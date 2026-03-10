Goal.com
Besiktas-vs-Galatasaray-SK-25th-week-Trendyol-Super-League-2025AFP
علي سمير

فيديو | "المال أبعد فيكتور أوسيمين عن الهلال ونجم عالمي كبير يستعد للقدوم إلى دوري روشن قريبًا"

المزيد من التفاصيل عن فشل انضمام النجم النيجيري إلى الهلال

كشف مشعل السفاعي رئيس شركة "التخيل" الرياضي والمختص بمجال وكالة اللاعبين، عن كواليس جديدة تخص انتقال فيكتور أوسيمين إلى الدوري السعودي.

أوسيمين كان هدفًا للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث تفاوض الزعيم مع نابولي من أجل الحصول على خدماته، بعد انتهاء فترة إعارته مع جلطة سراي التركي.

الهلال حاول ضم المهاجم النيجيري رسميًا، طمحًا في تواجده مع الفريق بكأس العالم للأندية 2025، ولكنه فشل في حسم الصفقة، لينضم اللاعب بشكل دائم إلى جلطة سراي، بينما وجه الزعيم أنظاره نحو الأوروجوياني داروين نونيز.

  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-LIVERPOOLAFP

    كواليس من المفاوضات مع أوسيمين

    السفاعي قال في تصريحات مع صحيفة "الوئام":"أوسيمين تواصل مع أحد ممثلينا في مكتبنا الخاص بلندن، في البداية الأمر حدث مع صديق للاعب، ولكني بعدها طلبت الحديث معه بشكل مباشر قبل عرض الموقف على إدارة الهلال".

    وأضاف:"بعد ما تحدثت معه في أول مكالمة، عرفت أنه لن ينضم للهلال، رفض منحي كلمة واضحة، كان يحدد رقمًا معينًا حتى يوافق على الانتقال للفريق، وبعدها بدقائق تجده يرفع مطالبه المالية".

    وتابع:"على سبيل المثال، كان يقول إنه لو جاءني 10 ملايين سأوافق، بعدها يصل إلى 15 ثم 20 قبل نهاية الاجتماع عبر تطبيق زوم".

    وأوضح:"مشكلة أوسيمين أنه لم يكن لديه أي وكيل أعمال، وهنا كانت المشكلة، لذلك كان من المستحيل التوصل لاتفاق معه، الهلال فعل كل ما لديه ولكنه لم ينجح".

    • إعلان

  • اسم جديد على أعتاب دوري روشن

    وفي سياق متصل تطرق إلى صفقة انتقال برونو فيرنانديش إلى الدوري السعودي، قائلًا إنه كان قريبًا واللاعب أعطى شركته جميع الصلاحيات للتفاوض، وبعدها تحدث عن اسم آخر قد نراه قريبًا في السعودية.

    وقال السفاعي دفاعًا عن قيام الوكلاء السعوديين بالنجاح في التعاقد مع اللاعبين الأجانب الكبار:"خلال الشهر المقبل سنتعامل مع اسم عالمي كبير يستعد للقدوم إلى دوري روشن".

    وواصل حديثه:"حاولنا التعاقد معه الموسم الماضي ولكن لم تكن لديه رغبة قوية، ولم يؤمن بما يحدث في الدوري السعودي، الآن يريد الرحيل عن ناديه وموقفه تغير مثل العديد من اللاعبين الآخرين".

  • ثقة في التعامل مع أي ملف

    واستكمل السفاعي حديثه:"يجب توجيه السؤال إلى رابطة الدوري ولجنة الاستقطاب، نحن كوكلاء سعوديين من أبناء البلد، يمكننا أن نساعد بأقصى شكل ممكن في هذا الملف، نستطيع الوصول إلى أي لاعب والتعاقد معه".

    وأكد:"في بعض الأحيان عندما يكون هناك لاعبًا لدى رابطة الدوري أو لجنة الاستقطاب، تجد الوكلاء الأجانب يظهرون فجأة فور ظهور اسمه، وهذه المشكلة الرئيسية".

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    هل يقصد صلاح؟

    التصريحات تفتح الباب أمام العديد من الأسماء المحتملة، يأتي على رأسها محمد صلاح، الذي ارتبط بالانتقال لدوري روشن السعودي الصيف الماضي، لكنه اختار البقاء في ليفربول.

    ومع تراجع اللاعب كثيرًا مع الريدز هذا الموسم، وانتشار الأنباء حول إمكانية رحيله، قد نرى دوري روشن يحاول جلبه إلى المسابقة في صيف العام الحالي 2026.

