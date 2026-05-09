الأسرع في التاريخ: لا تأمن ضربة ميسي بعد درس تورونتو .. ولقطات مباراة رونالدو تكررت بحذافيرها!

ميسي قاد إنتر ميامي لفوز كبير ورقم قياسي..

قد يتأخر ولكنه لا يخلف الموعد، ذلك هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي قاد إنتر ميامي، لتحقيق الانتصار على مضيفه تورونتو بنتيجة (4-2)، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

من قلب ميدان BMO، أثبت ليونيل ميسي، بأنه في الصدارة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، في ليلة الرباعية، التي ترك فيها بصمته، في الدقيقة 75، وسبقه كل من رودريجو دي بول ولويس سواريز وسيرجيو ريجيلون، بالأهداف الثلاثة الأولى في الدقائق 44 و56 و73.

ورغم أن تورونتو كاد أن يصنع المفاجأة بتقليص الفارق عن طريق إيميليو اريستيزابال، في الدقيقتين 82 و90، إلا أن صافرة الحكم قالت إن النقاط الثلاث من نصيب إنتر ميامي، في ليلة توهج فيها ميسي.

  • ميسي الأسرع في التاريخ

    وتمكن ليونيل ميسي، من تحقيق رقم قياسي جديد، بعدما سجل هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين، ليصبح رسميًا، أسرع لاعب يصل إلى 100 مساهمة تهديفية في تاريخ الدوري الأمريكي.

    رقم لا يصدق، صنعه ليونيل ميسي، بـ59 هدفًا و41 تمريرة حاسمة، خلال 64 مباراة فقط، في حين أن سيباستيان جيوفينكو، جاء في الوصافة، بتحقيق المساهمة المئوية في 95 مباراة، أي بفارق 31 لقاءً كاملًا، كتب "لابولجا" المجد في دوري الـMLS.

    1- ليونيل ميسي: 59 هدفًا، 41 تمريرة حاسمة في 64 مباراة.

    2- سيباستيان جيوفينكو: 58 هدفًا، 42 تمريرة حاسمة في 95 مباراة.

    3- روبي كين: 62 هدفًا، 39 تمريرة حاسمة في 96 مباراة.

    4- كارلوس فيلا: 62 هدفًا، 38 تمريرة حاسمة في 98 مباراة.

    5- جوزيف مارتينيز: 88 هدفًا، 12 تمريرة حاسمة في 105 مباراة.

    6- دينيس بوانجا: 69 هدفًا، 31 تمريرة حاسمة في 108 مباراة.

    لا تأمن ضربة ميسي

    بالنظر إلى أداء ليونيل ميسي، هذا الموسم، في حين ينتظره عشاقه بقميص الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2026، فقد أعطى درسًا لمنافسيه، من قلب مباراة تورونتو.

    وسجل ميسي - حتى الآن - 8 أهداف في الدوري الأمريكي، في 11 مباراة، اتسمت بـ"التنوع"، في مختلف أزمنة المباراة، وكأنه يوجه رسالة، بأنه في عمر الـ38، لا يزال قادرًا على صنع الفارق في أي دقيقة، إلا أنه لا ينتظر التسجيل في الوقت بدل الضائع.

    * سجل هدفًا بين الدقيقتين (1-15).

    * سجل هدفين بين الدقيقتين (16-30).

    * سجل هدفًا بين الدقيقتين (31-45).

    * سجل هدفًا بين الدقيقتين (46-60).

    * سجل هدفًا بين الدقيقتين (61-75).

    * سجل هدفين بين الدقيقتين (76-90).

    لعل هذا مؤشر واضح، ليس فقط على غزارة التهديف من قِبل ليونيل ميسي، بل إنه قادر على تهديد الشباك في أي وقت، ولا حدود لوقت يتراجع فيه أداء الأرجنتيني، أي أن الأمر باختصار، لا تأمن متى تأتي ضربته.

    أمور مشتركة بين ميسي ورونالدو

    "ما حدث كان تنافسًا رياضيًا جميلًا"، بهذه الكلمات كشف ليونيل ميسي عن سر المقارنة الدائمة بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث أكد أن العلاقة بينهما بخير، وأنهما لم يلتقيا كثيرًا، إلا في المباريات أو حفلات الجوائز.

    الحديث عن المنافسة بين ميسي ورونالدو، لن يتوقف، حتى يعلنا عن اعتزال اللعب بشكل نهائي، وطالما أنهما لا يزالان ينثران سحرهما داخل الملعب، فكرة القدم بخير.

    الطريف أن هذا الأسبوع، كان شاهدًا على أكثر من واقعة مشتركة، حدثت بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في مباراتهما مع إنتر ميامي والنصر.

    ميسي ورونالدو هذا الأسبوع؛ كلاهما سجل هدفًا، وفاز فريقهما بنتيجة (4-2)، بل إن في كلتا المباراتين حدثت واقعة انزلاق غريبة.

    الشباب سجل هدفًا أمام النصر، بعد استغلال انزلاقة عبد الله الخيبري، ليسجل كاراسكو هدفًا، في واقعة تعيد للأذهان، انزلاقة ستيفن جيرارد التي حرمت ليفربول من لقب الدوري في موسم 2013-2014، إلا أن الأصفر خرج من المباراة فائزًا.

    الأمر حدث أيضًا مع ميسي ورفاقه، حيث انزلق ديفيد أيالا، فكانت انزلاقته بوابة لهدف من أريستيزابال، إلا أنها لم تؤثر على نقاط إنتر ميامي.

  • الخوف من سن الأربعين

    في حواره عبر بودكاست "Lo Del Pollo"، قال ليونيل ميسي إنه يشعر بالخوف من اقترابه من عمر الأربعين، مؤكدًا أنه سيواصل لعب كرة القدم التي يعشقها، طالما أنه قادر بدنيًا وبقطع النظر عن السن.

    ورغم أنه أثبت اليوم بأنه لا يزال في "فورمته" المعتادة، إلا أن نقطة سلبية تستحق الحديث أيضًا، بأنه أهدر عدة فرص خلال الشوط الأول.

    في بعض الحالات، تشعر وكأن ميسي يغلب فيه طابع الأنا، ولكن بنسبة، إلا أنه فنّد ذلك الشعور، وأثبت بأنه يقدس اللعب الجماعي، ليس فقط بسبب تمريرتيه الحاسمتين، وإنما أيضًا في لقطة الهدف الأول، الذي سجله رودريجو دي بول.

    إن قلنا إن ميسي ساهم في جميع الأهداف، فقد يكون أيضًا ساهم بشكل غير رسمي في الهدف الأول، حيث أنه رغم اعتياده على تسديد الركلات الحرة، إلا أنه تركها إلى دي بول الذي سددها على مرتين في الشباك.

    باختصار، كانت هناك حالة من التناقض حول أداء ميسي، في بعض الحالات، يجب أن ينهي الهجمة، وحالات أخرى يصنع ويترك الفرصة لزملائه، ولكن يبقى بشكل عام، هو البطل الأول في المباراة.

