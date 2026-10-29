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علي سمير

صديقه ذكّره بأيام برشلونة أمام سينسيناتي .. ميسي يفشل في تكرار "أيقونة رونالدو" ورقم سلبي يُعيد "حديث الاعتزال"!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
ليونيل ميسي
إنتر ميامي ضد سينسيناتي
إنتر ميامي
سينسيناتي
الدوري الأمريكي
لويس سواريز

النجم الأرجنتيني لم يفعل الكثير في المباراة التي أقيمت بالساعات الأولى من صباح اليوم الخميس

على غير العادة، ميسي لا يسجل ولا يصنع في مباراة لإنتر ميامي بالدوري الأمريكي، وهذا ما حدث في لقاء فريقه أمام سينسيناتي بالجولة 32 من عمر البطولة، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

إنتر ميامي الذي دخل اللقاء وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب القسم الشرقي، كان يطمح في التعافي مع خسارته في المباراة الماضية أمام نيويورك ريد بولز، بينما حرص خصمه على زيادة فرصه في الوصول إلى المرحلة الفاصلة.

الشوط الأول جاء هادئًا دون تسجيل أي أهداف من جانب الطرفين، قبل أن تبدأ الإثارة في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، بهدف رائع من الأوروجوياني لويس سواريز، قبل أن يرد سينسيناتي بثنائية لصامويل جيدي وكينجي مبوما.

الأمور كانت تسير نحو خسارة إنتر ميامي للمباراة، قبل أن يظهر المنقذ "ليس ميسي"، بل ريكيلمي فيليبي الذي سجل التعادل في الدقيقة 90، ليخرج أصحاب الأرض بنقطة من هذه الملحمة، ويحتل المركز الرابع بـ56 نقطة.

ماذا قدم ميسي في هذه المباراة؟ ليس الكثير، ولكن هناك أحداث عديدة كانت مثيرة للاهتمام!

  • FBL-MLS-INTER MIAMI-FC CINCINNATIAFP

    رقم سلبي غير معتاد

    كرة القدم متقلبة الأحوال، في لحظة يشيد الجميع بميسي ويقول :"كيف يقدم هذه المستويات وهو في سن الـ39 عاما؟"، وبعدها يخرج البعض للحديث عن اقتراب اعتزاله، رغم كل ما قدمه هذا العام.

    بريق ميسي انطفأ نوعًا ما في آخر مباراتين مع إنتر ميامي، حيث فشل في تسجيل أو صناعة أي أهداف، ليمزح البعض بأن مسيرة ليو أصبحت على وشك الانتهاء، وربما حان وقت الاعتزال والتوقف تمامًا عن ممارسة كرة القدم.

    وتعتبر هذه المباراة هي الأولى لميسي الذي يفشل فيها في الخروج بأي مساهمة تهديفية لمدة 90 دقيقة كاملة منذ أبريل الماضي.

    وخلال تلك الفترة، لعب 18 مباراة كأساسي سجل 21 وصنع 12!

    الشوط الأول من المباراة سيطر عليه الحذر من الفريقين، حيث كانت الأولوية لكل منهما هي عدم تلقي أي أهداف، في الوقت الذي حاول فيه إنتر ميامي ومدربه كيلي جونزاليس استغلال سحر ميسي في بعض اللقطات، ولكن كل الطرق كانت مغلقة تمامًا.

    الغريب أن ميسي سدد 5 كرات خلال هذه المباراة، جميعها خارج المرمى أو تصدى لها دفاع سينسيناتي، ونجح في مراوغتين من أصل 4، ولكنه فقد الاستحواذ على الكرة 15 مرة، في ظل الضغط المكثف الذي تعرض له من المنافس.

    العلامة الأبرز التي يتميز بها ميسي، هي حمله للكرة في مناطق الخطورة "9 مرات"، ومساهمته في تهديد مرمى الخصم ومساعدة زملائه بشكل غير مباشر، ولكن هذا لا يعني الكثير عندما لا يسجل أو يصنع الأرجنتيني الذي قدم مباراة متوسطة أو متواضعة بالمعايير التي وضعها لنفسه.

  • Inter Miami CF v FC CincinnatiGetty Images Sport

    إنذار مثير للجدل وفشل في تكرار أيقونة رونالدو

    وبغض النظر عن عدم التسجيل أو الصناعة، تحمل مشاركات ميسي أينما ذهب بعض الأحداث المثيرة، ولعل أبرزها الإنذار الغريب الذي حصل عليه ليو في نهاية الشوط الأول من هذه المباراة المثيرة.

    الأرجنتيني راوغ أكثر من لاعب على حدود منطقة جزاء سينسيناتي بمهارة فائقة، قبل أن يقف أمامه لاعب الفريق الخصم ويقطع الكرة منه في الوقت الذي وصلت قدمه متأخرة أثناء المراوغة لتصطدم بالمدافع.

    البعض يرى أن ميسي كان يحاول مراوغة الخصم ولم يقصد ضربه بأي شكل من الأشكال، والبعض الآخر يؤمن بأن وصوله متأخرًا بهذه الطريقة وارتطام قدمه بالمنافس كان كافيًا لحصوله على إنذار.

    وهناك لقطة أخرى في الدقيقة 39 من المباراة، عندما تلقى ميسي كرة طويلة من الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء، فشل في التعامل معها واستلامها أو لعبها من لمسة واحدة بشكل مباشر وهي في الهواء.

    ماذا فعل عشاق منافسه كريستيانو رونالدو؟ بالطبع استحضروا اللقطة الأيقونية التي سجل فيها البرتغالي هدفه الشهير في شباك توتنهام بالدوري الإنجليزي، خلال حقبة تواجده في الفترة الثانية مع مانشستر يونايتد.

    رونالدو تلقى كرة مماثلة في نفس المكان تقريبًا "أو ربما زاوية أصعب" ولعبها ببراعة في شباك توتنهام، ليكون أحد أهم الأهداف التي أحرزها النجم المخضرم في مسيرته مع الشياطين الحمر وربما بمشواره الكروي عمومًا.


  • Inter Miami CF v FC CincinnatiGetty Images Sport

    صديقه فعل ما عجز عنه

    وفي الليلة التي لم يسجل فيها ميسي أو يقدم أي لقطة استثنائية، قرر صديقه وزميله لويس سواريز فعل ذلك بدلًا منه، وذلك بفضل الهدف الرائع الذي أحرزه الأوروجوياني وافتتح به التسجيل عندما كانت المباراة مغلقة تمامًا.

    ربما هناك العديد من الأهداف أجمل منه، ولكن لو نافس هدف سواريز على جائزة بوشكاش لن نتعجب كثيرًا، بسبب الطريقة المتقنة الجمالية التي وصل بها إلى شباك سينسيناتي، بتسديدة من "الزمن الجميل"، ليُذكر ليو بأيام برشلونة التي عاشها معه.

    وبالحديث عن سواريز البالغ من العمر 39 سنة، فقد نجح اللاعب في الدفاع عن نفسه من تهمة "الانتهاء" خلال الموسم الجاري، بتسجيل 16 هدفًا وصناعة 8 في 30 مواجهة، السن له أحكامه ولكن ليس مع ميسي وصديقه.

    ونعود مرة أخرى إلى ميسي، من الواضح أن اللاعب سيكون عليه استعادة بريقه مرة أخرى قريبًا، حتى لا تظهر أقاويل الاعتزال بعد فشله في الخروج بأي مساهمة تهديفية في آخر مباراتين مع الفريق، لأن ليو يعيش سنة مميزة بكل المقاييس.

    إنتر ميامي يحتاجه دون أدنى شك في المرحلة الفاصلة من الدوري الأمريكي للخروج بلقب جديد يتوج عامه المبهر مع الأرجنتين وناديه، وربما سيكون عليه استرجاع مستواه الاستثنائي في كأس العالم 2026، ليؤكد للجميع مرة أخرى أن سحره لا يزال حاضرًا مهما صمم البعض على التشكيك فيه.

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