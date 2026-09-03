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Pape Cabral Rio NgumohaGetty
محمود خالد

بعد بوابري وإلينيخنا: موناكو يصدّر موهبته إلى الأهلي .. رفض جماهيري والبديل لن يعجب الاتحاد!

انتقالات
P. Cabral
موناكو
الأهلي
دوري روشن السعودي
الدوري الفرنسي

موناكو يواصل تصدير نجومه إلى دوري روشن..

يبدو أن نادي موناكو، أصبح يحقق مكاسب متعددة من رحيل مواهبه إلى دوري روشن السعودي، بعدما أصبح متوسط الميدان الفرنسي بابي كابرال، آخر الأسماء المرشحة لارتداء قميص الأهلي في الفترة الصيفية.

صاحب الـ19 عامًا، ارتبط اسمه بانتقال "محتمل" إلى الأهلي، إلا أن الصفقة التي لم تتم بعد، باتت مصدر جدل كبير بين جماهير الراقي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل "التنديد" بعدم إيجاد بديل يملك خبرة الإيفواري فرانك كيسييه، الذي تقرر رحيله، ليعود إلى أتالانتا الإيطالي.

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  • بابي كابرال والأهلي

    وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن بابي كابرال، قد ينتقل بشكل مفاجئ إلى الأهلي، في صفقة تبلغ قيمتها 10 ملايين يورو، وقد وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة.

    الصحيفة رجّحت اتجاه موناكو لبيع نجمه الشاب فجأة، بفشل انتقال فولارين بالوجن إلى إيفرتون، في الوقت الذي يبحث فيه النادي عن سيولة نقدية، من أجل تلبية متطلبات هيئة الرقابة المالية لكرة القدم الفرنسية.

    وفي مؤتمر صحفي، عقد يوم الأربعاء، ألمح المدير العام تياجو سكورو، علنًا، بإمكانية رحيل لاعبين آخرين بخلاف لامين كامارا وبالوجن، في الميركاتو الصيفي، لتتجه الأنظار نحو كابرال الذي مدد عقده مؤخرًا مع موناكو حتى يونيو 2031.

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  • تصدير المواهب إلى السعودية

    ويعد بابي كابرال، مرتبطًا بوكالة LE360، التي تعتبره واحدًا من مواهب المستقبل لديها، ضمن قائمة تواجد فيها سايمون بوابري، والذي تدرج في الفئات السنية بنادي موناكو، وخاض 5 مباريات فقط مع الفريق الأول قبل أن يرحل إلى نادي نيوم، ومن ثمّ إلى الهلال.

    ويعد موناكو هو المستفيد الأول من رحيل تلك المواهب، ما بين سايمون بوابري الذي رحل إلى نيوم بـ10 ملايين يورو، ثم اشترى عقده الهلال مقابل 23 مليون، وأيضًا بابي كابرال الذي ينتظر رحيله إلى الأهلي بـ"عشرة" ملايين أيضًا، بخلاف مهاجمه السابق جورج إلينيخنا، صاحب الـ20 عامًا، الذي تعاقد معه الاتحاد، مقابل 33 مليون يورو.

  • مسيرة أوروبية واعدة ورفض أهلاوي!

    ويملك بابي كابرال مسيرة واعدة، تجعله أحد الشباب الذين كان موناكو يعتمد عليهم لمرحلة المستقبل، قبل تغيير المسار فجأة نحو إمكانية رحيله إلى الأهلي.

    وكان أوج تألق كابرال في فريق الشباب بنادي موناكو، والذي خاض معه 44 مباراة، سجل فيها 5 أهداف، كما يملك تجربة اللعب في دوري أبطال أوروبا للشباب، حيث كانت بدايته في الفوز على برشلونة، بنتيجة (4-3)، في موسم 2024-2025، ورغم أن معدل مشاركته تراجع في الموسم الماضي، إلا أن الحصيلة الإجمالية للمشاركة كانت في 10 مباريات.

    وبخلاف ذلك، فإن كابرال شارك في مختلف فئات منتخب فرنسا السنية، وصولًا إلى درجة الشباب تحت 19 عامًا.

    ورغم ذلك، إلا أن صفقة كابرال تواجه رفضًا أهلاويًا، في ظل تداول وسم "كابرال مرفوض كونيه مطلب"، في إشارة إلى أمادو كونيه، الذي يلعب في صفوف نيوم.

    ما السبب وراء الرفض؟ بحسب مؤشر التغريدات المعارضة، فإن السبب الأول هو عمل مقارنة بين المبلغ المطلوب للصفقة "10 ملايين يورو"، وبين قيمته السوقية، عبر موقع "ترانسفير ماركت"، التي تقدر بـ1.2 مليون فقط.

    وتجدر الإشارة أيضًا، إلى أن كابرال الذي تم تصعيده إلى الفريق الأول في صيف 2026، لم يشارك في أي مباراة، في الدوري الفرنسي "ليج 1".

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  • البديل لن يعجب الاتحاد

    وبحسب ما ذكرته صحيفة "نيس ماتين"، فإن كابرال لن يكون الراحل الوحيد عن موناكو، بل ألكسندر جولوفين، الذي لاقى اهتمامًا من زينيت سان بطرسبورج وسبارتاك موسكو، في ظل اتجاه اللاعب الروسي للعودة إلى بلاده، في صفقة قد تتراوح بين 20-25 مليون يورو.

    ومع رحيل كابرال وجولوفين، فإن إدارة موناكو ستضع الأنظار على خيار التعاقد مع هشام بوداوي، لاعب نيس، لينضم إلى دينيس زكريا ولامين كامارا، في الوقت الذي ارتبط فيه اسم الجزائري بوجود اهتمام قوي من الاتحاد، الذي دخل في مفاوضات مع النادي الفرنسي لبحث إمكانية التعاقد معه.

    وكانت صحيفة "ليكيب" قد أشارت إلى إمكانية استفادة موناكو مما يعرف بـ"بطاقة الجوكر"، من أجل ضم هشام بوداوي، رغم إغلاق سوق الانتقالات الفرنسية، وقد ينضم صاحب الـ26 عامًا، الذي يمتد عقده حتى عام 2027، كلاعب حر على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء.

    وينص قانون بطاقة الجوكر، على السماح بضم لاعب خارج التواريخ الرسمية لسوق الانتقالات، وفق شروط محددة، تتمثل في أن يكون اللاعب مسجلًا بالفعل في فرنسا، ويلعب لأحد الأندية الفرنسية، ويتم التعاقد معه على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، فيما لا يحق لأي نادٍ ضمن أكثر من لاعب واحد وفق هذا الإجراء.

    يأتي ذلك في الوقت الذي يتحرك فيه الاتحاد للإسراع بإكمال صفوفه قبل غلق فترة الميركاتو الصيفي في دوري روشن، خاصة مع رحيل جناحه موسى ديابي إلى باير ليفركوزن، وما ذكره الإعلامي كيث داوني، بأن العميد يجري محادثات مع سندرلاند، من أجل ضم الدولي المغربي شمس الدين طالبي.

  • هجوم جديد ضد روي بيدرو؟

    ويشهد الأهلي في الفترة الأخيرة، حالة من الغضب الجماهيري، وبعض اللاعبين أيضًا، تجاه المدير الرياضي روي بيدرو باراز، بسبب تعاقدات الراقي في الفترة الصيفية، والاتهامات بجلب صفقات لا ترقى لتطلعات الجماهير، بعد رحيل اثنين من أبرز نجوم الراقي، وهما رياض محرز وفرانك كيسييه، فضلًا عن إعارة إنزو ميو إلى الدرعية، والذي كشفت تقارير عن تعرضه لضغط كبير من قِبل باراز، لمغادرة النادي.

    أضف إلى ذلك، الجدل الكبير الذي صاحب صفقة التعاقد مع أرتيم بوندارينكو، من شاختار دونيتسك، حيث أفاد موقع Tribuna، بأن تلك الصفقة مرتبطة بنفوذ وكيل الأعمال البرتغالي جورج مينديش، وعلاقته الوثيقة بروي بيدرو، التي كانت وراء استعارة اللاعب.

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