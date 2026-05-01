صديق رونالدو وخصم النصراويين: ديميرال "رمز الأهلي" للرد على استفزاز العالمي .. هل والدته هي السبب؟

في مسيرة ميريح ديميرال، هناك بعض الوقائع التي جعلته مثيرًا للجدل، رغم الاعتراف بأن أقواها كانت في مواجهته مع جماهير النصر.
ديميرال سبق وأن أثار الجدل حول خلافه مع جيان بييرو جاسبيريني، مدربه السابق في أتالانتا، قبل انتقاله إلى الأهلي، حيث أبدى التركي اعتراضه في طريقة معاملة المدرب للاعبين، خاصة بعدما سخر جاسبيريني من لاعبه آنذاك، أديمولا لوكمان، ووصفه له بأنه واحد من أسوأ مسددي ركلات الجزاء الذين شاهدهم على الإطلاق.
الامتعاض من المدرب جاسبيريني، بلغ ديميرال حد القول إنه لم يودعه عندما غادر بيرجامو، ولم يتصل به، مع الاعتراف بأدائه الكبير كمدرب، ولكن لم يعجب بإسلوبه في التعامل مع اللاعبين، وأنه يفضل تناول العشاء مع مدربين مثل دي زيربي وساري وبيرلو، وليس مع جاسبيريني.
الواقعة الثانية، شاهدها الجميع في بطولة اليورو 2024، حينما أثار الجدل، بعد تسجيله هدفًا في شباك النمسا، ليحتفل بإشارة "الذئاب الرمادية"، ليتم اتهامه بالتسبب في أزمة دبلوماسية بين تركيا وألمانيا (البلد المضيف)، ويتم إيقافه مباراتين بقرار من اليويفا.