فيديو | "نتمنى مؤامرة تجلب لنا سامرفيل وواتكينز" .. سخرية نصراوية من وجود مخطط لندمير الهلال!

وأشارت تقارير إلى أن رابطة دوري المحترفين السعودي، قد اتخذت خطوات السير من أجل تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف، بدءًا من موسم 2025-2026، من خلال وضع ضوابط مالية، ونقل اختصاصات لجنة الاستدامة المالية إلى "لجنة الرقابة المالية" في الرابطة.
وبحسب لائحة الرابطة المالية، فقد تقرر العمل بمشروع الرابطة خلال 3 مواسم، عن طريق السماح للأندية بإنفاق 80% من حجم إيراداتها، ثم ينخفض الرقم إلى 70% في موسم 2027-2028.
وتضمنت اللائحة كذلك الحد الأعلى للعجز المالي وحددته بـ10 ملايين ريال سعودي، وذلك بهدف الحد من الخسائر وتقليص الفجوة بين الإيرادات والمصروفات خلال الأعوام الثلاثة.
اللائحة المالية الجديدة حددت آلية صارمة لرقابة تنفيذ بنودها، حيث ألزمت الأندية بتقديم تقارير مالية مفصلة مرتين سنويًا، الأولى في مايو والثانية في نوفمبر من نفس العام، وتشمل الإيرادات وكافة المصروفات من رواتب للاعبين والأجهزة الفنية المختلفة ونفقات سوق الانتقالات والمصروفات التشغيلية وأي التزامات مالية متأخرة أو قضايا منظورة.