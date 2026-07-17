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리오넬 메시 (Lionel Messi)Getty Images
Gianluca Minchiotti

"الأعظم في كل العصور" .. ميسي يرد على المقارنة مع مارادونا ويكشف حقيقة غيابه عن كأس العالم

ليونيل ميسي
الأرجنتين
كأس العالم

ميسي يضرب موعدًا جديدًا مع التاريخ


ليونيل ميسي، البالغ من العمر 39 عامًا، حامل لقب كأس العالم والذي بلغ النهائي في نسخة هذا العام مع منتخب الأرجنتين (الأحد الساعة 22:00 ضد إسبانيا)، يتحدث عن مشاركاته في كأس العالم مع صحيفة «ريبوبليكا».

"البولجا" كشف عن موقفه من الاعتزال الدولي مع الأرجنتين عقب 2026: "لا أريد أن أقول إنها ستكون آخر بطولة كأس عالم لي أو ما شابه ذلك. أفكر فقط في الاستمتاع بها إلى أقصى حد. سيكون الأمر كما يشاء الله، مرة أخرى".


وعن أنه لم تكن متأكدًا تمامًا من المشاركة في كأس العالم: «هذا صحيح، لقد تحدثتُ كثيرًا مع سكالوني حول هذا الأمر، وتبادلنا الآراء، واتخذتُ قراري في اللحظة الأخيرة. في نسخة كأس أمريكا الجنوبية الأخيرة لم أكن في أفضل حالاتي، ولن أشارك هنا إلا إذا تمكنتُ من الوصول في أفضل حالة بدنية، لأظل مفيدًا للفريق. والحمد لله أنني نجحتُ في ذلك: كنتُ أعلم أنني سأكون على مستوى التحدي، والآن أنا أستمتع بهذه التجربة».


  • مارادونا والفوز على إنجلترا

    هل يُعد الفوز على إنجلترا من أعظم لحظات سعادة ميسي: "دون الخلط بين الأمور وبالاقتصار على الجانب الرياضي فقط، نعم، كنت أشتاق إلى ذلك، مع كل ما تمثله هذه المواجهة في تاريخ كرة القدم، بالنسبة لنا نحن الأرجنتينيين وتاريخنا. أنا فخور وسعيد جدًا لأنني تمكنت من منح الشعب هذه الفرحة الخاصة: لم يكن أي أرجنتيني يريد خسارة هذه المباراة".

    ورد ميسي على المقارنات المستمرة مع دييجو أرماندو مارادونا: "من الأفضل عدم إجراء مقارنات، فقد كان دييجو عظيمًا حقًا. لم أرغب أبدًا في مقارنة نفسي به، فهو بالنسبة لي الأعظم على مر العصور. لقد شاركنا لحظات رائعة معًا. في عام 2010، خلال كأس العالم، حقق مسيرة رائعة. واليوم، أينما كان، سيكون سعيدًا بالاستمتاع بكل هذا، نظرًا لكل ما عناه المنتخب الوطني بالنسبة له، حيث ترك إرثًا عظيمًا. إنها هدية له".



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