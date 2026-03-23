أحمد فرهود

الوطنية المدمرة: ميريح ديميرال يرفع شعار "تركيا أولًا".. ومغامرته قد تتحول إلى "جريمة كروية" ضد الأهلي!

اللاعب يُريد مساعدة منتخب تركيا بأي شكل..

في عالم كرة القدم.. تسير الشعرة الفاصلة بين البطولة والتهور، على خيط رفيع جدًا؛ لكن بالنسبة لجماهير عملاق جدة النادي الأهلي، يبدو هذا الخيط على وشك الانقطاع.

نعم.. المدافع الدولي التركي ميريح ديميرال، يجد نفسه أمام قرار قد يُغيّر مجرى موسمه بالكامل؛ فالمشاركة مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالي، قد تتحوّل إلى "جريمة كروية" بحق النادي الأهلي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي ياغيز سابونكوجلو، يرغب ديميرال بشدة، في المشاركة مع منتخب تركيا الأول لكرة القدم، ضمن منافسات "الملحق" المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك رغم إصابته الخطيرة.

وانضم مدافع الأهلي إلى معسكر منتخب تركيا، قبل مواجهة نظيره الروماني في "الملحق"، يوم 26 مارس الجاري؛ حيث وافق الجهاز الطبي للراقي على ذلك، بهدف استكمال اللاعب عملية التأهيل من الإصابة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا خلال السطور القادمة؛ كيف ستتحوّل مشاركة ديميرال مع منتخب تركيا في "الملحق" - إذا حدثت -، إلى جريمة في حق الأهلي وجماهيره..

  Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro League

    أهمية ميريح ديميرال الكبير داخل الأهلي

    في البداية.. يجب التأكيد على أهمية المدافع التركي المُتألق ميريح ديميرال، في صفوف عملاق جدة الأهلي؛ منذ الانضمام إليه صيف عام 2023، قادمًا من نادي أتالانتا الإيطالي.

    وزادت أهمية ديميرال في الأهلي، خلال الموسم الماضي ومع بداية العام الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تشكيل ثنائية دفاعية "مُتكاملة" مع النجم البرازيلي روجر إيبانيز.

    * ثانيًا: روح قيادية كبيرة سواء داخل أرضية الملعب أو في غرفة الملابس.

    * ثالثًا: دور مهم في قيادة الأهلي للتتويج بالنخبة الآسيوية وكأس السوبر السعودي.

    وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025؛ قبل الحصول على بطولة السوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي الحالي.

    وبالفعل.. كان لديميرال دورًا كبيرًا في البطولتين؛ سواء من خلال الأداء الفني فوق أرضية المستطيل الأخضر، وكذلك الدفاع عن زملائه أمام وسائل الإعلام وبث الحماس فيهم بغرف الملابس.

  Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi Final

    تأثير غياب ميريح ديميرال عن النادي الأهلي

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ نستطيع القول إن تأثير غياب المدافع التركي ميريح ديميرال عن عملاق جدة النادي الأهلي، ظهر جليًا في الفترة الأخيرة.

    وغاب ديميرال عن مباريات الأهلي الأخيرة؛ بداعي الإصابة بـ"تمزق في وتر العضلة الأمامية"، وهو ما نتج عنه الآتي:

    * أولًا: فقدان 3 نقاط مهمة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بالخسارة (2-3) أمام نادي القادسية، في الجولة 26.

    * ثانيًا: توديع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد السقوط أمام عملاق الرياض الهلال، في دور نصف النهائي.

    أي أن الأهلي في فترة إصابة ديميرال، خسر بطولة رسمية وهي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بالإضافة إلى اتساع الفارق مع نادي النصر "متصدر الدوري"، إلى 5 نقاط.

  Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro League

    الأهلي أمامه بطولتين مهمتين يا ميريح ديميرال!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية، سنبدأ حديثنا الآن؛ بخصوص الاستحقاقات القادمة لعملاق جدة الأهلي، والحاجة الماسة إلى خدمات المدافع التركي ميريح ديميرال للمشاركة فيها.

    الفريق الأهلاوي وبعد توديعه بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ لا يزال أمامه لقبين يتنافس عليهما في 2025-2026، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: لقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

    * ثانيًا: لقب دوري أبطال آسيا "النخبة".

    ويدافع الأهلي عن لقبه في النخبة الآسيوية؛ والذي حققه الموسم الرياضي الماضي 2024-2025، لأول مرة في تاريخه.

    أما بالنسبة للدوري؛ فالأهلي لا يزال أمامه 8 جولات كاملة بالإضافة إلى مواجهة مباشرة ضد نادي النصر "المتصدر"، لتعويض فارق الـ5 نقاط.

    ولم يتوّج الأهلي بلقب الدوري منذ موسم 2015-2016؛ ولذلك فإن هذه البطولة، تعد الأولوية المُطلقة بالنسبة لعشاق قلعة الراقي.

    ومن أجل تحقيق هذا الحلم؛ فإن الأهلي يحتاج إلى خدمات ديميرال بشدة، لأن تواجده يمثّل صمام أمان للخط الخلفي.

  Al Ahli v Al Taawoun: Saudi Pro League

    مغامرة ميريح ديميرال "جريمة كروية" في حق الأهلي

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن مغامرة المدافع التركي ميريح ديميرال لمساعدة منتخب بلاده - وهو غير جاهز طبيًا 100% -، قد يؤدي للآتي:

    * أولًا: تفاقم إصابته بشكلٍ أخطر.

    * ثانيًا: غيابه عن باقي منافسات الموسم الحالي مع ناديه الأهلي.

    وغياب ديميرال عن الأهلي، فيما تبقى من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 - إن حدث -؛ سيؤدي إلى ضعف في الخط الخلفي، وبالتالي احتمالية خسارة لقبي دوري روشن السعودي للمحترفين والنخبة الآسيوية.

    والبعض قد يقول "الفريق الكبير يجب أن لا يقف على أي لاعب"؛ لكن المشكلة أن غياب المدافع التركي يؤثر حتى على مستوى زميله البرازيلي روجر إيبانيز، في الخط الخلفي لقلعة الراقي.

    بمعنى.. الأهلي في غياب ديميرال؛ يفقد روح القيادة في الخط الخلفي للفريق الأول لكرة القدم، مع عدم ظهور إيبانيز بنفس مستواه المعهود.

    ومن هُنا فإن مغامرة ميريح ديميرال، بالمشاركة في "محلق" التأهُل إلى بطولة كأس العالم 2026، وهو غير جاهز طبيًا بنسبة 100%؛ ستكون بمثابة "الجريمة الكروية" بالفعل، في حق الأهلي.

