ميرسيا لوسيسكو يصاب بنوبة قلبية بعد يوم واحد من استقالته من منصب مدرب منتخب رومانيا
أزمة صحية لأحد رموز التدريب
تدهورت حالة المدرب المخضرم بسرعة بعد أن أغمي عليه يوم الأحد الماضي أثناء الاستعداد لمباراة ودية ضد سلوفاكيا. وعند إدخاله إلى مستشفى في بوخارست، شخّص الأطباء المتخصصون حالته على أنها اضطراب حاد في ضربات القلب، مما استلزم إجراء عملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب يوم الثلاثاء. ورغم أن لوسيسكو استقال رسمياً من منصبه يوم الخميس، إلا أنه تعرض لأزمة قلبية خطيرة يوم الجمعة العظيمة بينما كان يستعد لمغادرة المستشفى.
- AFP
المستشفى تؤكد وقوع حادث طارئ
أصدر الطاقم الطبي في المستشفى الجامعي في بوخارست تحديثًا عاجلاً بشأن حالة اللاعب البالغ من العمر 80 عامًا عقب المضاعفات المفاجئة التي أصابته. وأكدت المؤسسة الطبية أنه تم تفعيل إجراءات الطوارئ على الفور من أجل تثبيت حالة المدرب السابق لفريقي إنتر وشاختار دونيتسك.
ووفقًا لبيان نشرته صحيفة ليبرتاتيا، أوضح ممثلو المستشفى حالته السريرية الحالية قائلين: "أصيب المريض صباح اليوم بنوبة قلبية حادة. تم نقله إلى غرفة الطوارئ وتلقى على الفور الإجراءات الطبية والعلاجية اللازمة. حالته مستقرة حاليًا ويخضع لمراقبة دقيقة من قبل المتخصصين".
نهاية حقبة تاريخية
انتهت رسمياً الفترة الثانية التي قضاها لوسيسكو كمدرب للمنتخب الوطني في 31 مارس، لتُختتم بذلك مسيرة كانت تهدف إلى إعادة إحياء «المنتخب الثلاثي الألوان» عقب عودته في عام 2024. ولا يزال إرثه في كرة القدم الرومانية لا مثيل له، حيث قاد المنتخب الوطني إلى أول مشاركة له على الإطلاق في بطولة أمم أوروبا عام 1984 خلال فترة ولايته الأولى التي استمرت خمس سنوات. وبالإضافة إلى مهامه الدولية، جعلته مسيرته الحافلة في أندية النخبة الأوروبية شخصية أساسية في كرة القدم القارية، تاركًا الاتحاد ليواجه مرحلة انتقالية صعبة وسط هذه الأزمة الصحية.
البحث عن خليفة لوتشيسكو
يتعين على الاتحاد الروماني لكرة القدم الآن تسريع جهوده للبحث عن مدرب رئيسي جديد، في الوقت الذي تنتظر فيه الأوساط الكروية المزيد من المستجدات بشأن تعافي لوسيسكو. وقد برز كل من لاعب الوسط العالمي السابق جورجي هاجي والمدرب السابق إدوارد يوردانيسكو كمرشحين رئيسيين لقيادة المنتخب الوطني خلال الدورة القادمة.