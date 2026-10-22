خاص | "ميسي بريء من ذنبه في برشلونة" .. نجم موناكو السابق: أنسو فاتي لا يملك الموهبة الكافية

باعتباره أحد خريجي أكاديمية «لا ماسيا» الأسطورية في كاتالونيا، انطلق فاتي بقوة على الساحة الكروية عندما خاض أول مباراة رسمية له في سن السادسة عشرة. وكان يُعتبر في ذلك الوقت أكثر اللاعبين الواعدين إثارةً، والوريث المحتمل لتاج ميسي.

وقد استهل مسيرته الاحترافية ببداية مشرقة، مع توقعات بمستقبل واعد. لكن إصابة مؤسفة بتمزق في الغضروف المفصلي خلال موسم 2020-2021 أبعدته عن الملاعب لأكثر من 300 يوم، وأعاقت تقدمه المبكر.

خاض فاتي 51 مباراة مع برشلونة في موسم 2022-23، وسجل أكثر من عشرة أهداف للمرة الأولى، لكنه لم يعد اللاعب نفسه بعد أن تجاوز كابوس الإصابة. تم إعارته إلى برايتون في موسم 2023-24.

لم يُحدث تأثيرًا يذكر في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما أدى إلى الموافقة على انتقال آخر عندما تقدم نادي موناكو بعرض. وأكمل فاتي انتقاله الدائم إلى هناك في صيف عام 2026، حيث وقع عقدًا مدته أربع سنوات.