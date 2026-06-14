نال ميريح ديميرال؛ محترف الأهلي ومدافع المنتخب التركي، نصيبًا كبيرًا من الانتقادات بعد سقوط منتخب بلاده في المباراة الافتتاحية له بكأس العالم 2026 أمام أستراليا.
"شاهد خصومك بدلًا من الجلوس على يوتيوب" .. ميريح ديميرال يتعرض لهجوم جم في تركيا بعد الهزيمة أمام أستراليا
ما القصة؟
الكتيبة التركية افتتحت مشوارها اليوم الأحد، في السابعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بالهزيمة أمام أستراليا بثنائية نظيفة، ضمن مباريات المجموعة الرابعة من كأس العالم 2026.
ثنائية أستراليا سجلها نيستوري إيرانكوندا وكونور ميتكالف في الدقيقتين 27 و75 من عمر المباراة، وسط أداء باهت للغاية من الدفاع التركي.
بفضل هذا الفوز يتقاسم المنتخب الأسترالي صدارة المجموعة مع الولايات المتحدة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، فيما يتساوى المنتخب التركي مع نظيره الباراجواياني بصفر نقاط لكل منهما.
تشيليكلر: على ديميرال تحليل الخصم بدلًا من الجلوس على يوتيوب!
من جانبه، وجه الصحفي الرياضي التركي سردار علي تشيليكلر انتقادات واسعة لميريح ديميرال، مطالبًا إياه بالتركيز في كرة القدم بقدر تركيزه مع قناته على "يوتيوب"، خاصةً وأنه نشر عدة حلقات عليها خلال وجوده في معسكر منتخب بلاده استعدادًا للمونديال.
وقال سردار علي في تصريحاته: "ديميرال يقدم برنامجًا عبر يوتيوب؛ برنامج رائع جدًا ونحن نتابعه، لكن الق نظرة عبر حاسوبك وتفقد لاعبي الخصوم، قم بتحليل الخصم يا رجل!".
وأضاف: "هذا اللاعب (ديميرال) ليس لديه ما يفعله سوى هذا!، هو ليس رونالدو ليقوم بالتسديد بطرق قدمه أو ما شابه ولن يفعل شيئًا غير متوقعًا، ما على ديميرال فعله واضح تمامَا!".
أوزجان: الدفاع الأسترالي ذل ديميرال
في الإطار نفسه، أرجع المحلل الرياضي إمره أوزجان سوء مستوى ديميرال في افتتاح مشوار تركيا في كأس العالم 2026 إلى انشغاله بقناته على "يوتيوب".
وهاجمه أوزجان قائلًا: "في اليوم الذي بدأ به كأس العالم (11 يونيو)، كان ديميرال لا يزال ينشر فيديوهات على قناته الخاصة. لقد حان الوقت كي نتوقف عن التفاعل معه، فهو من ينشر فيديوهات ثم يتعرض للإذلال الدفاعي على يد أستراليا .. ديميرال ما هذا الوضع الذي ظهرت به في الملعب؟!".
ديميرال يطالب الإعلام بالهدوء
يبدو أن محترف الأهلي كان يعلم تمامًا أنه سيتعرض للهجوم عقب المستوى الباهت الذي ظهر به أمام أستراليا، لذا في تصريحاته عقب المباراة مباشرةً طالب الإعلام بالهدوء.
ديميرال ناشد إعلام تركيا قائلًا: "في بلدنا، نبالغ في الحديث أثناء فتراتنا السيئة، وفي الجيد منها يرفعوننا إلى أعلى درجة، يجب أن نضبط أنفسنا جيدًا، وإن شاء الله سنمثل بلادنا بأفضل طريقة ممكنة في المباراتين المتبقيتين".
وماذا بعد؟
من المقرر أن يلتقي المنتخب التركي بنظيره الأوروجواياني في 20 من يونيو الجاري ثم يختتم دور المجموعات بملاقاة الولايات المتحدة الأمريكية في 26 من الشهر ذاته.