالم، لأنه يفعل ما يجيده فقط "التسجيل وصناعة الأهداف وإمتاع الجماهير".
ولذلك .. بكل بساطة، لا يمكننا لوم ميسي على ما يحدث، ولكن من الأفضل له ألا يفوز بهذا اللقب الأرجنتيني المحتمل، لأنه سيكون مشبوهًا بطريقة لا يمكن تجاهلها أبدًا.
هل ميسي يهتم بكل ذلك؟ بالتأكيد لا، ليو سيقاتل على إنهاء مسيرته بلقب كأس العالم، لأنه "مرة أخرى" لا يحتاج لإثبات من أحد على جودته وقيمته كأيقونة لن تتكرر!