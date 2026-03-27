موهاريموفيتش يحذر إيطاليا: «سوف نلتهم أي فريق يواجهنا، وستكون زينيتسا ملتهبة». المباراة ضد «الأزوري» اختبار جديد للمدافع لاعب ساسولو ولإقناع... إنتر

كلمات نارية من المدافع الإيميلياني، الذي يعد أحد المفاجآت في هذا الموسم، لدرجة أن العديد من الأندية الكبرى لدينا أبدت اهتمامها به في المستقبل القريب. وقد انتشرت بالفعل في شهر يناير بعض الشائعات التي تشير إلى رحيله عن الفريق الأخضر والأسود، الذي كان يخطط لبيعه في الصيف، بهدف تحقيق أقصى ربح ممكن من بيع اللاعبالسابق في يوفنتوس. ومن بين الأندية التي تتابع اللاعب باهتمام كبير، هناك إنتر ميلان.





يبلغ اللاعب 23 عاماً، وهو بوسني المولد لكنه نشأ في لوبيانا وترعرع في النمسا، ويحتل مكانة عالية في قائمة المدافعين الذين يرغب ماروتا وأوزيليو في ضمهم لتعزيز خط دفاع النيرازوري الذي سيشهد تغييرات عديدة في المستقبل. كما يعجب إنتر به لأنه قادر على اللعب كمدافعوسط أو كظهير أيسر. علاوة على ذلك، فإن العلاقات مع ساسولو مثمرة منذ فترة طويلة، ولم يخف المدير التنفيذي للنادي الإيميلي، جيوفاني كارنيفالي، أن النادي مستعد لبيعه لمن يدفع أعلى سعر. قال في مقابلة حديثة: "لا يمكنني إنكار أن إنتر قد طلب معلومات، لكن أندية أخرى اتصلت بنا أيضًا. تاريك لم يعد مفاجأة".





من المتوقع أن يتراوح السعر بين 25 و30 مليون يورو، لكن من الواضح أن التأهل إلى كأس العالم والمشاركة المتكررة في البطولة قد تؤدي إلى ارتفاع التكلفة، بالإضافة إلى إغراق نظام كرة القدم الإيطالي مرة أخرى في الكساد لفقدانه فرصة أخرى للمشاركة في كأس العالم. يجب أن نتذكر أيضًا أن يوفنتوس، الذي استقدمه وهو صغير جدًا لكنه لم يراهن عليه بعد ذلك، يحتفظ بشرط بنسبة 50% من قيمة إعادة بيعه في المستقبل. بعد أن فشل في الاختبار أمام إنتر ميلان – حيث كان أحد أسوأ اللاعبين في الهزيمة 0-5 في 8 فبراير الماضي – يواجه موهاريموفيتش الآن اختباراً آخر لا يجب أن يخطئ فيه: فالتأهل لبعض زملائه المحتملين في المستقبل يعتمد كلياً على مباراة الثلاثاء 31.