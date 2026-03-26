موناكو، بوغبا يعود إلى التسجيل بعد 4 سنوات في المباراة الودية ضد برينتفورد

قد تكون المباراة ودية، لكن عودة بول بوغبا إلى التسجيل تشكل خبراً مهماً. سجل لاعب الوسط الفرنسي هدفاً خلال المباراة التي نظمها نادي موناكو ضد فريق برينتفورد تحت 23 عاماً، والتي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح النادي الإنجليزي. كانت هذه المباراة فرصة لتعزيز اللياقة البدنية ولرؤية لاعب يوفنتوس السابق يعود إلى التسجيل بعد غياب دام 4 سنوات كاملة عن آخر مرة سجل فيها.

كان عامًا صعبًا للغاية بالنسبة لبوغبا، ولم تسر عملية إعادة إحيائه مع موناكو، حتى الآن، وفقًا للخطط الموضوعة. لكن في الجزء الأخير من الموسم، قد يعود اللاعب المولود عام 1993 لمساعدة زملائه، وقد يكون الهدف، حتى لو كان في مباراة ودية، أول إشارة على عودته.