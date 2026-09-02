هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Merih Demiral Ahli GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

رسالة لعلها تصل إلى ميريح ديميرال .. من جدد عقدك ورّط الأهلي بك فهل من وقفة صادقة مع النفس؟

فقرات ومقالات
مقالات رأي
الأهلي
ميريح ديميرال
الهلال ضد الأهلي
الهلال
دوري روشن السعودي

الهدف ليس الهجوم على التركي بقدر ما هو محاولة إنقاذ في بداية موسم يبدو صعبًا للغاية على الأهلي!

في البداية - عزيزي القارئ - علينا أن نتفق جميعًا أن أمثاله من اللاعبين بمثابة "العملة النادرة" في الأهلي على مدار السنوات الأخيرة .. هو ذاك اللاعب الذي يدافع عن حقوق الفريق داخل المستطيل الأخضر وحتى خارجه باشتباكه مع مشجعي الفرق الأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ممن يحاولون التقليل من الراقي.


تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!

المدافع التركي ميريح ديميرال؛ هذا ما يُقال عنه "جرينتا"، لدرجة أن تلك الميزة في شخصيته التي يفتقدها الأهلي عبر تاريخه، جعلته فوق الانتقاد بالنسبة لقطاع من الجماهير، حتى في فترات تراجع مستواه .. مُحق الجمهور في الدفاع عن نجمه، خاصةً وأنه صاحب دور كبير في إنجاز تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة موسمين متتاليين.

لكن كما تقول المقولة الشهيرة "ما زاد عن حده انقلب ضده"، وما فعله خلال كلاسيكو الهلال بالأمس، يفتح الباب أمام الحديث عن الوجه الآخر لميريح ديميرال في قلعة الكؤوس، فالصورة الوردية تتنحى جانبًا عندما تسوء الأوضاع..


  • كلاسيكو الهلال .. تصرف طفولي يكلف الأهلي الكثير

    بالأمس، حل الأهلي ضيفًا على الهلال على استاد المملكة أرينا، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي 2026-27، والذي انتهى لصالح أصحاب الأرض بنتيجة 3-0.

    ونجح الزعيم في أول 23 دقيقة أن يتقدم بهدفين نظيفين، وعطفًا على دقائق اللعب، كان بإمكان الأهلي أن يقود "ريمونتادا" إن جمع شتات لاعبيه داخل المستطيل الأخضر، لكن كان لديميرال رأيًا آخر..

    رغم أنه أحد قادة الفريق إلا أن المدافع التركي قام بتصرف طفولي في الوقت المحتسب بدل من الضائع بعمر الشوط الأول – تحديدًا الدقيقة 4+45 – حيث قام بسحب ظهير الهلال محمد محزري من قميصه غاضبًا بعد سقوطه في احتكاك مع مهاجم الراقي إيفان توني، متهمًا إياه بالتمثيل.



    مشهد ديميرال وهو يركض سريعًا من آخر الملعب، لسحب ظهير الزعيم، يُشعرك أن الحدث جلل، رغم أن القصة وما بها مجرد احتكاك شرعي في كرة القدم، كلف توني كارت أصفر، لكن بتصرف التركي تطور الموقف لاشتباكات بين الفريقين، وقد حصل على إثرها على كارت أصفر.

    وبعدها بثلاث دقائق فقط، تهور ديميرال مرة أخرى وتدخل بعنف على قدم الجناح كريسينسيو سامرفيل، ليحصل على الكارت الأصفر الثاني ثم الأحمر، ليُطرد بالدقيقة 7+45، ويكمل فريقه الشوط الثاني كاملًا بعشرة لاعبين فقط.



    كل هذا الشحن والانفعال – غير المبرر – حتى وإن كنا في كلاسيكو، غير مبرر من لاعب بحجم ديميرال، وقضى بنسبة كبيرة على فرصة الأهلي في العودة.

    وهنا يأتي الحديث عن "الوجه الآخر" لتجربة ديميرال الرائعة في الأهلي التي بدأت منذ صيف 2023..


    • إعلان
  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    3 كروت حمراء و20 إنذار

    اللافت في مسيرة ميريح ديميرال مع الأهلي أنه يتعرض للطرد في كل موسم منذ التعاقد معه في صيف 2023 باستثناء موسم وحيد..

    في موسم 2023-24، حصل التركي على كارت أحمر مباشر في الجولة الخامسة من دوري روشن أمام الفتح، في الدقيقة 12+90، حيث انتهت المباراة بهزيمة الراقي 1-5.

    وفي موسم 2024-25، طُرد بكارت أحمر مباشر خلال مواجهة الخلود بالجولة الـ15 من دوري روشن، تحديدًا في الدقيقة 54، وخسر فريقه 0-1.

    نجا ديميرال فقط من الكروت الحمراء في موسم 2025-26، لكنه عاد إليها من جديد في الموسم الجاري (2026-27)، أمام الهلال.

    وإن سألتني .. سأقول لك إن الطرد بالأمس أمام الهلال لن يكون الأخير لصاحب الـ28 عامًا في الموسم الجاري، عطفًا على حالة الشحن الكبيرة التي أنهى بها الموسم الماضي واتهاماته للمسؤولين بتوجيه اللقب للنصر والعمل ضد الأهلي، وما شابه من اتهامات.

    كذلك يضغط ديميرال على فريقه على صعيد الإنذارات، حيث تحصل على 20 كارت أصفر خلال 102 مباراة، ما يجعله تحت ضغط الطرد في أي لحظة بالإنذار الثاني.

  • imago-sport-1064378284.jpgGribaudi/ImagePhoto

    إصابات متكررة .. من جدد عقد ميريح ديميرال؟

    بالانتقال لنقطة أخرى، فمع اعترافنا بجودة ديميرال، لكن عندما أنظر لسنوات عقده مع الأهلي التي تمتد حتى عام 2029، أتساءل "من اتخذ هذا القرار؟!"..

    الحديث هنا عن كثرة تعرضه للإصابات، فقد غاب ما مجموعه 263 يومًا عن الأهلي منذ التعاقد معه في صيف 2023، منها 75، 49، 36 متوصلين، أي أن غيابه يطول.

    موسم 2025-26 شهد الغياب الأقصر للتركي (33 يومًا)، مقارنة بموسمي 2023-24 (124 يومًا)، و2024-25 (106 أيام).

    والسؤال: من ورط الأهلي بعقد واحد من أعلى اللاعبين أجرًا حتى عام 2029، بينما يتأرجح بين إصابات طويلة الأمد؟ .. التجديد للاعب خطوة موفقة، لكن التساؤل يخص مدة العقد فقط.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    المستوى في تراجع .. وغيابه غير مؤثر كثيرًا

    حتى بعيدًا عن إصاباته المتكررة، فقد ذكرنا سلفًا أن ميريح ديميرال يتمتع بجودة فنية عالية، لكن تلك الجودة تتراجع مع مرور المواسم، وأصبح أداؤه يتأرجح بين صعود وهبوط.

    من يتابع الأهلي جيدًا يدرك أن مستوى ديميرال مرتبط بنسبة كبيرة بزميله المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، إذ يعد الدفاع قائمًا على الأخير في المقام الأول ومن بعده يأتي التركي.

    هذا التأرجح في المستوى، يظهر في نتائج الفريق حينما يغيب ديميرال، ففي موسم 2023-24 – الأول للاعب في المملكة السعودية – كان الأهلي يتأثر كثيرًا بغيابه بنسبة 50% تقريبًا، إذ غاب عن 12 مباراة في دوري روشن، تعثر الراقي في ست منها بين هزائم وتعادلات.

    لكن في موسم 2025-26 من دوري روشن، غاب صاحب الـ28 عامًا عن 14 مباراة، تعثر الأهلي في ثلاث منها فقط، وفاز في 11.

    بالمختصر: الأهلي يعرف طريق الانتصارات في غياب ديميرال وتأثيره يقل بمرور المواسم، بل نقول إن تأثيره داخل الملعب لم يعد فنيًا في المقام الأول بقدر ما أصبح يعتمد على شخصيته الحادة مع الخصوم للتفوق معنويًا.


  • مُجرد كشف حساب .. رسالة لعلها تصل إلى التركي

    ما سردناه في السطور السابقة مُجرد كشف حساب لـ"الوجه السلبي" لميريح ديميرال في الأهلي، وإن كنا لا ننكر تأثيره في الفريق، لكن هذا المشهد فرضه علينا بداية الموسم الجديد، الذي دخله اللاعب وكأنه يريد الانتقام أكثر من محاولة الحفاظ على ما حققه بالفعل مع الفريق.

    ديميرال اعترف بنفسه في أحد اللقاء التركية أنه يبحث عن اسمه باللغة العربية، لقراءة ما يُكتب عنه، وهذا ربما سبب اشتباكه المتكرر مع مشجعي النصر عبر منصة "إكس" تحديدًا.

    ولعل "كشف الحساب" هذا يمر على التركي في بداية الموسم الجديد الذي تقول المؤشرات الأولية إنه سيكون صعبًا للغاية على كتيبة قلعة الكؤوس، كي لا يغتر بعلاقته الجيدة مع المدرج الأهلاوي، وينجر وراء "هوس الجرينتا" الذي يبدو أنه يسيطر عليه، ويترك مستواه الفني الحقيقي يتراجع أكثر أمام لمعان صورته كـ"مدافع أول عن حقوق النادي"، لكن نهاية هذا الطريق معروفة، وميريح ديميرال يستحق الأفضل دائمًا عندما يركز فقط على الفنيات ويقف وقفة حقيقية مع مستواه داخل الملعب.


دوري روشن السعودي
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
الرياض crest
الرياض
الرياض
دوري روشن السعودي
الشباب crest
الشباب
الشباب
الهلال crest
الهلال
الهلال