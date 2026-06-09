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Scaloni Messi split October 2023Getty Images
محمد سعيد و علي سمير

قبل مواجهتي أيسلندا والجزائر .. سكالوني يحسم الجدل نهائيًا حول جاهزية ميسي لكأس العالم

ليونيل ميسي
الأرجنتين
كأس العالم
ليونيل سكالوني
آيسلندا
المباريات الودية
الجزائر

القلق تسرب لدى عشاق المنتخب الأرجنتيني

بعد فترة من القلق،يمكن الآن لمشجعي الأرجنتين أن يتنفسوا الصعداء بعد أن قدم ليونيل سكالوني أخبارًا إيجابية بشأن حالة ليونيل ميسي البدنية قبل كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يعود نجم إنتر ميامي إلى الملاعب في المباراة التحضيرية الأخيرة بعد غياب قصير بسبب إصابة عضلية.

  • ميسي يستعد للعودة أمام أيسلندا

    يقترب ميسي من استعادة لياقته البدنية الكاملة، في الوقت الذي تكمل فيه الأرجنتين استعداداتها النهائية قبل الانطلاق الرسمي لكأس العالم 2026.

    وكان غياب المهاجم الأسطوري ملحوظًا خلال المباراة الودية الأخيرة التي فاز فيها منتخ «الألبيسيليستي» على هندوراس في 6 يونيو، حيث اضطر إلى التغيب بسبب إصابة عضلية طفيفة.

    ومع ذلك، سارع المدير الفني سكالوني إلى تهدئة المخاوف بشأن جاهزية قائده للمشاركة في البطولة. وأكد المدرب الفائز بكأس العالم أن ميسي من المتوقع أن يشارك في المباراة الودية المقبلة ضد أيسلندا، في خطوة مهمة نحو تعافيه، في الوقت الذي تسعى فيه حاملة اللقب للدفاع عن عرشها.

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  • Lionel Scaloni Press ConferenceGetty Images Sport

    سكالوني يتوخى الحذر

    في حين من المقرر أن يعود ميسي إلى الملاعب، يظل سكالوني حريصًا على عدم إجهاد لاعبه رقم 10 قبل وقت قصير من انطلاق البطولة.

    يحرص الجهاز الفني على ضمان ألا يتعرض الفائز بـ 8 جوائز للكرة الذهبية لأي انتكاسات، مع وجود خطة مدروسة بعناية لمشاركته في مباراة أيسلندا.

    وقال سكالوني للصحفيين عندما سُئل عن حالة ميسي: "سيلعب ضد أيسلندا. ما لا أعرفه هو عدد الدقائق التي سيلعبها. لا يزال عليّ التحدث معه أثناء التدريب ومعرفة عدد الدقائق التي سيخوضها لتجنب أي نوع من المخاطر، ولكن من حيث المبدأ، نعم، سيحصل على دقائق لعب".

  • التأثير غير الملموس لميسي

    وبصرف النظر عن موهبته الواضحة في التعامل مع الكرة، شدد سكالوني على أن وجود ميسي أمر حيوي لمعنويات الفريق وحالته النفسية بشكل عام.

    وسواء كان يبدأ المباراة على أرض الملعب أو يقود الفريق من غرفة الملابس، يظل اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا القلب النابض بلا منازع للمنتخب الأرجنتيني.

    ورداً على سؤال حول أهميته بالنسبة للفريق، أجاب سكالوني: "مهم للغاية، كما هو الحال دائماً. ليس فقط في غرفة الملابس، بل عندما يكون على أرض الملعب، فكل ما ينقله إلى زملائه، والأجواء التي يخلقها حوله، هي أمور لا تصدق". ومن المتوقع أن تكون هذه الهالة بمثابة قوة دافعة للأرجنتين في سعيها لتجاوز مرحلة المجموعات الصعبة.

  • Argentina v Australia: Round of 16 - FIFA World Cup Qatar 2022 Lionel MessiGetty Images

    الأنظار تتجه نحو المباراة الافتتاحية مع الجزائر

    بعد أن بدا أن المخاوف المتعلقة بلياقة قائد الفريق قد حُلت، يمكن للأرجنتين الآن التركيز بشكل كامل على مباراتها الافتتاحية في دور المجموعات.

    ومن المقرر أن يبدأ منتخب «الألبيسيليستي» مشواره في كأس العالم يوم 17 يونيو، حيث سيواجه منتخب الجزائر الذي يصعب التنبؤ بأدائه.

    يعد حامل اللقب من بين المرشحين للفوز باللقب مرة أخرى، ويعد وجود ميسي في كامل لياقته البدنية وأفضل حالاته الهجومية أمراً أساسياً لتحقيق تلك الطموحات.

    بعد الاختبار الأخير ضد أيسلندا، ستتجه الأنظار إلى تشكيلة الفريق لمباراة الجزائر لمعرفة ما إذا كان ميسي جاهزاً لقيادة الهجوم منذ صافرة البداية.