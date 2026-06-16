AFP
"ميسي جاهز تمامًا وهذا هو مصير خوليان وإيميليانو".. سكالوني يكشف موقف نجوم الأرجنتين أمام الجزائر!
حامل اللقب يحصل على دفعة قوية
يدخل "الألبيسيليستي" مباراته الافتتاحية في وهم يتمتعون بزخم هائل، بعد أن حقق سبع انتصارات متتالية في الفترة التي سبقت البطولة. وقد تبددت تمامًا المخاوف السابقة بشأن إصابة ميسي الخفيفة في أوتار الركبة، ومشكلة الكاحل التي يعاني منها ألفاريز، وكسر إصبع الحارس مارتينيز. وأعلن سكالوني أن جميع لاعبي فريقه المكون من 26 لاعباً يتمتعون بصحة جيدة، باستثناء المدافع المخضرم نيكولاس تاليافيكو الذي يحتاج إلى فحص أخير قبل الإعلان عن التشكيلة النهائية رسمياً.
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سكالوني يدعو إلى "الهدوء" قبل مباراة الجزائر
وفي معرض تعليقه على الضغوط والتوقعات العالمية الهائلة التي تثقل كاهل فريقه المليء بالنجوم، حث سكالوني على النظر إلى الأمور من منظور أوسع، مشيداً في الوقت نفسه بالتأثير الدائم لقائده الأسطوري، ومقدماً تحديثات إيجابية بشأن جاهزية اللاعبين.
وقال: "نحن هادئون لأنها مجرد مباراة كرة قدم. لدينا خبرة كأس العالم الأخيرة، والمباراة الأولى ليست حاسمة. إنها مهمة، لكن الأمر لا ينتهي بالمباراة الأولى.
"نحن بخير، ونحن هادئون. نواجه فريقاً جيداً يضم لاعبين جيدين. لكننا هادئون، ونحن نصل في لحظة جيدة. الجميع يريد أن يرى ليو ميسي داخل الملعب، وهو يلعب. لقد ألهب حماس الجميع، وليس الأرجنتينيين فقط.
"من جانبي، سيظل الأمر هكذا دائماً. لا أرى أي شيء سلبي. لقد مر بظروف مختلفة وكان دائماً موجوداً هنا. لطالما كان شخصية بارزة بالنسبة لنا، والآن سيكون أكثر من ذلك. أراه في حالة جيدة.
"إميليانو بخير، وإميليانو جاهز للعب غدًا، وإذا فعل ما فعله أمس واليوم الذي قبله، أعتقد أنه سيلعب... خوليان كان يعاني من مشكلة في الكاحل لكن تعافيه كان جيدًا، وهو جاهز للعب غدًا ويعد خيارًا متاحًا".
عمق التشكيلة يسبب صعوبة في اختيار اللاعبين
وبعد تأكد جاهزية نجومه الأساسيين للعب، أقر مدرب الأرجنتين بأن اختيار تشكيلة أساسية متوازنة لا يزال مهمة صعبة للغاية بسبب الوفرة الهائلة من المواهب المتميزة المتاحة له.
وأضاف سكالوني: "لطالما واجهت صعوبة بسبب جودة اللاعبين في المنتخب الوطني، بغض النظر عما إذا كان لدينا لاعب مصاب، وهو ما لا ينطبق على الوضع الحالي.
"لا يوجد لاعبون مصابون. سنراقب فقط حالة نيكو تاليافيكو، إذا انضم إلى الفريق للتدريب، لكن من حيث المبدأ، جميع اللاعبين جاهزون. لم أواجه أبدًا أي صعوبة في تشكيل الفريق. الصعوبة التي واجهتها كانت ترك لاعبين رائعين خارج التشكيلة، لكن التوازن هو المبدأ. نلعب بـ 11 لاعبًا ونحاول إيجاد التوازن، لذا يتم استبعاد أحدهم لكننا بخير".
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اختبار دفاعي صعب ينتظر حامل اللقب
يجب على الأرجنتين أن تتغلب على منتخب الجزائر القوي الذي يدخل مباراة الافتتاح في بسلسلة رائعة من عدم استقبال أي أهداف استمرت 393 دقيقة. وسيشكل هذا الاختبار الأولي فرصة فورية لتقييم سلاسة الهجوم لدى حامل لقب كأس العالم قبل أن تواصل مسيرتها في البطولة بمواجهة النمسا والأردن، مما يجعل تحقيق فوز متماسك في المباراة الافتتاحية أمراً بالغ الأهمية لترسيخ هيمنتها المبكرة على البطولة.