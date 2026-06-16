"ميسي جاهز تمامًا وهذا هو مصير خوليان وإيميليانو".. سكالوني يكشف موقف نجوم الأرجنتين أمام الجزائر!

وفي معرض تعليقه على الضغوط والتوقعات العالمية الهائلة التي تثقل كاهل فريقه المليء بالنجوم، حث سكالوني على النظر إلى الأمور من منظور أوسع، مشيداً في الوقت نفسه بالتأثير الدائم لقائده الأسطوري، ومقدماً تحديثات إيجابية بشأن جاهزية اللاعبين.

وقال: "نحن هادئون لأنها مجرد مباراة كرة قدم. لدينا خبرة كأس العالم الأخيرة، والمباراة الأولى ليست حاسمة. إنها مهمة، لكن الأمر لا ينتهي بالمباراة الأولى.

"نحن بخير، ونحن هادئون. نواجه فريقاً جيداً يضم لاعبين جيدين. لكننا هادئون، ونحن نصل في لحظة جيدة. الجميع يريد أن يرى ليو ميسي داخل الملعب، وهو يلعب. لقد ألهب حماس الجميع، وليس الأرجنتينيين فقط.

"من جانبي، سيظل الأمر هكذا دائماً. لا أرى أي شيء سلبي. لقد مر بظروف مختلفة وكان دائماً موجوداً هنا. لطالما كان شخصية بارزة بالنسبة لنا، والآن سيكون أكثر من ذلك. أراه في حالة جيدة.

"إميليانو بخير، وإميليانو جاهز للعب غدًا، وإذا فعل ما فعله أمس واليوم الذي قبله، أعتقد أنه سيلعب... خوليان كان يعاني من مشكلة في الكاحل لكن تعافيه كان جيدًا، وهو جاهز للعب غدًا ويعد خيارًا متاحًا".