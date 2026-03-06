Getty Images Sport
"موهبة رائعة بكل بساطة" - هدف مانشستر سيتي وبرايتون يزدهر مع إشادة مدرب كولن بتقدم المراهق المذهل منذ انطلاقته في الدوري الألماني
إدارة المواهب المتميزة
كشف مدرب كولونيا كواسنيوك عن التطور المدروس للاعب الشاب إل مالا، الذي يواصل جذب اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى. وقد سجل الشاب 11 هدفاً خلال الموسم الحالي، لكنه لعب بشكل أساسي كبديل بعد صعود النادي إلى الدوري الألماني.
على الرغم من تأثيره المتزايد، لم تمر أداءات المهاجم الشاب مرور الكرام في القارة. تشير Bayern Insiderإلى أن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ يراقبان تطوره، في حين سبق أن اختبر برايتون عزم كولونيا بتقديم عرض كبير. ومع ذلك، لا يزال فريق Billy Goats مصممًا على رعاية لاعبه الثمين في ملعب Mungersdorfer Stadion.
نهج صبور نحو العظمة
لا يزال كواسنيوك مقتنعاً بأن التعامل الصبور مع الموهبة الألمانية-اللبنانية هو أفضل طريقة لضمان النجاح على المدى الطويل. وشدد المدرب على أن رفاهية اللاعب ونموه التكتيكي يظلان الهدفين الأساسيين للطاقم الفني أثناء دمجه في تشكيلة الفريق الأول.
وقال كواسنيوك في مقابلة مع RTL/ntv و sport: "في النهاية، الأمر يتعلق دائماً باللاعب، وكيف يمكننا دمج سعيد الملا في الهيكل العام وفي نفس الوقت تشجيعه وتحديه، لأنه ببساطة موهبة رائعة. أعتقد أننا قمنا بعمل جيد في هذا الصدد في الماضي".
"هذا ما أراه في ملعب التدريب: أن الفتى مستعد تمامًا للتحسن في العديد والعديد من العناصر. سيكون من الكارثي ألا يرغب في ذلك، لأنك في سن 19 عامًا لا تكون مثاليًا بطبيعة الحال".
تأمين خدمات النجم الشاب حتى عام 2030
وأشار مدرب كولن إلى أن اللاعب يحقق الآن تقدمًا كبيرًا في جوانب من لعبه كانت تعتبر في السابق "غير مثالية"، مما يشير إلى أنه سيشارك في المباريات بشكل أكثر تكرارًا في المستقبل. كما سعى المدير الرياضي توماس كيسلر إلى تهدئة الضجة المحيطة بالنجم الصاعد بعد أن وقع على تمديد عقده حتى عام 2030.
وقال في مقابلة مع Sport1: "عقدنا اجتماعًا طويلًا معه ومع ممثليه في الصيف ومددنا عقده، الذي ينتهي في 2029، لمدة عام آخر حتى 2030". "وبهذا، أعلنا بوضوح أننا نرى مستقبلنا معه ونحن سعداء جدًا بوجود سعيد معنا".
وأضاف: "كانت مشاركاته الأولى واعدة للغاية. لكن لا ينبغي أن ننسى أن مباراة دورتموند في نهاية الأسبوع كانت ثاني مشاركة له في الدوري الألماني. التوقعات في كولونيا قد تكون هائلة، أيضًا بسبب البيئة الإعلامية".
التركيز على تحسين الأداء
بعد تسجيله ثمانية أهداف وتقديمه ثلاث تمريرات حاسمة في الدوري الألماني هذا الموسم، سيحاول المالا المساهمة مرة أخرى في فوز كولونيا عندما يواجهون بوروسيا دورتموند في مباراة صعبة هذا الأسبوع. في حين أن بوروسيا دورتموند يكافحون لتقليص الفارق مع متصدر الدوري بايرن ميونيخ، لا يزال كولونيا يكافح للبقاء بعيدًا عن قاع الجدول، حيث يحتل حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة، بفارق أربع نقاط فقط عن فولفسبورغ الذي يقع في منطقة الهبوط.
