رسالة لعلها تصل إلى ميريح ديميرال .. من جدد عقدك ورّط الأهلي بك فهل من وقفة صادقة مع النفس؟

في البداية - عزيزي القارئ - علينا أن نتفق جميعًا أن أمثاله من اللاعبين بمثابة "العملة النادرة" في الأهلي على مدار السنوات الأخيرة .. هو ذاك اللاعب الذي يدافع عن حقوق الفريق داخل المستطيل الأخضر وحتى خارجه باشتباكه مع مشجعي الفرق الأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ممن يحاولون التقليل من الراقي.
المدافع التركي ميريح ديميرال؛ هذا ما يُقال عنه "جرينتا"، لدرجة أن تلك الميزة في شخصيته التي يفتقدها الأهلي عبر تاريخه، جعلته فوق الانتقاد بالنسبة لقطاع من الجماهير، حتى في فترات تراجع مستواه .. مُحق الجمهور في الدفاع عن نجمه، خاصةً وأنه صاحب دور كبير في إنجاز تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة موسمين متتاليين.
لكن كما تقول المقولة الشهيرة "ما زاد عن حده انقلب ضده"، وما فعله خلال كلاسيكو الهلال بالأمس، يفتح الباب أمام الحديث عن الوجه الآخر لميريح ديميرال في قلعة الكؤوس، فالصورة الوردية تتنحى جانبًا عندما تسوء الأوضاع..