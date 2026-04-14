يامال يدخل سجن ميسي الأوروبي .. الأرجنتيني ترك له "إرث الفشل" ضد أتلتيكو وسحره لم يشفع لبرشلونة!

منح برشلونة الكثير من الأمل لجماهيره ليلة الثلاثاء، نحو ليلة أوروبية تاريخية أمام أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي الأبطال، بعدما خسر مباراة الذهاب بثنائية نظيفة على ملعب كامب نو.

كتيبة المدرب هانزي فليك رفضت الاستسلام للأمر الواقع، ونجحت في تسجيل هدفين عن طريق لامين يامال وفيران توريس في الدقيقتين 4 و24، ليؤمن الجميع وقتها أن الريمونتادا ممكنة.

هنا قرر النيجيري أديمولا لوكمان الظهور من أجل سرقة فرحة الجماهير الكتالونية وأحلامها، مسجلًا هدف فريقه الوحيد في الإياب، لتصبح النتيجة الإجمالية 3/2، بعد انتصار برشلونة 2/1 في الإياب، حيث يصعد أتلتيكو لملاقاة الفائز من آرسنال وسبورتينج لشبونة بنصف النهائي.

الخروج الأوروبي أمام أتلتيكو ليس أمرًا جديدًا على برشلونة، حدث مع ليونيل ميسي وهو في أفضل حالاته، والآن يتكرر مع نجمه الشاب لامين يامال، الذي كان من الضروري إقحامه في هذه المقارنة.

الجناح الإسباني الشاب كان يحمل إرثًا صعبًا تركه له الأرجنتيني أمام أتلتيكو، فعل كل ما بوسعه لتجاوزه، ولكنه أكد مرة أخرى أن امتلاك برشلونة للاعب ساحر استثنائي لا يعني بالضرورة الفوز على دييجو سيميوني ورفاقه في معترك دوري الأبطال!



