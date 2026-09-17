ميسي يرسم طريق الهروب لرونالدو .. أسقط كروز أزول برأسية "نهائي الأبطال" وابنه لا يطيق رائحته في ليلة التتويج!

منذ انتقاله إلى إنتر ميامي، كل شيء أصبح يتمحور حوله، الأهداف الهامة والتمريرات الحاسمة، وكل مرة يحتاج فيها الفريق لمجهود استثنائي تجد صاحب الـ39 سنة يظهر ويفعل المطلوب، تمامًا مثلما قدم في رحلته مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين، مع استثناء فترته الصعبة في باريس سان جيرمان.

إنتر ميامي يفوز في مباراة نهائية؟ إذن من المنطقي والطبيعي أن نشاهد اسم ليو على لائحة التسجيل، بإحراز الهدف الأول لفريقه وصناعة الثاني، وهذا كان كافيًا لتحقيق الانتصار على كروز أزول.

الهدف الذي سجله ميسي كان لحظة نادرة للغاية بمسيرته، حيث أحرزه عن طريق كرة رأسية من عرضية تلقاها من زميله وصديقه الأوروجوياني لويس سواريز، ليضع فريقه في المقدمة، في مشهد استخدم ليو رأسه فيه للتسجيل بكل أريحية وتمكن رغم قصر قامته، وبعدها في وقت لاحق من المباراة صنع الثاني لكاسيميرو.

وعلى الرغم من أن هذا المشهد لا يتكرر كثيرًا، إلا أن صاحب الـ39 سنة سجل 34 هدفًا بالرأس طوال مسيرته الحافلة التي سجل خلالها عدد هائل ومتنوع من الأهداف وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

نهائي اليوم على وجه التحديد وتسجيل ميسي بالرأس، يعيد لنا هدفه الشهير في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد في موسم 2008/2009، عندما هز شباك الحارس إدوين فان دير سار بكرة متقنة برأسه، مساهمًا في حصول فريقه على اللقب، مثلما فعل اليوم تمامًا.

وبجانب هذا الهدف، تألق ميسي بشكل عام في هذه المباراة، وكان كلمة السر في أغلب لقطات الخطورة التي شكلها إنتر ميامي على خصمه، مما يعكس حالة التوهج التي يعيشها ليو في الولايات المتحدة.

وبعد المباراة حدثت لقطة غريبة، عندما طلب مفوض الدوري الأمريكي دون جرابر، شيئًا ما من ميسي، ولكن الأرجنتيني رفضه في حالة غضب، وسط غموض حول كواليس هذه الواقعة.