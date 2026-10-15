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علي سمير

"هل تقدر على ذلك يا يامال وعمرك 39 سنة؟".. ميسي ليس مغرورًا، وإن ظننته "انتهى" فشاهد ما فعله ضد نيويورك سيتي!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
ليونيل ميسي
إنتر ميامي ضد نيويورك سيتي
برشلونة
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي
نيويورك سيتي
لامين يامال

إنجاز جديد يضاف إلى نجاحات الأرجنتيني

مرة أخرى، كان ليونيل ميسي سببًا في تأهل إنتر ميامي إلى المرحلة الفاصلة في الدوري الأمريكي، بعدما ساهم في فوز الفريق على نيويورك سيتي بثنائية نظيفة.

المباراة التي جمعت بين الفريقين في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، شهدت تفوق ميسي ورفاقه، بثنائية أحرزها صديقه رودريجو دي بول وجيرمان بيرترامي، ليواصل سجله المميز على المستوى المحلي.

ربما لم يتمكن ميسي من زيارة الشباك، لكن من حيث المستوى فحدث ولا حرج، الأرجنتيني صنع هدفًا رائعًا لا يبدو وكأنه يبلغ من العمر 39 عامًا، وكأنه يرد على نجم برشلونة لامين يامال بعد تألقه ضد جلطة سراي.

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    وكأنه يرد على يامال

    في الأيام الأخيرة، نجح النجم الشاب لامين يامال في خطف الأنظار بشكل لافت أمام جلطة سراي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد برشلونة للتفوق على العملاق التركي على أرضه ووسط جماهيره.

    يامال لم يُسجل، ولكنه صنع هدفين، وساهم في الانتصار 4/1، وذلك من خلال العديد من اللقطات الساحرة التي جعلت البعض يقارنه بميسي على الفور، ويؤكد مرة أخرى أن الأرجنتيني نفسه لم يستطع تقديم نفس المستويات المبهرة وعمره 19 سنة بهذه الاستمرارية.

    واليوم، يبدو أن ميسي قرر الرد على يامال في أمريكا ويقول له:"أنا هنا عمري 39 سنة وأبهر الجميع وأبدع وكأن سني 19 عامًا".

    ميسي يؤكد مرة أخرى أنه لم يفقد بريقه، حيث كان سببًا في الكثير من لقطات الخطورة التي شكلها إنتر ميامي على مرمى الفريق الخصم، وذلك بفضل اختراقاته وجعله الأمور سهلة على كل من حوله، بالإضافة إلى صناعته لهدف لزميله رودريجو دي بول.

    الأرجنتيني كان متداخلًا في كل لعبة ولمس الكرة 61 مرة، وحملها في مناطق الخصم في 23 مناسبة، بمسافة تزيد عن 217 مترًا، وصنع فرصة خطيرة، ولعب 4 كرات مؤثرة في مناطق الخصم.

    إنتر ميامي تحسن مستواه كثيرًا منذ قدوم كيلي جونزاليس، هذا صحيح وأمر لا يمكن إنكاره، ولكن لولا ميسي اليوم وفي الكثير من المناسبات الأخرى، لما نجح الفريق في العبور إلى المرحلة الفاصلة.

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    يواصل صناعة التاريخ

    مباراة اليوم كانت دليلًا على دور ميسي المفصلي في نجاحات إنتر ميامي الأخيرة، فمنذ وصوله إلى الفريق، تمكن معه من الوصول إلى المرحلة الفاصلة من الدوري الأمريكي لتحديد الفائز بالبطولة، فقد ضمن التأهل بعد ارتفاع رصيده إلى 52 نقطة، ليتخلص من منافسيه إف سي سينسيناتي ونيويورك ريد بولز.

    وستكون هذه المشاركة هي الثالثة لميسي بتلك المرحلة خلال 3 مواسم لعبها في الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي، مما يعكس التأثير الهائل الذي يمتلكه الأرجنتيني واستمراريته المذهل في هذا السن.

    المرة الأولى التي لعب فيها بالمرحلة الفاصلة، كانت في 2024، وحصل الفريق على درع المشجعين بعدما جمع 74 نقطة، وهو أكبر عدد من النقاط في موسم واحد بالبطولة، لكنه خرج على يد أتلانتا يونايتد في تحت قيادة المدرب جيراردو مارتينو.

    وفي 2025 نجح الفريق في الفوز بالمرحلة الفاصلة، رغم إنهاء الموسم في المركز الثالث، حيث تجاوز فريق المدرب خافيير ماسكيرانو عدة فرق قوية للحصول على اللقب، وعلى رأسها نيويورك سيتي إف سي وفانكوفر وايتكابس وناشفيل وسينسيناتي.

    وأما على الصعيد الفردي لميسي وأرقامه المبهرة، فإن العام الحالي هو التاسع الذي يتمكن فيه من صناعة 20 هدفًا أو أكثر مع المنتخب والأندية.

    وجاءت أرقامه كالتالي :

    2011 : 37 تمريرة حاسمة

    2012 : 22

    2014 : 21

    2015 : 26

    2016 : 31

    2018 : 26

    2022 : 30

    2025 : 28

    2026 : 20

    وهو ما يؤكد لنا حقيقة أن عظمة ميسي لا تقتصر فقط على تسجيل الأهداف الحاسمة، بل هو صانع الألعاب الأفضل في العالم منذ ظهوره على الساحة سواء بالأرقام أو الأداء، وهي صفة أخرى ينافسه عليها يامال، ولكنه هل يمتلك الاستمرارية لفعل ذلك في آواخر الثلاثينات؟ سنرى!

  • Inter Miami CF v New York City FCGetty Images Sport

    ميسي ليس مغرورًا!

    أثار النجم المخضرم حالة من الجدل خلال مباراته الوداعية مع المنتخب الأرجنتيني ضد بنين في فترة التوقف الدولي الأخيرة، وذلك بسبب طريقة تعامله مع لاعبي الخصم عقب صافرة النهاية.

    ميسي ظهر وكانه رفض التقاط الصور التذكارية مع لاعبي بنين، لتخرج اتهامات العنصرية من ناحية، وعدم تقديره للمنافس المغمور من ناحية أخرى، ليكون في مرمى الاتهام بالغرور.

    ولكن يبدو أن الأرجنتيني كان غاضبًا فقط من الطريقة التي تم وداعه بها، ومحاولة الاتحاد الوطني في بلاده لاستغلال الأمر لأهداف دعائية، لأن ما فعله ضد نيويورك سيتي كان هو ما اعتدنا عليه منه على مدار السنوات الماضية.

    صاحب الـ39 سنة ذهب لمصافحة لاعبي الخصم "المغمور أيضًأ" بشكل طبيعي، فهم ليسوا برشلونة أو باريس سان جيرمان أو ريال مدريد، ولكنه لم يقم بالتعالي عليهم قبل الذهاب لتحية جماهير إنتر ميامي.

    ليلة كانت سعيدة منذ بدايتها وحتى نهايتها، مستوى مبهر يؤكد فيه قدرته الاستثنائية على المواصلة في هذا السن، وتمريرة حاسمة لهدف رائع يمكنه المنافسة على جائزة بوشكاش لرودريجو دي بول، وتأهل إلى المرحلة الفاصلة طمحًا نحو المزيد من النجاحات!


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