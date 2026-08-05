ميخايلو مودريك عاد: عذاب 615 يومًا ينتهى ضد يوفنتوس.. 8 دقائق مُبشرة لكن "الخروج من تشيلسي هو الحل"

بعد 615 يومًا من العزلة والغياب الإجباري، طوى النجم الأوكراني ميخايلو مودريك، جناح نادي تشيلسي الإنجليزي، واحدة من أكثر الصفحات تعقيدًا في مسيرته الكروية.

نعم.. مودريك الذي تم تعليق عقوبة "إيقافه 4 سنوات"؛ دشن بداية جديدة في مسيرته الكروية، من بوابة المباراة الودية ضد نادي يوفنتوس الإيطالي.

ولم تكن الدقيقة 82 من "ودية" تشيلسي ويوفنتوس، التي أُقيمت في هونج كونج، مجرد تبديل روتيني في معسكر تحضيري؛ بل لحظة كسر القيد للجناح الأوكراني، البالغ من العمر 25 سنة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد عودة مودريك إلى الملاعب مجددًا..