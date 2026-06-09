بعد أن بدا أن المخاوف المتعلقة بلياقة قائد الفريق قد حُلت، يمكن للأرجنتين الآن التركيز بشكل كامل على مباراتها الافتتاحية في دور المجموعات.
ومن المقرر أن يبدأ منتخب «الألبيسيليستي» مشواره في كأس العالم يوم 17 يونيو، حيث سيواجه منتخب الجزائر الذي يصعب التنبؤ بأدائه.
يعد حامل اللقب من بين المرشحين للفوز باللقب مرة أخرى، ويعد وجود ميسي في كامل لياقته البدنية وأفضل حالاته الهجومية أمراً أساسياً لتحقيق تلك الطموحات.
بعد الاختبار الأخير ضد أيسلندا، ستتجه الأنظار إلى تشكيلة الفريق لمباراة الجزائر لمعرفة ما إذا كان ميسي جاهزاً لقيادة الهجوم منذ صافرة البداية.