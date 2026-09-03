بعد بوابري وإلينيخنا: موناكو يصدّر موهبته إلى الأهلي .. رفض جماهيري والبديل لن يعجب الاتحاد!

ويملك بابي كابرال مسيرة واعدة، تجعله أحد الشباب الذين كان موناكو يعتمد عليهم لمرحلة المستقبل، قبل تغيير المسار فجأة نحو إمكانية رحيله إلى الأهلي.

وكان أوج تألق كابرال في فريق الشباب بنادي موناكو، والذي خاض معه 44 مباراة، سجل فيها 5 أهداف، كما يملك تجربة اللعب في دوري أبطال أوروبا للشباب، حيث كانت بدايته في الفوز على برشلونة، بنتيجة (4-3)، في موسم 2024-2025، ورغم أن معدل مشاركته تراجع في الموسم الماضي، إلا أن الحصيلة الإجمالية للمشاركة كانت في 10 مباريات.

وبخلاف ذلك، فإن كابرال شارك في مختلف فئات منتخب فرنسا السنية، وصولًا إلى درجة الشباب تحت 19 عامًا.

ورغم ذلك، إلا أن صفقة كابرال تواجه رفضًا أهلاويًا، في ظل تداول وسم "كابرال مرفوض كونيه مطلب"، في إشارة إلى أمادو كونيه، الذي يلعب في صفوف نيوم.

ما السبب وراء الرفض؟ بحسب مؤشر التغريدات المعارضة، فإن السبب الأول هو عمل مقارنة بين المبلغ المطلوب للصفقة "10 ملايين يورو"، وبين قيمته السوقية، عبر موقع "ترانسفير ماركت"، التي تقدر بـ1.2 مليون فقط.

وتجدر الإشارة أيضًا، إلى أن كابرال الذي تم تصعيده إلى الفريق الأول في صيف 2026، لم يشارك في أي مباراة، في الدوري الفرنسي "ليج 1".