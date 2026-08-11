هجوم جم يتعرض له ثنائي الأهلي؛ المدافع التركي ميريح ديميرال والحارس السنغالي إدوارد ميندي، من قبل الجماهير خلال الساعات الماضية، على خلفية انتشار أنباء دعمهما لعودة لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن الأول لم يقف صامتًا.
"تركوا اللاعبين في وجه المدفع" .. ميريح ديميرال يرد بطريقته على هجوم جمهور الأهلي عليه بعد أنباء طلبه عودة فرانك كيسييه
ما القصة؟
خلال الساعات الماضية، انتشرت أبناء في الوسط الإعلامي السعودي وكذلك بعض الصحف الأجنبية عن فتح الأهلي خط تفاوض مع فرانك كيسييه، لإعادته للفريق من جديد، بعد رحيله مجانًا بنهاية الموسم الماضي بالتزامن مع نهاية عقده، وفي ظل رغبته في العودة لملاعب أوروبا من جديد.
الراقي اضطر لهذه الخطوة بعد فشله في التدعيم خط وسطه بلاعب جديد، على إثر محدودية الميزانية، فيما لا يمانع الإيفواري العودة لقلعة الكؤوس بعدما خذله نادي يوفنتوس الإيطالي بعدم تقديم عرض مرضٍ له.
لكن كانت المفاجأة التي أغضبت جماهير الأهلي أن تفاوض شركة النادي مع كيسييه جاء بناءً على طلب الثنائي ميريح ديميرال وإدوارد ميندي، بحسب ما أكد الصحفي خالد الزهراني، إذ يرغب الجمهور في التعاقد مع من هو أفضل من الإيفواري.
وأوضح الزهراني أن المدافع التركي والحارس السنغالي يقومون بدور الوساطة بين الأهلي وكيسييه لتقريب وجهات النظر، والوصول لصيغة عقد ترضي جميع الأطراف، لحسم الصفقة في أقرب وقت ممكن.
مزاعم خالد الزهراني دعمها كذلك الصحفي سامي القاضي، الذي أوضح أن ديميرال وميندي هما من تصدرا المشهد في الاجتماع مع روي بيدرو؛ المدير الرياضي للنادي، وطالبوا بضرورة التعاقد مع محور أجنبي أو إعادة كيسييه من جديد.
لكن الغريب أن سامي القاضي عاد ونفى تلك المزاعم بعد ساعات من تأييدها..
نفي تدخل ديميرال وميندي في ملف كيسييه
أمام غضب جمهور الأهلي الجم من احتمالية عودة فرانك كيسييه من جديد لقلعة الكؤوس، خرج سامي القاضي برسالة مطالبًا الجمهور بالهدوء وعدم الهجوم على ديميرال وميندي، نافيًا طلبهما عودة الإيفواري.
وأوضح القاضي أن الثنائي طالب فقط بضرورة التعاقد مع لاعب جديد في مركز المحور دون تحديد أسماء.
رسالة سامي القاضي لجمهور الأهلي نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، وجاء نصها: "انقلوها عني؛ قادة النادي الأهلي ميندي وديميرال لم يقترحوا عودة أو حتى عدم عودة كيسييه على إدارة الفريق أو المدير الرياضي .. النقاشات فقط كانت حول ضرورة التعاقد مع محور للفريق وحسم الملف بشكل عاجل".
وأضاف: "محاولة شيطنة نجوم الفريق وضرب علاقتهم بالجمهور تفسيرها عندي عدم تحمل مسؤولية من الإدارة وترك اللاعبين بوجه المدفع .. ادعموا اللاعبين عمرهم ما خذلوكم من دخولهم للنادي وأوصلوا الفريق لمنصة الألقاب".
ميريح ديميرال يرد بطريقته
الصمت كان سيد الموقف خلال الساعات الماضية سواء من ميريح ديميرال أو إدوارد ميندي، رغم تعرضهما للجمهور من الجماهير عبر حساباتهما على منصات التواصل الاجتماعي.
لكن يبدو أن ديميرال لم يتحمل كثيرًا وقرر الرد بطريقته، حيث قام بإعادة نشر رسالة النفي التي كتبها سامي القاضي، عبر حسابه على منصة "إكس".
قيام التركي بإعادة نشر تغريدة سامي القاضي تحمل معنيين؛ فمن جهة ينفي طلبه كيسييه بالاسم، ومن جهة أخرى، يذكر الجمهور بضرورة دعم الفريق كونه لم يخذلهم من قبل.
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لكن الغريب كان تراجع ديميرال بعد ذلك عن نشر التغريدة، ويبدو أنه انتبه أنها تحمل انتقادًا لإدارة النادي بأنها تترك اللاعبين ككبش فداء وفي وجه مدفع الجماهير، للتغطية على قراراتها الخاطئة.
مشوار فرانك كيسييه مع النادي الأهلي
النجم الإيفواري فرانك كيسييه البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى الأهلي صيف 2023؛ قادمًا من صفوف العملاق الإسباني برشلونة.
صفقة كيسييه كلفت خزينة الأهلي، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ12.5 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2026.
ومع الفريق الأهلاوي.. سجل كيسييه 26 هدفًا وصنع 15 آخرين، خلال 119 مباراة رسمية في مختلف المسابقات الرسمية؛ سواء محليًا، أو على المستوى القاري.
ولعب النجم الإيفواري دورًا كبيرًا للغاية، في تتويج الأهلي بلقبي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025 و2025-2026؛ إلى جانب كأس السوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي المنصرم.
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