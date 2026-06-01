Joan Laporta Hansi Flick GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

أبرزها أزمة 2027 المرتقبة!.. أسرار ميركاتو برشلونة "الجنوني" الذي يدهش العالم

برشلونة يخطط لميركاتو تاريخي..

في الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن خزائن "سبوتيفاي كامب نو"، أصبحت مجرد أطلال من الديون، وأن نادي برشلونة سيبقى أسيرًا تحت مقصلة "اللعب المالي النظيف"، لسنواتٍ أخرى قادمة؛ فجّر العملاق الكتالوني مفاجأة هزت أركان القارة العجوز، مع انطلاق صيف عام 2026.

نعم.. برشلونة تعاقد مع الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون، قادمًا من النادي المحلي نيوكاسل يونايتد، مقابل 80 مليون يورو تقريبًا "70 ثابت و10 متغيّرات"؛ حيث أن هذه الصفقة ليست إلا البداية فقط، لميركاتو صيفي ناري.

وبعد جوردون.. يسعى العملاق الكتالوني للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، من نادي العاصمة أتلتيكو مدريد، مع أنباء عن صفقاتٍ أخرى محتملة؛ مثل النجم البرتغالي برناردو سيلفا، المدافع الكرواتي يوشكو جفارديول والظهير الإسباني مارك كوكوريلا.

كل هذا التحرك البرشلوني الشرس، في سوق الانتقالات الصيفي، أثار علامات استفهام لا حصر لها، وفتح الباب أمام موجة عارمة من الاستغراب في الأوساط الرياضية؛ وهي: "كيف لنادٍ عانى الأمرين لتسجيل لاعبيه قبل أشهر فقط، أن يمتلك الآن اليد العليا والسيولة المالية لمنافسة عمالقة أوروبا؟!".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز الأسباب التي دفعت برشلونة لدخول سوق الانتقالات الصيفي "2026"، بهذا الجنون..

    ميزانية تتخطى المليار يورو

    حقق العملاق الكتالوني برشلونة برئاسة جوان لابورتا، مكاسب مالية ضخمة؛ بسبب العودة إلى ملعبه "سبوتيفاي كامب نو" في الموسم الرياضي 2025-2026، بعد عمليات التجديد.

    والحقيقة أن عمليات تجديد ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، لم تنتهِ بشكلٍ كامل حتى الآن، حيث عاد برشلونة بسعة مدرجات 60% فقط؛ لكنه حقق مكاسب مالية رغم ذلك، للآتي:

    * أولًا: بيع مقاعد كبار الزوار "VIP".

    * ثانيًا: عودة روابط المشجعين من جديد.

    * ثالثًا: سعة مدرجات أكبر من الملعب الأولمبي.

    وخاض برشلونة مبارياته على الملعب الأولمبي "لويس كومبانيس"؛ وذلك لأكثر من عامين، خلال عمليات تجديد "سبوتيفاي كامب نو".

    وحسب الأخبار المتداولة حاليًا؛ تجاوزت ميزانية العملاق الكتالوني بعد هذه المكاسب، مبلغ المليار يورو.

    هذه الميزانية ساعدت برشلونة على العودة لقاعدة "1:1"، في قانون "اللعب المالي النظيف"؛ ما يسمح له بدخول سوق الانتقالات الصيفي بكل قوة، للتعاقد مع نجوم عالميين.

    بيع وانتهاء عقود بعض النجوم الكبار

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب التأكيد على أن هُناك فارق بين التعاقد مع صفقات جديدة، وتسجيل اللاعبين في قوائم الأندية؛ وفقًا لقانون "اللعب المالي النظيف"، في الملاعب الإسبانية.

    مثلًا.. عودة العملاق الكتالوني برشلونة لقاعدة "1:1"، في قانون "اللعب المالي النظيف"، تعني إمكانية تعاقده مع نجوم كبار؛ ولكنه لابد أن يوفر لهم مساحة رواتب رغم ذلك، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم.

    توفير هذه المساحة في كتلة الرواتب، سيكون أسهل بكثير مع قاعدة "1:1"؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إتاحة الفرصة لبرشلونة؛ من أجل استغلال نسبة 100% من أي عملية بيع.

    * ثانيًا: إتاحة الفرصة لبرشلونة؛ من أجل استغلال المساحة التي يتركها رحيل أي لاعب في كتلة الرواتب.

    بمعنى.. برشلونة إذا أكمل عملية بيع نجمه الإسباني أنسو فاتي، إلى نادي موناكو الفرنسي، مقابل 11 مليون يورو - مثلما يتردد الآن -؛ فإنه سيستفيد من هذا المبلغ بنسبة 100%، في قانون "اللعب المالي النظيف".

    أيضًا.. مع عودة برشلونة إلى قاعدة "1:1"، في قانون اللعب "المالي النظيف"؛ فإنه يستطيع استغلال الراتب الذي تم توفيره من رحيل مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي "أكثر من 20 مليون يورو"، لتسجيل صفقاته الجديدة.

    ومع أي عملية بيع عقد، أو التخلص من لاعب ما يحصل على مبالغ مالية ضخمة؛ فإن المساحة المتوفرة في كتلة الرواتب ستزداد، ما يعني تسجيل الصفقات الجديدة بكل سهولة.

    لذا.. كل هذا دفع العملاق الكتالوني، لدخول سوق الانتقالات الصيفي "2026" بقوة؛ بهدف تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بأفضل طريقة ممكنة.

    الخروج من قاعدة "1:1" مجددًا في 2027

    هُناك نقطة مهمة أخرى يجب التوقف عندها، بعد دخول العملاق الكتالوني برشلونة، سوق الانتقالات الصيفي "2026" بكل قوته؛ مع السعي لضم أكثر من اسم عالمي، عقب حسم صفقة الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون رسميًا.

    النقطة التي نقصدها نقصدها هُنا؛ هي إمكانية خروج برشلونة من قاعدة "1:1" في قانون "اللعب المالي النظيف"، صيف عام 2027.

    ومن المقرر أن يترك برشلونة ملعب "سبوتيفاي كامب نو" مجددًا، مطلع موسم 2027-2028؛ من أجل تركيب السقف، الذي سيمنع الفريق من خوض مبارياته على أرضه لعدة أشهر.

    ذلك سيؤثر على ميزانية العملاق الكتالوني مجددًا؛ الأمر الذي سيصاحبه الخروج من قاعدة "1:1"، مع وضع قيود على صفقات الفريق الأول.

    وبالتالي.. وضعت الإدارة البرشلونية استراتيجية محددة، في صيف عام 2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: سد جميع نواقص الفريق الأول؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

    * ثانيًا: أن يجمع ميركاتو 2026 بين الصيفين الحالي والقادم؛ ما يجعل الفريق ليس بحاجة لصفقاتٍ جديدة في 2027 حتى.

    أي أن الهدف هو أن يكون الصيف الحالي؛ تدعيمًا لصفوف برشلونة لموسمين متتاليين، هما 2026-2027 و2027-2028.

    هُنا.. وجدنا برشلونة يدفع مبلغ كبير في صفقة الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون؛ مع الاستعداد لاستثمار أموال ضخمة أخرى، للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز وعدة صفقات.

    لقب دوري أبطال أوروبا الهدف الأول في 2026-2027

    أخيرًا.. لا يُمكن إغفال ملف دوري أبطال أوروبا؛ وذلك عند حديثنا عن سوق انتقالات العملاق الكتالوني برشلونة في الصيف الحالي، والذي أدهش الأوساط الرياضية.

    وسيطر برشلونة على البطولات المحلية، في آخر موسمين، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك؛ وذلك على النحو التالي:

    * الدوري الإسباني "مرتان": 2024-2025 و2025-2026.

    * السوبر الإسباني "مرتان": 2024-2025 و2025-2026.

    * كأس ملك إسبانيا "مرة": 2024-2025.

    لذلك.. وضع برشلونة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، كـ"هدف أول" في الموسم الرياضي القادم 2026-2027؛ خاصة أن الفريق لم يحقق هذه المسابقة، منذ 11 سنة كاملة.

    ويعلم فليك والإدارة الرياضية في برشلونة، أنه من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا؛ يجب تدعيم بعض المراكز بصفقاتٍ كبيرة، خاصة الهجوم.

    ورغم أن العملاق الكتالوني يُعاني في الدفاع؛ إلا أن فليك يرى أن أزمة الخط الخلفي يُمكن معالجتها، من خلال منظومة اللعب نفسها.

    أما من أجل التتويج باللقب الأوروبي؛ يحتاج برشلونة إلى نجوم يستغلون أنصاف الفرص، ويعوضون أي غياب محتمل للثنائي الإسباني لامين يامال والبرازيلي رافينيا دياز.

    وبسبب ذلك؛ رأينا برشلونة يضخ أموالًا ضخمة في صفقة الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون، بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 100 مليون يورو لضم المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية كيف سينتهي ميركاتو العملاق الكتالوني برشلونة في 2026، خاصة أن الصيف لا يزال طويلًا