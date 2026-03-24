مرشحة للزيادة: 4 صفقات ترسم "ميركاتو الأحلام" في برشلونة.. تضحيات مؤلمة ومفاجأة قد تقلب الطاولة!

بينما تلامس خيوط الشمس الذهبية، قمة سقف "سبوتيفاي كامب نو" المتلألئ بحلته الجديدة؛ لا يشغل بال الملايين من عشاق كتالونيا سوى سؤال واحد، وهو: "هل حانت لحظة استعادة عرش القارة العجوز؟!".

ويُنافس برشلونة بقوة خلال الموسم الحالي 2025-2026، على لقب دوري أبطال أوروبا، بعدما وصل إلى دور نصف النهائي في العام الرياضي الماضي؛ إلا أن جمهور "البلوجرانا" لا يريد أن يصل بطموحه إلى عنان السماء، خاصة مع معرفة أن الفريق يُعاني من نواقص عديدة.

هذه النواقص يحلم العملاق الكتالوني برئاسة جوان لابورتا، في معالجتها بشكلٍ نهائي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي؛ وهو ما ظهر جليًا في أحاديث المسؤولين، وعبر وسائل الإعلام المختلفة.

إلا أن ميركاتو برشلونة يظل مرهونًا دائمًا؛ بمدى إمكانية التخلص من الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها النادي منذ سنوات، والعودة إلى قاعدة "1:1" في اللعب المالي النظيف.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ ميركاتو أحلام برشلونة في صيف عام 2026، وكيف يُمكن تحقيقه.