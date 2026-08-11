"تركوا اللاعبين في وجه المدفع" .. ميريح ديميرال يرد بطريقته على هجوم جمهور الأهلي عليه بعد أنباء طلبه عودة فرانك كيسييه

خلال الساعات الماضية، انتشرت أبناء في الوسط الإعلامي السعودي وكذلك بعض الصحف الأجنبية عن فتح الأهلي خط تفاوض مع فرانك كيسييه، لإعادته للفريق من جديد، بعد رحيله مجانًا بنهاية الموسم الماضي بالتزامن مع نهاية عقده، وفي ظل رغبته في العودة لملاعب أوروبا من جديد.

الراقي اضطر لهذه الخطوة بعد فشله في التدعيم خط وسطه بلاعب جديد، على إثر محدودية الميزانية، فيما لا يمانع الإيفواري العودة لقلعة الكؤوس بعدما خذله نادي يوفنتوس الإيطالي بعدم تقديم عرض مرضٍ له.

لكن كانت المفاجأة التي أغضبت جماهير الأهلي أن تفاوض شركة النادي مع كيسييه جاء بناءً على طلب الثنائي ميريح ديميرال وإدوارد ميندي، بحسب ما أكد الصحفي خالد الزهراني، إذ يرغب الجمهور في التعاقد مع من هو أفضل من الإيفواري.

وأوضح الزهراني أن المدافع التركي والحارس السنغالي يقومون بدور الوساطة بين الأهلي وكيسييه لتقريب وجهات النظر، والوصول لصيغة عقد ترضي جميع الأطراف، لحسم الصفقة في أقرب وقت ممكن.









مزاعم خالد الزهراني دعمها كذلك الصحفي سامي القاضي، الذي أوضح أن ديميرال وميندي هما من تصدرا المشهد في الاجتماع مع روي بيدرو؛ المدير الرياضي للنادي، وطالبوا بضرورة التعاقد مع محور أجنبي أو إعادة كيسييه من جديد.









لكن الغريب أن سامي القاضي عاد ونفى تلك المزاعم بعد ساعات من تأييدها..



