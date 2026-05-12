علي سمير

"يحاولون إرهابي" .. فلورنتينو بيريز يدعو لانتخابات عاجلة في ريال مدريد ويكشف حقيقة إصابته بالسرطان!

مؤتمر صحفي عاجل لرئيس النادي الإسباني

خرج فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، من أجل الحديث بشكل علني عن الأزمة الحالية التي يمر بها النادي الإسباني، والخلافات المحتدمة التي تدور داخل الفريق تزامنًا مع تراجع النتائج.

من أين نبدأ؟ الخلافات المستمرة بين فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، أم الحديث عن صفعة أنطونيو روديجر على وجه ألفارو كاريراس؟ أم ذهاب فيديريكو فالفيردي إلى المستشفى بعد مشادة مع زميله أوريليان تشواميني؟

ويضاف كل ذلك إلى الموسم الصفري الذي يعيشه النادي مع ألفارو أربيلوا الذي جاء بعد تشابي ألونسو، وأصبح على أعتاب الرحيل هو الآخر.

  • نقطة نظام من بيريز

    وسط كل هذه الفوضى، قام فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بدعوة وسائل الإعلام إلى مؤتمر صحفي عاجل مساء اليوم، الثلاثاء، من أجل الرد على كل ما أثير حول ناديه في الفترة الأخيرة.

    ورد كذلك بيريز على الأنباء المنتشرة حول معاناته من مرض السرطان، وتأثير ذلك بشكل سلبي على الأمور الداخلية في النادي الإسباني، كما رفض التخلي عن منصبه، معلنًا إجراء الانتخابات وفتح باب الترشح لرئاسة مجلس الإدارة بشكل عاجل.


    بيريز : لا أشعر بالخوف

    رئيس ريال مدريد استهل حديثه قائلًا:"أنا أول شخص يريد الفوز بكل البطولات، فزت بـ37 لقبًا في كرة القدم و29 مع فريق السلة، واليوم جئت للرد على كل من يقوم بحملات في الظل لإرهابي، وأدعو جميع الراغبين في الترشح لرئاسة ريال مدريد، بتقديم أوراقهم قبل إجراء الانتخابات".

    وأضاف:"سأترشح في هذه الانتخابات للدفاع عن مصالح ريال مدريد، لن يرهبونني، بل ما يحدث يمنحني الكثير من الطاقة، البعض يحاول السيطرة على النادي، ولكنهم لن ينجحوا".

    ووجه حديثه إلى الإعلام متابعًا:"الصحفيون لن يسيطرون على ريال مدريد، الناس لا يصدقونهم، بل يستمعون لما أقوله، بعض الأشخاص يعتقدون أنهم يمكنهم التدخل في قرارات النادي نظرًا لأهميتهم، ولكن الأمر ليس كذلك، الكلمة هنا لأعضاء ريال مدريد".

    وواصل حديثه:"من أراد الترشح لمنصب رئيس ريال مدريد فليترشح، لكن لا يمكن لأحد أن يحاول الترويج لشعوري بالتعب، لمجرد أننا لم نفز بالدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا هذا العام، يقولون إننا في حالة فوضى، والحقيقة أننا النادي الأكثر هيبة في العالم".

  • رد على شائعات السرطان

    وفي سياق متصل قال رئيس ريال مدريد:"إنهم يستغلون الوضع الحالي لمهاجمتي، ويقولون أين هو فلورنتينو؟ إذا لم أتحدث لوسائل الإعلام، تخرج شائعات عن مرضي أو إصابتي بمرض السرطان".

    وأوضح:"لكل من يشعر بالقلق تجاهي، ما زلت رئيسًا لريال مدريد، وشركتي يبلغ حجم مبيعاتها 50 مليارًا سنويًا، لو كنت مصابًا بالسرطان لدخلت مركز الأورام وانتشر الخبر في جميع أنحاء العالم، ولكن هذا غير صحيح".

    واستكمل:"يتم نشر هذه القصص باستمرار عبر شبكة ABC دون أي معنى، أستيقظ مبكرًا وأنام في وقت متأخر للغاية، أعمل بجد كبير كالحيوان".

    وأنهى تصريحاته:"شكرًا جميعًا على حضوركم، للأسف لن أستقيل، طلبت من المجلس الانتخابي بدء الإجراءات لفتح باب الانتخابات، والمجلس الحالي سيترشح لها".

  • real madrid vinicius(C)Getty Images

    ما هو القادم لريال مدريد؟

    بعد خسارة الكلاسيكو بثنائية نظيفة أمام برشلونة، يتبقى لريال مدريد 3 مباريات، ضد ريال أوفييدو وإشبيلية وأتلتيك بيلباو، لختام الموسم الصفري الذي يعيشه النادي مع أربيلوا.

    وعلى الجانب الآخر، يستمر العمل داخل النادي لتحديد اسم المدرب الجديد للفريق، حيث يتصدر البرتغالي جوزيه مورينيو المشهد للعودة مرة أخرى إلى سانتياجو برنابيو.


