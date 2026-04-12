توقفوا عن محاكمته بأحكام ميسي ورونالدو .. نيمار أمام أتلتيكو مينيرو "أنا نجم لا غنى عني حتى وإن كنت سيئًا"!

"عليه أن يكون أفضل بدنيًا، إذا أراد المشاركة في كأس العالم، هو في الطريق الصحيح" .. تصريح أطلقه أنشيلوتي بشأن مصير نيمار، ومعه فتح الباب أمام الضغط عليه لضمه بعدما ظن كثيرون أن المهمة مستحيلة.

بعد لمساته أمام أتلتيكو مينيرو الليلة، حتى وإن لم يصنع أو يسجل أي هدف، ناشد الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي المدرب الأيطالي لضم "ناي" لقائمة السيليساو في مونديال 2026.

على سبيل المثال لا الحصر، كتب أحدهم: "لقد رأيت ما يكفي من أداء نيمار، كيف لأحدهم أن يقول إنه ليس لديه مكان في المنتخب؟".

وعلق آخر: "نيمار قدم الكثير أمام أتلتيكو مينيرو، من كان ينتقده اختفى، من كان يشكك بدأ يعيد النظر. نيمار بمستواه هذا يفرض استدعاءه، فما يقدمه لا نقاش به، يجب أن يكون استدعاؤه مفروغًا منه. هل سيستمرون في الشك أم أدركوا بالفعل أنه حاسم؟".

بقدر ما علت أصوات الجمهور الداعم لنيمار بعد مواجهة أتلتيكو مينيرو نظير المستوى الفني الذي ظهر به، رغم أنها أول مباراة في الموسم يغيب بها عن تسجيل أو صناعة الأهداف، بقدر ما هناك فئة من الجماهير مؤيدة لقرار أنشيلوتي..

الجدل هنا عن الفارق بين "نيمار سانتوس" و"ناي البرازيل"، حيث الأول صاحب التمريرات السريعة واللا أنانية، أما الثاني فعلى النقيض.

أحد المعارضين لضم صاحب الـ34 عامًا للمنتخب البرازيلي في كأس العالم 2026، كتب: "هذا الرجل مع المنتخب يريد أن يكون النجم الوحيد، يستحوذ على الكرة ولا يمرر حتى لو أُغلقت الطرق أمامه، يبالغ في الابتكار، لكن المنتخب بدونه قادر على تمرير الكرة بسلاسة".

ناهيك عن "عقلانية" معارضيه، حيث التقييم على المدى الطويل وليس من مباراة واحدة، حيث كتب أحدهم في هذا الشأن: "سيحتاج إلى أن يكون لديه عدة مباريات على هذا المستوى ليتم التفكير في استدعائه. لا فائدة من اللعب جيدًا ضد أتلتيكو ثم الغياب عن مباراتين للحفاظ على اللياقة... ناهيك عن أنه لم يقدم تمريرة حاسمة ولم يسجل هدفًا".