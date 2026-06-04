فجر هاكان صافي؛ مرشح رئاسة نادي فنربخشه التركي، مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيد الأنباء التي ترددت خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تعاقده مع ميريح ديميرال؛ مدافع الأهلي.
كواليس تحرك ميريح ديميرال للرحيل عن الدوري السعودي .. والأهلي يتحدى فنربخشه بأول رد رسمي
ما القصة؟
الصحافة التركية تحدثت خلال الأيام الماضية عن انتقال وشيك لديميرال من الأهلي إلى فنربخشه في الميركاتو الصيفي المقبل.
هذا الحديث يأتي رغم امتداد عقد صاحب الـ28 عامًا مع قلعة الكؤوس حتى نهاية يونيو 2029، وصعوبة التفريط به كونه أحد الركائز الأساسية للفريق.
مرشح رئاسة فنربخشه يكشف الكواليس
في وقت لم يصدق به غالبية جمهور الأهلي مزاعم الصحافة التركية، أتى الخبر اليقين من هاكان صافي؛ مرشح الرئاسة نفسه، كاشفًا رسالة ميريح ديميرال له.
صافي أوضح في مؤتمر صحفي يوم الخميس، عارضًا صورة مدافع الأهلي: "أعلن لكم عن أولى صفقاتنا وسيتبعها المزيد. أشكر ميريح ديميرال، فبعد أن شرحت له خطتي، قال لي (سأكون معك في كل مكان)، أنا متأكد من أنه سيقدم القيادة والشخصية العظيمة للفريق".
تلك التصريحات أتت كالصدمة على جمهور الأهلي، خاصةً مع التزام ديميرال الصمت، لكن الرد جاء من قلعة الكؤوس..
الأهلي يتحدى هاكان صافي
الأهلي لم يلجأ لإصدار أي بيانات رسمية، ولم يكلف نفسه تصريحات من اللاعب نفسه، بل اكتفى بتغريدة قصيرة عبر حسابه على منصة "إكس"، كفت ووفت..
تغريدة الراقي، كُتب بها: "ديميرال أهلاوي أول وتالي"، لينفي الاستغناء عن المدافع التركي بشكل قاطع، خاصةً وأنه الطرف الأقوى لامتلاكه عقد ممتد لعام 2029.
أرقام ميريح ديميرال مع النادي الأهلي
المدافع التركي ميريح ديميرال البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى عملاق جدة الأهلي صيف 2023؛ قادمًا من نادي أتالانتا الإيطالي.
ومؤخرًا.. جدد ديميرال عقده مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ لمدة 3 مواسم أخرى، حتى 30 يونيو 2029.
ومنذ الانضمام للفريق الأهلاوي؛ سجل المدافع التركي 4 أهداف وصنع 5 آخرين، خلال 97 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.
وقاد ميريح ديميرال النادي الأهلي؛ للتتويج بثنائية دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025 و2025-2026، بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي.