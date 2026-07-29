المولودية يفضح تعاسة الهلال: وعود الوليد بن طلال لا تكفي رغم "بشائر سامرفيل".. وحذار من تنفيذ فكرة ياسين بونو!

90 دقيقة ودية نعم؛ لكنها للوقوف على شكل وجاهزية الفريق الأول لكرة القدم، وليست مجرد "رفاهية" فقط.

حديثنا هُنا؛ عن المباراة "الودية" التي جمعت عملاق الرياض الهلال مع نادي مولودية الجزائر، مساء اليوم الأربعاء.

الهلال بقيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، خسر (0-2) ضد فريق مولودية الجزائر الأول لكرة القدم؛ وسط مشاركة العديد من الصفقات الجديدة، على رأسهم الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل.

هذه الهزيمة أشعلت "الضوء الأحمر"، داخل الفريق الهلالي الكبير؛ في الوقت الذي يُمني فيه الجمهور النفس، بتعويض خيبات الموسمين الماضيين.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد خسارة الهلال "وديًا" أمام مولودية الجزائر..