AFP
ترجمه
ميسي في تشيلسي؟! «البلوز» يسرعون خططهم للتعاقد مع الشاب رايان وسط اهتمام من بايرن ميونيخ وبرشلونة وباريس سان جيرمان
"بلو كو" تستعد لحماية نجمتها الصاعدة من الأندية الكبرى
اتخذ تشيلسي خطوة لتعزيز سيطرته طويلة الأمد على النجم الشاب ميسي، في أعقاب موجة من الاهتمام من قبل أقوى الأندية في العالم. ووفقًا لتقرير صادر عن موقع TEAMtalk، فإن الجناح البالغ من العمر 18 عامًا - والذي يتطور حاليًا ضمن هيكل "بلو كو" متعدد الأندية - يخضع لمراقبة دقيقة من قبل العديد من الأندية الكبرى في القارة. وكان اللاعب المولود في باريس، الذي انضم إلى النادي قادماً من ديجون في عام 2024، يقضي الموسم الحالي معاراً إلى نادي نيوم في السعودية. ومع ذلك، فإن تطوره السريع لفت انتباه أندية مثل بايرن ميونيخ وبرشلونة وباريس سان جيرمان، مما دفع تشيلسي إلى إعادة تقييم مستقبله القريب لمنع أي محاولة محتملة لانتزاعه.
موقف حازم بشأن مشروع «ميسي»
يُقال إن موقف مجموعة مالكي «بلو كو» تجاه أي أندية مهتمة باللاعب كان رفضًا قاطعًا. ولا تزال الإدارة ملتزمة باللاعب الشاب، وتعتبره شخصية محورية في خططها الهجومية المستقبلية وليس مجرد أصل قابل للبيع. وفي حين أن الاستراتيجية الأولية كانت تتضمن موسمًا للتطوير في النادي الشقيق ستراسبورغ، فإن المسؤولين "يعجلون" الآن بتنفيذ تلك الخطط. ويقال إن النادي على علم بالاستفسارات الرسمية الواردة من نخبة الأندية الأوروبية، لكنه أوضح أنه لا ينوي السماح لخريج كليرفونتين بمغادرة ستامفورد بريدج، بغض النظر عن العروض المالية المقدمة.
الموازنة بين الإمكانات والمواهب المتوفرة
تكمن المعضلة التي تواجه تشيلسي في إيجاد مكان لهذا الشاب ضمن تشكيلة تزخر بالفعل بخيارات بارزة في مراكز الجناحين. فمع ترسخ مكانة أليخاندرو غارناشو وجيمي جيتنز كلاعبين أساسيين على الجناحين، إلى جانب وجود بيدرو نيتو لتعزيز العمق، أصبحت المنافسة على المراكز شرسة. ومع ذلك، يُعتبر الملف الشخصي الفريد لميسي - الذي أصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية مع ديجون على الإطلاق في سن السادسة عشرة - فرصة «تتكرر مرة كل جيل». من خلال تقريبه الآن من التشكيلة الأولى، يأمل تشيلسي في توفير مسار واضح يثنيه عن الانجذاب إلى إغراءات أندية مثل برشلونة أو باريس سان جيرمان.
تقييم حاسم قبل بدء الموسم
ستكون الأشهر القليلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان المراهق سينضم إلى جولة تشيلسي التحضيرية للموسم الجديد أم سيعود إلى فرنسا لقضاء موسم تطويري في الدوري الفرنسي. وسيتوقف الكثير على مستواه في المراحل الأخيرة من الموسم السعودي وأدائه اللاحق مع منتخبات الشباب الفرنسية خلال العطلة الصيفية. ومع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، يتعين على تشيلسي إدارة توقعات اللاعب بحذر مع صد الاهتمام "الكبير" القادم من الخارج. إذا واصل ميسي مسيرته الحالية، فإن انضمامه "المفاجئ" إلى تشكيلة الفريق الأول للبلوز في موسم 2026-27 يصبح سيناريو واقعيًا بشكل متزايد.
